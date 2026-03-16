Con rể kín tiếng nhất gia tộc "vua sòng bạc Macau”: Học bá Harvard, được nhà gái tặng hồi môn 5.000 tỷ năm 2019

Gia tộc của Hà Hồng Sân “vua sòng bạc Macau” từ lâu luôn là tâm điểm của truyền thông châu Á. Không chỉ khối tài sản khổng lồ, đời sống hôn nhân của các ái nữ nhà họ Hà cũng thường xuyên gây chú ý. Trong số đó, cuộc hôn nhân của Hà Siêu Doanh (SN 1990) từng khiến dư luận bàn tán suốt một thời gian dài khi cô lựa chọn kết hôn với một chàng trai trẻ tuổi, không xuất thân từ giới hào môn.

Chú rể ấy chính là Tân Tân Kỳ Long - chàng “học bá Harvard” sinh năm 1998, kém vợ 8 tuổi. Thời điểm cả hai quyết định về chung một nhà vào năm 2019, Tân Kỳ Long mới 21 tuổi và vẫn đang theo học tại đại học Harvard. Đám cưới không chỉ gây chú ý vì khoảng cách tuổi tác mà còn bởi khối hồi môn khổng lồ từ gia đình cô dâu, lên tới khoảng 1,4 tỷ NDT (gần 5.000 tỷ đồng).

Sau nhiều năm kết hôn, cuộc sống của chàng rể Harvard này vẫn là điều khiến dư luận tò mò bởi anh gần như không xuất hiện trước truyền thông.

Chàng rể hào môn đến từ Harvard

Tân Tân Kỳ Long lớn lên trong một gia đình doanh nhân coi trọng giáo dục, tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ngay từ khi còn đi học, anh đã nổi tiếng là học sinh xuất sắc của Trường trung học số 3 Cáp Nhĩ Tân là một trường trung học ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang - một trong những trường trung học danh tiếng của Trung Quốc.

Năm 2014, khi mới 16 tuổi, Tân Kỳ Long đại diện học sinh Trung Quốc tham dự Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc tổ chức tại Harvard và giành giải “Đại biểu xuất sắc nhất”. Thành tích này giúp anh nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trong cộng đồng học sinh quốc tế.

Hai năm sau, chàng trai trẻ chính thức trúng tuyển Harvard, trở thành một trong những học sinh hiếm hoi của Cáp Nhĩ Tân được nhận vào ngôi trường danh tiếng này. Thời điểm đó, truyền thông địa phương thậm chí còn gọi anh là “niềm tự hào của Cáp Nhĩ Tân”.

Không chỉ nổi bật trong học tập, Tân Kỳ Long còn có nhiều sở thích thể thao như bóng rổ, đấu kiếm hay golf. Với bảng thành tích học tập ấn tượng cùng phong thái điềm đạm, anh nhanh chóng gây thiện cảm với những người xung quanh.

Năm 2019, dư luận bất ngờ khi Hà Siêu Doanh công khai chuyện tình cảm với Tân Kỳ Long. Khi ra mắt gia đình Hà Siêu Doanh, chàng rể trẻ đã dễ dàng chinh phục nhà vợ hào môn bằng IQ lẫn EQ cực đỉnh của mình. Mặc dù ban đầu có nhiều người e ngại và gia cảnh của Tân Tân Kỳ Long và Hà Siêu Doanh chênh lệch quá nhiều nhưng đến khi thấy được bảng thành tích của anh, ai cũng cảm thán gia tộc hào môn quả là biết chọn con rể.

Không lâu sau đó, cả hai quyết định tổ chức lễ dạm ngõ.

Nhà trai chuẩn bị sính lễ 5 triệu NDT (hơn 17 tỷ đồng), còn nhà gái mang theo của hồi môn khổng lồ với tổng giá trị là 1,4 tỷ NDT (gần 5000 tỷ đồng), bao gồm một căn biệt thự trị giá 500 triệu NDT (khoảng 1700 tỷ đồng).

Tiểu thư Hà Siêu Doanh đeo vàng trĩu cổ trong lễ dạm ngõ.

Những hình ảnh hiếm hoi của cả hai trên truyền thông sau đó. Thời điểm này, Hà Siêu Doanh đang mang thai.

Khối tài sản khổng lồ này khiến cuộc hôn nhân của cặp đôi trở thành đề tài nóng trên khắp các trang tin châu Á. Nhiều người cho rằng khoảng cách gia thế giữa hai bên là quá lớn. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến nhận định gia tộc họ Hà rõ ràng đã nhìn thấy tiềm năng của chàng rể trẻ tuổi.

Cũng trong năm 2019, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng.

Cuộc sống kín tiếng sau khi làm rể hào môn

Sau khi kết hôn, Tân Kỳ Long gần như rút khỏi sự chú ý của truyền thông. Trái với dự đoán của nhiều người, anh không tham gia sâu vào hoạt động kinh doanh của gia tộc họ Hà.

Thay vào đó, chàng rể trẻ tiếp tục theo đuổi con đường học thuật. Sau thời gian học tại Harvard, anh tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học thần kinh và y khoa, đồng thời duy trì lối sống khá kín đáo.

Về phía Hà Siêu Doanh, cô cũng dần thay đổi hình ảnh so với thời trẻ. Từng nổi tiếng với cuộc sống sôi động trong giới thượng lưu Hong Kong, Trung Quốc, nhưng những năm gần đây cô tập trung nhiều hơn vào công việc kinh doanh và hoạt động nghệ thuật. Năm 2024, cô còn hoàn thành chương trình học tại New York University.

Anh đồng hành cùng vợ trong chuyện học tập. Hà Siêu Doanh ngày càng gầy và trẻ trung hơn.

Gia đình nhỏ của hai người vì thế khá ít xuất hiện trước công chúng, càng khiến dư luận thêm tò mò về cuộc sống phía sau cánh cửa hào môn.

Đầu năm 2026, Hà Siêu Doanh bất ngờ chia sẻ loạt ảnh gia đình trên mạng xã hội, hé lộ chuyến du lịch của ba người tại Paris, Pháp.

Trong loạt ảnh, gia đình nhỏ chụp hình tại nhiều địa điểm nổi tiếng như Eiffel Tower hay Notre-Dame Cathedral. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Tân Kỳ Long xuất hiện công khai.

Con rể gia tộc hào môn được khen ngợi ngoại hình trẻ trung.

Gia đình 3 người hạnh phúc.

Hình ảnh gia đình trong chuyến du lịch đầu năm 2026.

Tân Kỳ Long cũng có tài khoản mạng xã hội, nhưng không đăng bài và đều set chế độ riêng tư.

Nguồn: Baidu, Sina, IGNV.