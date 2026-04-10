Xôn xao "bài đăng xin lỗi" từ tài khoản nhận là học sinh tố "shipper tự ý tiêu hủy 33 ly trà sữa giá 1,7 triệu"

Sau khoảng 1 ngày xảy ra ồn ào "Nhóm học sinh tố shipper tự ý “tiêu hủy” 33 ly trà sữa giá 1,7 triệu, shipper nói đã gọi hàng chục cuộc nhưng không ai nhấc máy" thì vào khuya 9/4 (lúc khoảng 23h hơn), trên mạng xã hội Threads xôn xao bài đăng xin lỗi từ tài khoản "thoughtu..." - đây cũng là tài khoản đăng bài bóc phốt shipper.

Tài khoản này nhận là bạn học sinh đã đăng bài về hai shipper giao đơn hàng chứ không phải là C. như các thông tin được lan truyền trên mạng xã hội. C. (một người trong nhóm bạn đặt trà sữa - pv) đang bị leak tên, số điện thoại ra ngoài và đang bị tấn công.

Nguyên văn chia sẻ từ tài khoản này:

"Em chào anh chị ạ, Em là bạn học sinh đã đăng bài về hai anh shipper. Sau khi được thầy cô nhà trường, bố mẹ phân tích, giải thích sự việc, em đã nhận thấy được lỗi sai của mình. Vì thế trước hết, em muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến hai anh shipper, rằng đã đăng thông tin cá nhân của 2 anh lên mạng và có nhắn tin cho bạn của anh P. về sự việc này.

Bạn C. cũng không phải là người đăng bài lên hay nhắn tin làm phiền đến gia đình anh P. nên em mong mọi người không tiếp tục công kích hay gọi điện, spam tin nhắn cho bạn ấy ạ. Sau sự việc này chúng em có rất nhiều bài học quý giá, chúng em xin được rút kinh nghiệm sâu sắc. Một lần nữa em xin được phép gửi lời xin lỗi đến 2 anh và bạn của anh P. mong các anh em bỏ qua sự việc ạ. Em cảm ơn mọi người đã đọc ạ!".

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác cao từ netizen.

Có ý kiến cho rằng "các bạn còn nhỏ, biết sai và xin lỗi thì bỏ qua". Song, nhiều bình luận cho rằng đây là bài học trong ứng xử, lời nói trên MXH. Việc đăng công khai hình ảnh, tên, thậm chí là biển số xe của hai shipper lên mạng xã hội, đã khiến sự việc trở nên căng thẳng hơn, gây ảnh hưởng đến người không liên quan.

Cư dân mạng, những người theo dõi câu chuyện mong shipper nhận được lời xin lỗi chính thức qua điện thoại (hoặc gặp mặt chứ không phải là một status xin lỗi trên mạng.

Trước đó, cũng từ tài khoản "thoughtu..." đăng bài tố hai nam shipper đã tự ý “tiêu hủy” đơn hàng gồm 33 ly trà sữa, tổng giá trị khoảng 1,7 triệu đồng dù đơn đã được thanh toán trước.

Theo nội dung bài đăng, nhóm học sinh cho biết đã hẹn nhận hàng vào khoảng 13h45 tại trường. Tuy nhiên, khi shipper đến nơi sớm hơn dự kiến, các bạn đang trong giờ học nên không thể nghe điện thoại. Đến khi xuống nhận hàng, nhóm phát hiện toàn bộ đơn đã không còn, liên hệ lại thì nhận được phản hồi từ phía shipper rằng vì “đợi quá lâu nên đã tiêu hủy” hoặc “đem đi cho”.

Thông tin này nhanh chóng khiến dư luận bức xúc, đặc biệt trong bối cảnh đây là đơn hàng có giá trị không nhỏ và đã được thanh toán trước. Nhiều ý kiến cho rằng việc tự ý xử lý đơn như vậy là thiếu trách nhiệm, cần có quy trình rõ ràng hơn đối với các đơn giá trị cao.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại mở ra một góc nhìn hoàn toàn khác từ phía người giao hàng. Một trong hai nam shipper liên quan đã lên tiếng - anh P. cho biết bản thân đã nhiều lần cố gắng liên lạc với khách nhưng không nhận được phản hồi. Theo chia sẻ, trong khoảng thời gian từ hơn 13h20 đến gần 13h40, anh đã thực hiện hàng chục cuộc gọi nhưng không ai bắt máy. Trong bối cảnh đơn hàng cồng kềnh, thời gian chờ kéo dài ảnh hưởng đến các đơn tiếp theo, shipper buộc phải xử lý theo quy trình của nền tảng.

Người này cũng cho rằng, với những đơn không thể giao thành công sau nhiều lần liên hệ, tài xế thường phải tự quyết định phương án xử lý để đảm bảo tiến độ công việc, tránh bị “kẹt đơn” trong giờ cao điểm.

Mâu thuẫn giữa hai luồng thông tin - một bên khẳng định “không nhận được cuộc gọi nào” , bên còn lại đưa ra bằng chứng đã liên hệ nhiều lần nhanh chóng đẩy sự việc đi xa hơn.

Hiện tại, phía shipper hiện chưa có động thái, phản hồi gì về bài đăng này. Trên Threads cá nhân, P. vẫn đăng bài chia sẻ về chuyện đi ship hàng của mình.