4 cách "trap thủ" thao túng tâm lý, bèo nào yếu gãy liền

Trong thế giới hẹn hò, "trap boy" hay "trap girl" không còn quá xa lạ, nhưng sức sát thương từ trò chơi tình cảm này vẫn khiến không ít người phải điêu đứng. Những kẻ săn mồi tình cảm không chỉ đơn thuần là lăng nhăng, họ là bậc thầy trong việc sử dụng các kỹ thuật thao túng tâm lý để "bẫy" đối tượng vào một vòng xoáy không lối thoát. Đặc biệt đối với tâm hồn của hội "bánh bèo" dễ yếu lòng, việc sa chân vào những cái bẫy này thường để lại những vết sẹo tâm lý sâu sắc.

Hiệu ứng Phần thưởng gián đoạn: Cú lừa Dopamine

Đòn phủ đầu mà các trap thủ hay dùng chính là chơi trò lúc nóng lúc lạnh. Thay vì ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện quan tâm đều đặn - một kiểu yêu đương dễ đoán và nhanh chán - họ chọn cách ngắt quãng đầy tính toán.

Kịch bản thường thấy là họ sẽ tấn công tổng lực, thả thính dồn dập và chiều chuộng bạn hết nấc trong vài ngày đầu. Lúc này, não bộ bạn bị ngập trong Dopamine (hormone hạnh phúc), khiến bạn thấy cực kỳ hưng phấn. Nhưng ngay khi bạn bắt đầu sập bẫy, họ lập tức quay xe, im lặng hoặc trả lời tin nhắn kiểu hững hờ.

Chính cái sự "đứt xích" bất ngờ này khiến não bạn rơi vào trạng thái phát điên vì thiếu hụt cảm giác sướng trước đó. Bạn bắt đầu tự hỏi: "Mình đã làm gì sai?", "Sao họ lại thay đổi?". Việc bạn cứ ngồi suy diễn, lục tìm lý do vô tình khiến hình ảnh của họ bị tạc sâu vào trí nhớ. Kết quả là từ một người mới quen, họ bỗng dưng biến thành một nỗi ám ảnh mà bạn không thể dứt ra được.

(Ảnh minh hoạ)

Kỹ thuật Neo cảm xúc - Gieo tương tư bằng ám hiệu

Để biến bạn thành người mất hồn ngay cả khi họ không ở bên, các trap thủ sẽ sử dụng những tín hiệu đặc trưng để cài cắm vào bộ não bạn.

Hãy tưởng tượng họ như đang đặt một chiếc công tắc vào cảm xúc của bạn vậy. Họ sẽ cố tình lặp lại những thứ mang tính nhận diện cao vào những thời điểm bạn đang yếu lòng hoặc đang vui nhất. Có thể là một mùi nước hoa nam tính/ngọt ngào cố định, một bản nhạc gửi lúc 2h sáng, hay một cái biệt danh độc quyền chỉ hai người biết. Những thứ này không xuất hiện bừa bãi, mà được tung ra cực kỳ đúng lúc để tạo thành một phản xạ có điều kiện.

Đến khi họ biến mất, chỉ cần bạn vô tình ngửi thấy mùi hương đó trên phố hay giai điệu bài hát đó vang lên, toàn bộ hệ thống ký ức và cảm xúc mãnh liệt sẽ ngay lập tức "bùng nổ" trở lại. Nó khiến bạn bị đánh lừa rằng mình còn yêu người đó rất sâu đậm, nhưng thực chất bạn chỉ đang bị kích hoạt cái công tắc cảm xúc mà họ đã dày công cài đặt từ trước mà thôi.

Chu kỳ Đẩy - Kéo (Push - Pull) - Trò chơi tàu lượn cảm xúc

Đòn này chính là cách các trap thủ khiến bạn bị thao túng tâm lý ở mức độ cao nhất bằng cách biến tình yêu thành một trò chơi rượt đuổi.

Đầu tiên là giai đoạn "Đẩy": Họ bỗng dưng giữ khoảng cách, nhắn tin cụt lủn hoặc biến mất không một lý do chính đáng. Mục đích là để bạn rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng và bắt đầu cảm thấy nhớ nhung da diết. Khi thấy bạn đã chạm đến nỗi sợ bị bỏ rơi, họ sẽ lập tức thực hiện giai đoạn "Kéo". Họ quay trở lại với diện mạo của một người tình hoàn hảo, ngọt ngào và quan tâm y hệt lúc mới yêu.

Chính cái sự tử tế xuất hiện đúng lúc sau một cơn bỏ đói cảm xúc làm cho giá trị của nó tăng vọt. Bạn sẽ thấy sự quan tâm đó quý giá vô cùng và tự huyễn hoặc bản thân rằng: "Thực ra người này rất tuyệt vời". Nhưng tỉnh táo lại đi, thực chất họ chỉ đang phát chẩn sự ngọt ngào một cách nhỏ giọt để giữ chân bạn trong vòng kiểm soát.

(Ảnh minh hoạ)

Sự hiện diện ảo - Kẻ đánh cắp tâm trí trên mạng

Đây là đòn "ám quẻ" ngay cả khi cả hai chẳng hề nói chuyện với nhau. Dù đang trong giai đoạn im lặng hay cắt đứt liên lạc trực tiếp, các trap thủ vẫn sẽ tích cực hoạt động trên mạng xã hội để đảm bảo bạn không bao giờ quên được họ.

Họ sẽ chăm đăng story, cập nhật trạng thái hoặc chia sẻ những thứ ẩn ý như thể đang nói với bạn. Chiêu này nhắm thẳng vào thói quen khó bỏ của chúng ta là hay tò mò. Nó khiến bạn rơi vào cái bẫy stalk một cách vô thức. Mỗi lần bạn nhấn vào xem một tấm ảnh mới hay một dòng trạng thái của họ là một lần bộ não bạn bị ép phải "ôn tập" lại toàn bộ hình ảnh và ký ức về người đó.

Kết quả là gì? Dù thực tế cả hai chẳng gặp mặt, nhưng hình bóng của họ vẫn cứ lù lù hiện diện trong tâm trí bạn 24/7. Nó biến một mối quan hệ vốn chẳng đi đến đâu trở thành một nỗi ám ảnh kinh niên, khiến những ai "yếu tim" cứ mãi luẩn quẩn trong vòng lặp, không cách nào thoát ra được.