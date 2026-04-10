Bé Gạo diện áo bà ba chuẩn cô Ba miền Tây, nhưng biểu cảm “đặc nét ba Huy” mới gây chú ý

Bé Gạo - ái nữ nhà Ngô Thanh Vân và Huy Trần, mới đây lại khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi xuất hiện trong một diện mạo đậm chất miền Tây, vừa đáng yêu vừa hài hước.

Không chỉ dừng lại ở trang phục chính, mẹ Vân còn tinh tế diện thêm cho bé Gạo một chiếc túi đan len xinh xắn cùng chuỗi hột xoàng siêu khủng. Những phụ kiện nhỏ nhưng lại góp phần hoàn thiện tổng thể, tạo nên một phiên bản "cô Ba nhí" vừa truyền thống vừa đáng yêu hết nấc.

Tuy nhiên, điểm khiến dân mạng bật cười nhiều nhất lại chính là món phụ kiện tóc "chấn động". Với kiểu tóc đúng chuẩn "cô Ba miền Tây", chỏm tóc bay bay, ai nhìn bé Gạo cũng phải bật cười thích thú.

Càng lớn bé Gạo càng giống ba Huy. Dù diện bộ đồ bà ba, đội phụ kiện tóc thế nhưng nét mặt cùng biểu cảm "đặc ba Huy" của bé Gạo vẫn không lẫn đi đâu được. Chính sự đối lập này đã khiến hình ảnh của bé trở nên viral hơn bao giờ hết, vừa đáng yêu, vừa hài hước, lại cực kỳ có điểm nhấn.

Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân, diện bộ bà ba xinh yêu, ai nhìn cũng mê.

Nhiều người xem không khỏi để lại bình luận thích thú, cho rằng Gạo chính là "bản sao nhí" của ba Huy nhưng lại được mẹ Vân "biến hình" thành một phiên bản miền Tây vô cùng độc đáo.

Bé Gạo sở hữu "giao diện giải trí" từ nhỏ, chỉ cần một ánh nhìn hay một biểu cảm nhỏ cũng đủ khiến người xem bật cười. Bên cạnh đó, cách mẹ Vân và ba Huy cũng tương tác, chăm chút và tạo điều kiện để bé thể hiện cá tính riêng cũng góp phần giúp Gạo ngày càng được yêu thích hơn.

Chính sự tự nhiên, đáng yêu và một chút "tấu hài" rất riêng đã giúp bé Gạo chiếm trọn cảm tình của cộng đồng mạng. Và với những màn "lên đồ" sáng tạo như lần này, chắc chắn cô bé sẽ còn tiếp tục mang đến nhiều khoảnh khắc dễ thương khiến mọi người phải "đổ gục" trong thời gian tới.