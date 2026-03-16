CLIP: Về Bắc Ninh thăm nhà Phương Anh (Chu Pal) trong câu chuyện “bố lái xe tải, cô gái 22 tuổi trúng tuyển Thạc sĩ Harvard”

Chu Pal hay còn được biết đến là Chu Phương Anh (22 tuổi, quê Bắc Ninh) đang là cái tên được nhắc đến trên MXH nhiều nhất lúc này. Bởi mới đây nhất, Phương Anh thông báo trúng tuyển Trường Cao học Giáo dục Harvard (Harvard Graduate School of Education - HGSE) - Trường Sư phạm danh tiếng thuộc Đại học Harvard (Ivy League).

Nhưng điều khiến câu chuyện của Phương Anh thực sự trở thành tâm điểm lại chính là những chia sẻ của cô về hành trình của mình.

Phương Anh kể: “Mình sinh ra và dành 15 năm học đầu tiên ở một ngôi làng ở Bắc Ninh (Cấp 3 mình may mắn được lên thành phố học Chuyên Bắc Ninh). Bố mình chỉ được học đến hết lớp 5, sau đó phải đi làm thuê để phụ ông bà nuôi 4 em nhỏ. Mẹ mình là một giáo viên mầm non, mẹ may mắn hơn khi được học hết cao đẳng, nhưng cũng chưa được bước chân vào giảng đường đại học. Mình luôn thấy may mắn khi dù bố mình là một người lao động chân tay, mẹ mình cũng chưa từng học cao nhưng luôn khích lệ mình học nhiều nhất có thể”.

Hay cách cô bạn khẳng định: “Mình không xấu hổ khi sinh ra trong một gia đình không khá giả. Nhưng mình sẽ xấu hổ nếu để bố mẹ già đi trong sự thiếu thốn”.

Nền tảng gia đình của cô bạn thực sự ra sao? Để tìm câu trả lời, chúng tôi đã về Bắc Ninh, nơi gia đình Phương Anh đang sinh sống, để hiểu rõ hơn câu chuyện phía sau.

“Gia đình chúng tôi 2 lần gặp biến cố, đó là lý do chúng tôi không thể cho con được đầy đủ”

Gia đình Phương Anh hiện sống tại tỉnh Bắc Ninh, trong một căn nhà hai tầng. Trước sân nhà, chiếc xe tải được đỗ ngay ngắn, đó là phương tiện gắn bó với công việc mưu sinh của bố Phương Anh, cũng là hình ảnh cô từng nhiều lần nhắc đến trên mạng xã hội.

Bên trong ngôi nhà, cách bày trí cũng khá đơn giản: một bộ bàn ghế gỗ, vài chiếc tủ kệ nhỏ và nhiều khung ảnh ghi lại những khoảnh khắc của gia đình. Bố mẹ Phương Anh cẩn thận treo và đặt trong nhà các tấm bằng khen, giấy chứng nhận cùng những dấu ấn qua các kỳ thi của con gái.

Dù hiện nay chủ yếu học tập và sinh sống ở Hà Nội, sắp tới chuẩn bị đi du học, nhưng trên bàn học cũ của Phương Anh tại nhà, các thành tích từ nhỏ đến lớn của cô vẫn được bố mẹ giữ gìn và sắp xếp gọn gàng.

Chia sẻ với chúng tôi, cô Ngọc Hân - mẹ của Phương Anh, hiện đang làm giáo viên mầm non cho biết: “Từ nhỏ, Phương Anh là cô gái khá nhút nhát nhưng tự giác học tập. Lên cấp 2, khi học lớp 7, Phương Anh bắt đầu có niềm yêu thích với tiếng Anh. Được cô chủ nhiệm đưa đi tham dự các cuộc thi hùng biện, con cũng phần nào mạnh dạn hơn” .





Nhớ lại cảm xúc khi nghe con thông báo trúng tuyển chương trình Thạc sĩ tại Harvard Graduate School of Education, cô Hân bày tỏ: “Tôi sốc nhưng cũng vui mừng, sau đó là lo lắng” .

Giống như nhiều phụ huynh khác, khi con chuẩn bị đi du học xa nhà và không thể thường xuyên gặp gỡ, gia đình cũng có không ít nỗi lo. Tuy nhiên, điều khiến cô Hân trăn trở nhiều hơn cả vẫn là vấn đề kinh tế.

“Tôi làm giáo viên, chồng lái xe tải, thu nhập gọi là đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng nếu để cho con đi du học thì nói thật, về kinh tế chúng tôi rất lo lắng” , cô Hân nói.

Cũng theo cô Hân, Phương Anh từng thi đỗ vào lớp chuyên Anh của trường THPT chuyên tỉnh Bắc Ninh . Đến lớp 12, Phương Anh trở thành 1 trong 12 học sinh trên toàn quốc nhận được học bổng của British University Vietnam (BUV - Đại học Anh Quốc Việt Nam).

“Thực tế, con từng thi đỗ vào trường Đại học khác với mức học bổng 80%. Tuy nhiên con cũng biết tình hình kinh tế của gia đình, bố mẹ không thể đóng thêm mức học phí 200 triệu đồng mỗi năm nên Phương Anh tiếp tục tìm kiếm học bổng toàn phần.

Trước đây con không chia sẻ nhiều, con chỉ nói rằng tự săn học bổng (British University Vietnam - PV) đến 2-3h sáng. Nghe vậy thì tôi càng cảm thấy thương con hơn ”, cô Hân bày tỏ.

Nói tiếp lời của cô Hân, chú Chu Tuấn - bố của Phương Anh chia sẻ: “Khi con đỗ Đại học, phía trường gọi điện hỏi về thu nhập của tôi. Tôi đáp mình đi lái xe tải, một tháng hơn 10 triệu đồng. Cũng nhiều người hỏi thu nhập thế sao nuôi được con học trường này, tôi cũng chỉ cười và bảo là con tự tìm kiếm lấy học bổng. Chứ nói thật, gia đình không nuôi được vì tháng 10 - 15 triệu đồng còn nhiều chi phí khác” .

Đến đây, mẹ của Phương Anh nghẹn ngào nói: “Lúc con thông báo đỗ học bổng toàn phần trường Đại học Anh quốc Việt Nam, chúng tôi rất vui, mừng cho con và cũng rất xúc động. Tôi cũng đọc nhiều người nói gia đình khá giả nhưng thực tế chúng tôi rất bình thường. Thậm chí, thời điểm Phương Anh lên cấp 3, nhà tôi lần đầu gặp biến cố về kinh tế. Đến khi con vào Đại học, gia đình tiếp tục gặp biến cố kinh tế lần thứ 2. Đó là phần nào lý do mà chúng tôi không thể cho con được đầy đủ".

Tự kiếm tiền trang trải từ năm nhất Đại học, lúc nào cũng nói: “Để con gắng học”

Cô Ngọc Hân cho hay từ khi lên Đại học, Phương Anh đã học cách tự lập bằng cách đi làm thêm, làm gia sư. Mặc dù được họ hàng ngỏ lời hỗ trợ nhưng Phương Anh đều từ chối.

“Có thể do con thấy bố vất vả lái xe, bốc vác mỗi lần đi làm cùng bố nên từ năm lớp 10, con luôn cố gắng học” , bố của Phương Anh chia sẻ thêm.

Về sự chuẩn bị cho chuyến du học sắp tới của Phương Anh, chú Tuấn nói: “Đến hiện tại thì gia đình chưa chuẩn bị gì cả. Chi phí học cuối tháng này trường mới thông báo số tiền cần đóng. Con cũng nói sẽ cố gắng xin thêm học bổng, phần còn lại gia đình sẽ thu xếp".

Gia đình cũng bày tỏ, hành trình phía trước của Phương Anh chắc chắn vẫn còn nhiều điều phải tự mình xoay xở, từ chuyện học tập đến cuộc sống nơi đất khách. Tuy nhiên, cả gia đình Phương Anh tin chỉ cần con gái vẫn giữ được sự tự lập, chăm chỉ và quyết tâm dù có lựa chọn ra sao, đó cũng đã là điều khiến gia đình yên tâm nhất.

Chu Phương Anh (Chu Pal), sinh năm 2004 tại Bắc Ninh, cựu học sinh chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Sau đó, cô bạn theo học tại British University Vietnam và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân xuất sắc. Đầu năm 2026, cô trở thành một trong 16 đại biểu Việt Nam tham gia chương trình SSEAYP 2026 (Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản). Trước khi trúng tuyển chương trình thạc sĩ tại Harvard University, Phương Anh cũng từng đại diện Việt Nam tham dự ASEAN–East Asia Summit 2025 tại Jakarta, Indonesia. Trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, Phương Anh là quán quân Impact Entrepreneurship Bootcamp 2022, á quân UEB Business Case, giải Tư Youth Innovation Startup 2022 và lọt Top 10 Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia do United Nations Development Programme phối hợp cùng Vietnam Chamber of Commerce and Industry tổ chức.



