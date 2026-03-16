Bố bỉm Huy Trần nấu ăn dặm cho bé Gạo, ái nữ háu ăn đến mức đòi miếng khoai tây vừa hấp xong, khiến ai cũng bật cười

Series ăn dặm của bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần, đang thu hút nhiều sự quan tâm của các ba mẹ bỉm sữa. Trong hành trình này, ba Huy chính là người đảm nhận vai trò đầu bếp chính cho con gái. Mỗi ngày, anh đều chia sẻ một đoạn clip nhỏ ghi lại quá trình chuẩn bị thực đơn ăn dặm, vừa như nhật ký gia đình, vừa là nguồn tham khảo cho những phụ huynh đang có con trong giai đoạn tập ăn.

Bé Gạo ăn dặm chủ động: Tay cầm thức ăn để cảm nhận các giác quan

Sau quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng, vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần quyết định áp dụng phương pháp ăn dặm tự chủ BLW (Baby Led Weaning).

Đây là phương pháp cho bé tự cầm và tự khám phá các loại thực phẩm mềm được cắt phù hợp, thay vì đút thìa như cách truyền thống. Cách tiếp cận này giúp trẻ rèn luyện khả năng cầm nắm, nhai nuốt và nhận biết cảm giác no - đói một cách tự nhiên, đồng thời khuyến khích sự tự lập ngay từ những bữa ăn đầu đời.

3 quy tắc ba Huy áp dụng khi nấu đồ ăn dặm cho bé Gạo

Trong tập mới nhất của series, ba Huy vào bếp chuẩn bị món cá hồi cho bé Gạo. Nguyên liệu được chuẩn bị cho cả gia đình, nhưng phần của bé được anh chăm chút kỹ hơn để phù hợp với giai đoạn ăn dặm.

Seris ăn dặm của bé Gạo với "siêu đầu bếp" là ba Huy Trần.

"Huy theo 3 nguyên tắc để nấu cho em bé: 1 - Nguyên liệu bố mẹ ăn gì thì em bé ăn cùng luôn, nhưng không nêm gia vị. 2 - Ưu tiên nguyên liệu hữu cơ. 3 - Bé Gạo ngồi cùng bàn và ăn cùng bố mẹ. Các nguyên liệu của em bé thì sẽ cắt khúc, không quá dài để bé dễ cầm" - Huy Trần chia sẻ.

Với phần nước cốt xương hoặc nước thịt, Huy Trần thường ninh xương từ trước để lấy nước dùng, sau đó đổ vào khay silicon và cấp đông. Cách làm này giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng mà vẫn đảm bảo bé luôn có nguồn nước dùng tự nhiên, tiện lợi cho những bữa ăn sau.

Vừa nấu ăn vừa trò chuyện cùng con, cho con ngửi mùi hương của từng nguyên liệu

Bé Gạo thức dậy đúng lúc ba đang nấu ăn nên căn bếp trở nên rộn ràng hơn hẳn. Vừa nấu, Huy Trần vừa kiên nhẫn giải thích và trò chuyện với con gái. Ông bố bỉm sữa còn khéo léo cho bé ngửi thử các nguyên liệu khi đang sơ chế để bé làm quen với mùi hương của thực phẩm - một cách giúp trẻ khám phá thế giới ẩm thực bằng nhiều giác quan.

Trong bữa ăn hôm nay, ngoài cá hồi, Huy Trần còn luộc thêm khoai tây để bé Gạo cầm ăn. Anh lưu ý rằng khi luộc các loại củ cho em bé, nên luộc thật mềm, có thể dùng tay bẻ thành miếng nhỏ để bé dễ dàng nhâm nhi trong miệng.

Đáng yêu nhất trong đoạn clip là khoảnh khắc bé Gạo chăm chú quan sát ba nấu nướng. Đôi mắt tròn xoe không rời khỏi từng thao tác của ba Huy. Khi thấy miếng khoai tây luộc trên tay ba, cô bé lập tức tỏ ra vô cùng háo hức, nằng nặc đòi thử cho bằng được. Đôi má phúng phính, ánh mắt háo hức và dáng vẻ chờ đợi đầy mong ngóng của bé khiến người xem không khỏi bật cười vì quá đỗi dễ thương.

Bé Gạo ăn dặm, vẫn ngồi ăn cùng ba mẹ

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả gia đình ba người cùng ngồi vào bàn ăn. Ba mẹ thưởng thức món salad cá hồi, còn bé Gạo thì say sưa với phần ăn dặm được chuẩn bị riêng. Cô bé ngồi ngay ngắn trên ghế ăn, tự tay cầm từng miếng thức ăn nhỏ để khám phá.

Không khí bữa ăn ấm cúng, nhẹ nhàng với những câu chuyện nhỏ giữa ba mẹ và con gái, một khoảnh khắc giản dị nhưng đầy yêu thương, đúng với tinh thần mà vợ chồng Ngô Thanh Vân muốn xây dựng: Để con được lớn lên trong sự đồng hành và kết nối từ những điều bình dị nhất như bữa cơm gia đình.