Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: “Tôi từng cầm hộ chiếu nhiều quốc gia, nhưng chỉ lá phiếu bầu cử ở Việt Nam mới khiến tay tôi run…”

Sáng nay (15/3), cử tri cả nước đã tham gia vào ngày hội lớn của nền dân chủ: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Trong không khí hân hoan đó, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) đã chia sẻ về ý nghĩa thiêng liêng của lá phiếu cử tri cũng như trách nhiệm của doanh nhân đối với vận mệnh đất nước.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn (áo trắng) tham gia bầu cử vào sáng ngày 15/3

Là một Việt kiều từng sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia trước khi trở về Việt Nam, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết mỗi lần tham gia bầu cử tại quê nhà đều mang lại cho ông cảm xúc đặc biệt. “Tôi đã cầm hộ chiếu của nhiều quốc gia, nhưng chỉ có lá phiếu bầu cử tại Việt Nam mới khiến tay tôi run. Bởi đó là khoảnh khắc tôi được làm người con của đất nước này đúng nghĩa nhất”, ông Johnathan chia sẻ.

Nhớ lại quyết định trở về Việt Nam vào năm 1985, ông cho biết khi đó đất nước còn nhiều khó khăn, song vẫn từ bỏ vị trí Thanh tra tài chính của Boeing tại Hoa Kỳ để đưa gia đình về nước. Quyết định này từng vấp phải nhiều sự ngăn cản, kể cả từ người thân.

Tuy nhiên, cuộc gặp với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng chính thức tạo nên bước ngoặt lớn. Ông kể lại rằng khi ấy, cố Thủ tướng đã nắm tay ông và nói: “Bác cần con giúp đất nước mở đường bay.” Lời dặn ấy theo ông suốt cuộc đời, và mỗi lần cầm lá phiếu bầu cử, ông lại nhớ tới khoảnh khắc đó để nhắc mình trước hết là một người con của Tổ quốc.

Chủ tịch IPPG và con trai vui mừng thực hiện quyền công dân trong Ngày hội của đất nước.

Từ góc nhìn của một doanh nhân, Chủ tịch IPPG cho rằng giá trị quan trọng nhất của lá phiếu bầu cử là sự bình đẳng của mọi công dân. “Lá phiếu không phân biệt bạn là tỷ phú hay nông dân, là người ở lại hay người trở về. Trước thùng phiếu bầu cử, tất cả chúng ta đều bình đẳng, đều là công dân Việt Nam. Đó chính là giá trị đẹp nhất của nền dân chủ mà chúng ta đang có”, ông Johnathan nói.

Theo ông, lá phiếu mà cử tri cầm trên tay hôm nay không chỉ mang ý nghĩa của hiện tại mà còn gắn với sự hy sinh của nhiều thế hệ cha ông trong lịch sử.

Ông cũng chia sẻ rằng nếu năm 1985 ông mở đường bay để góp phần đưa Việt Nam ra thế giới, thì hôm nay việc bỏ phiếu là cách để góp phần lựa chọn những người có thể đưa đất nước đi xa hơn. Theo ông, danh sách ứng cử viên lần này có nhiều gương mặt trẻ, năng động, có trình độ chuyên môn và tầm nhìn quốc tế, đồng thời xây dựng chương trình hành động rõ ràng cho đất nước. Đây là tín hiệu đáng mừng, bởi theo ông, đất nước cần những đại biểu dám hành động, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Nhân dịp này, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng gửi gắm thông điệp tới cộng đồng hơn 6 triệu kiều bào Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. “Sáu triệu kiều bào trên khắp thế giới không phải là 6 triệu người ra đi, mà là 6 triệu đại sứ của Việt Nam. Mỗi người mang về một ý tưởng, một đồng vốn, một tấm lòng để đất nước sẽ phát triển”, ông nói.

Nhắc lại quyết định trở về Việt Nam năm 1985, ông cho biết khi đó nhiều bạn bè và đồng nghiệp tại Mỹ đã khuyên ông cân nhắc lại vì điều kiện kinh tế và môi trường đầu tư của Việt Nam còn rất hạn chế. Tuy nhiên, ông đã lựa chọn làm theo tiếng gọi của trái tim. Nhìn lại chặng đường đã qua, Chủ tịch IPPG cho rằng nếu có thể làm lại, ông chỉ ước mình trở về sớm hơn.

Theo ông, Việt Nam hiện nay đã thay đổi rất nhiều và đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, cần tri thức, nguồn lực và sự đóng góp của những người con xa quê. Ông khuyến khích kiều bào nếu có điều kiện hãy trở về, tìm hiểu và đóng góp cho sự phát triển của đất nước; còn nếu chưa thể trở về thì vẫn có thể hướng trái tim và nguồn lực của mình về Tổ quốc.

Với cộng đồng doanh nhân trong nước, Chủ tịch IPPG nhấn mạnh rằng trách nhiệm công dân trong ngày bầu cử cũng quan trọng như chữ tín trong kinh doanh. “Chữ Tín trong kinh doanh và lá phiếu trong bầu cử đều là lời hứa. Một lời hứa với đối tác, một lời hứa với Tổ quốc. Tôi không bao giờ thất hứa”, ông chia sẻ.

Ông cho rằng kinh doanh giỏi mà không thực hiện quyền công dân thì mới chỉ là doanh nhân. Kinh doanh giỏi và biết trách nhiệm với đất nước mới là doanh nhân yêu nước. Khi bạn bước vào phòng phiếu, bạn đang nói với đất nước rằng: tôi tin vào tương lai Việt Nam, và tôi sẵn sàng đồng hành cùng dân tộc.

Sinh năm 1951 tại Nha Trang, Khánh Hòa, ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) — hệ sinh thái đa ngành hợp tác với hơn 138 thương hiệu quốc tế đã tạo việc làm cho hơn 25.000 lao động. Ông cũng chính là người mở đường bay quốc tế đầu tiên cho Việt Nam (TP.HCM – Manila, 9/9/1985). Ông giữ nhiều vị trí như Chủ tịch HĐQT SASCO và CRTC; Phó trưởng Ban vận động Quỹ "Vì Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu".

Với những đóng góp của mình, vị doanh nhân này đã được Đảng, Nhà nước trao tặng hơn 400 Huân chương và Bằng khen; được vinh danh 1 trong 10 gương điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc (2020); Giải thưởng quốc tế “ Thành tựu trọn đời” Lifetime Achievement do Moodie Report trao tặng tạiTrinity Forum (diễn đàn hàng không) 2024.