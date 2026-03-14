Đi bầu cử nên mặc gì cho phù hợp? Có được quay phim, chụp ảnh tại điểm bỏ phiếu hay không?

Xin thông báo, chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031!

Trước ngày đi bỏ phiếu, luôn có nhiều thông tin và câu hỏi được mọi người quan tâm. Ngoài chuyện kiểm tra lại thẻ cử tri hay địa điểm bầu cử, nhiều người cũng tò mò những điều rất đơn giản như: Đi bầu cử nên mặc gì cho phù hợp? Có được quay phim hay chụp ảnh tại điểm bỏ phiếu hay không?

Hà Nội và TP.HCM rực đỏ cờ hoa, không khí Ngày hội bầu cử đang đến rất gần (Ảnh: Lê Trung & Viết Thanh)

Về việc quay phim và chụp ảnh để ghi lại, chia sẻ hoạt động bầu cử lên MXH, cơ quan chức năng có quy định rất rõ ràng.

Căn cứ theo Điều 23 Thông tư 21/2025/TT-BNV, cử tri có quyền quay phim, chụp hình ở phía ngoài phòng bỏ phiếu trong quá trình mình tham gia thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử. Hoạt động này phải bảo đảm được thực hiện một cách có thiện chí, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tổ bầu cử, không cản trở việc bỏ phiếu của cử tri và không vi phạm nội quy phòng bỏ phiếu. Cử tri chỉ được quay phim, chụp hình ở trong phòng bỏ phiếu nếu được Tổ trưởng Tổ bầu cử đồng ý và phải bảo đảm bảo mật thông tin bỏ phiếu của các cử tri khác trong suốt quá trình bỏ phiếu.

Trường hợp việc quay phim, chụp hình làm cản trở, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử thì Tổ trưởng Tổ bầu cử được quyền yêu cầu dừng việc quay phim, chụp hình tại khu vực bỏ phiếu và phòng bỏ phiếu.

Về trang phục, hiện nay, pháp luật không quy định cụ thể cử tri phải mặc trang phục gì khi đi bầu cử. Tuy nhiên đây là sự kiện quan trọng, cũng được xem là ngày hội của toàn dân, cử tri thường được khuyến khích lựa chọn trang phục lịch sự, gọn gàng và phù hợp với không gian công cộng.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, do tính chất trang nghiêm của nơi bầu cử, cử tri cần có cách ứng xử phù hợp. Khi đến điểm bỏ phiếu, cử tri nên nói khẽ, đi nhẹ, phát ngôn thận trọng, giữ gìn nếp văn hóa, tránh gây ồn ào. Trang phục khi đi bầu cử cũng cần lịch sự, phù hợp với không khí trang trọng tại nơi bỏ phiếu.

Một số địa phương còn vận động người dân mặc áo dài, khăn đóng khi đi bầu cử.

Theo Dân trí ngày 11/3, ông Lưu Hoàng Ân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức (Đà Nẵng), cho biết xã nằm trong đơn vị bầu cử số 4 của thành phố, để ngày bầu cử thêm trang trọng, xã đã vận động người dân mặc trang phục truyền thống. Các cụ bô lão được khuyến khích mặc áo dài, khăn đóng, phụ nữ mặc áo dài khi đi bỏ phiếu.

Sau cùng, ngày bầu cử không chỉ là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, mà còn là thời điểm thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Vì vậy, khi đến điểm bỏ phiếu, cử tri nên tuân thủ hướng dẫn của Tổ bầu cử, giữ trật tự và thực hiện đúng quy định. Sẵn sàng tinh thần ngày 15/3 đi bầu cử nhé!