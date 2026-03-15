Điều cực kỳ quan trọng KHÔNG được làm khi đi bầu cử ngày hôm nay mà nhiều người trẻ hoàn toàn quên mất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ngày hội non sông. Vì vậy nhiều người trẻ không chỉ đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của mình. Từ sáng sớm hôm nay - ngày 15/3, hình ảnh cầm thẻ cử tri, trang phục lịch sự và nghiêm tục đến điểm bầu cử hay check-in cùng bạn bè đã được chia sẻ lên MXH với niềm vui, tự hào.

Tuy nhiên, có một quy định rất quan trọng trong quá trình bầu cử mà không ít người vô tình quên mất. Đó là quy định chụp ảnh check-in khi đi bỏ phiếu.

Về việc quay phim và chụp ảnh để ghi lại, chia sẻ hoạt động bầu cử lên MXH, cơ quan chức năng có quy định rất rõ ràng.

Căn cứ theo Điều 23 Thông tư 21/2025/TT-BNV, cử tri có quyền quay phim, chụp hình ở phía ngoài phòng bỏ phiếu trong quá trình mình tham gia thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử. Hoạt động này phải bảo đảm được thực hiện một cách có thiện chí, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tổ bầu cử, không cản trở việc bỏ phiếu của cử tri và không vi phạm nội quy phòng bỏ phiếu.

Cử tri chỉ được quay phim, chụp hình ở trong phòng bỏ phiếu nếu được Tổ trưởng Tổ bầu cử đồng ý và phải bảo đảm bảo mật thông tin bỏ phiếu của các cử tri khác trong suốt quá trình bỏ phiếu. Trường hợp việc quay phim, chụp hình làm cản trở, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử thì Tổ trưởng Tổ bầu cử được quyền yêu cầu dừng việc quay phim, chụp hình tại khu vực bỏ phiếu và phòng bỏ phiếu.

Ngoài ra, theo Luật Bầu cử, khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.

Cử tri có thể chụp ảnh check-in với thẻ cử tri bên ngoài khu vực phòng bỏ phiếu, miễn là không làm ảnh hưởng đến trật tự chung (Ảnh: Lê Trung)

Việc quay phim, chụp hình ở trong phòng bỏ phiếu phải được Tổ trưởng Tổ bầu cử đồng ý và phải bảo đảm bảo mật thông tin bỏ phiếu của các cử tri khác trong suốt quá trình bỏ phiếu (Ảnh: Như Hoàn)

Bởi lẽ đây là không gian cần đảm bảo tính riêng tư và nguyên tắc bỏ phiếu kín, để mỗi cử tri có thể tự do lựa chọn ứng cử viên mà không bị ảnh hưởng yếu tố bên ngoài.

Ngoài khu vực phòng bỏ phiếu - chẳng hạn ở khu vực bảng thông tin, cổng điểm bầu cử hay khuôn viên bên ngoài - cử tri có thể chụp ảnh và check-in với lưu ý không làm ảnh hưởng đến trật tự chung. Vì vậy, nếu muốn lưu lại kỷ niệm ngày bầu cử, cử tri có thể lựa chọn chụp ảnh ở những khu vực nói trên sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu.

Nhiều cử tri chụp ảnh check-in bên ngoài phòng bỏ phiếu (Ảnh: Lê Trung & Di Anh)

Ngày bầu cử là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Việc lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ là điều dễ hiểu, đặc biệt với những người lần đầu đi bầu cử. Tuy nhiên, dù làm bất kỳ hoạt động nào thì cũng hãy đảm bảo thực hiện đúng quy định bầu cử nhé!