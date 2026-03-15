18 tuổi lần đầu đi bầu cử: Dậy từ 5h sáng vì hồi hộp, thấy bản thân "trưởng thành trong chớp mắt"

Sáng 15/3, 79 triệu cử tri cả nước hân hoan đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong ngày hội non sông, tại nhiều điểm bỏ phiếu ở Hà Nội và TP.HCM, không khí trở nên rộn ràng và đầy sức sống với sự xuất hiện của đông đảo bạn trẻ. Với nhiều gương mặt mới 18 - 20 tuổi, đây là lần đầu tiên họ tham gia bầu cử.

Cuộc sống ai cũng có những cột mốc đầu tiên đáng nhớ và lần đầu tiên đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân cũng là một trải nghiệm đặc biệt như vậy. Khi cầm trên tay thẻ cử tri và tự mình bỏ lá phiếu vào hòm phiếu, nhiều người cảm nhận rõ ràng hơn ý nghĩa của việc trưởng thành. Đó không chỉ là dấu mốc về độ tuổi, mà còn là khoảnh khắc mỗi người bắt đầu ý thức rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Vì vậy nhiều người chọn áo dài, mặc vest hoặc trang phục lịch sự khi đi bỏ phiếu, vừa thể hiện sự tôn trọng với sự kiện chính trị quan trọng, vừa ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Các cử tri tại phường Cửa Nam (Hà Nội) đi bầu cử từ sáng sớm

Các bạn trẻ tại điểm bầu cử ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Tại các khu vực bỏ phiếu ở trung tâm Hà Nội, nhiều bạn trẻ dậy từ 5h sáng, có mặt tại điểm bầu cử từ sáng sớm. Những trang phục gọn gàng, lịch sự tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa trẻ trung.

Huỳnh Thanh Phong (18 tuổi, cử tri phường Cửa Nam, Hà Nội) lần đầu tiên được đi bầu cử nên khá hồi hộp và lo lắng. Phong cho biết đêm qua hơi trằn trọc, khó ngủ và sáng nay đã dậy từ 5h sáng đi bầu cử cùng bà ngoại.

“Cảm giác của mình rất vui sướng, hạnh phúc và đầy tự hào. Đồng thời mình cũng cảm thấy trách nhiệm vì sẽ cần cân nhắc kỹ lưỡng để bầu chọn cho các ứng viên vì nhân dân, đại diện cho nhân dân, đứng ra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo mình, ngày bầu cử với bản thân mình là rất quan trọng. Đó như 1 cơ hội để mình có thể rèn luyện tư duy công dân để sau này khi trưởng thành hơn nữa, mình có thể tham gia vào hoạt động khác” - Thanh Phong cho biết.

Huỳnh Thanh Phong và bà ngoại

Tại điểm bầu cử ở Học viện Báo chí Tuyên truyền (Hà Nội), nhiều sinh viên bày tỏ sự háo hức, nhất là những người lần đầu tiên được đi bầu cử.

Hải Lương (đến từ Thanh Hóa) - sinh viên năm nhất tại Học viện Báo chí Tuyên truyền (Hà Nội) cũng dậy từ 5h, khoảng 6h là mình có mặt ở sân và khoảng 6h30 là chào cờ rồi xếp hàng bầu cử.

Hải Lương chia sẻ: “Mình rất vui và tự hào về khoe với bố mẹ. Mình nói là năm nay con lớn rồi, con sẽ bầu cử tại trường luôn. Lúc đầu mình rất hồi hộp và đọc kỹ thông tin ứng viên để chọn ra người phù hợp.

Mình cũng rất tự hào khi được đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đây cũng là sự kiện cho thấy mình đã trưởng thành hơn”.

Hải Lương

Tương tự Hải Lương, Mai Anh - sinh viên năm 2 Học viện Báo chí Tuyên truyền chia sẻ cảm giác hồi hộp vì lần đầu tiên đi bầu cử. Cô bạn đã nghiên cứu kỹ càng danh sách ứng viên, chuẩn bị quần áo chỉn chu và lịch sự.

"Mình nghĩ mình chính là một trong những công dân sĩ nhất hôm nay vì là lần đầu tiên được bầu cử và đã hoàn thành quyền lợi, nghĩa vụ của mình" - Mai Anh nói thêm.

Mai Anh

Lê Trà My - sinh viên năm 2 dậy sớm nhất phòng KTX để chuẩn bị và bắt đầu xếp hàng đến lượt bỏ phiếu từ 6h40

Các bạn sinh viên tại điểm bầu cử Học viện Báo chí Tuyên truyền (Hà Nội) hào hứng check-in trong lần đầu tiên đi bầu cử

Ở TP.HCM, không khí cũng không kém phần sôi động. Nhiều bạn trẻ đi bầu cử cùng bạn bè hoặc gia đình.

Tại điểm bầu cử phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, Hải Anh (sinh năm 2004) cũng chia sẻ niềm vui, sự hào hứng trong lần đầu đi bầu cử:

“Với vị trí một người trẻ, mình cảm thấy việc được đi bầu cử và đây cũng là lần đầu tiên thì mình nghĩ rằng đang góp sức vào sự phát triển tương lai của đất nước. Vì khi đi bầu cử, mình được thực hiện quyền và trách nhiệm của một công dân và mỗi lá phiếu đều góp phần lựa chọn những người có thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước”.

Hải Anh

Cũng tại điểm bầu cử này và cũng lần đầu tiên đi bỏ phiếu, Giang Tiếu Dinh (sinh năm 2003) dậy từ 6h30 và khoảng 7h kém là có mặt.

“Lần đầu tiên mình được tham gia bầu cử nên mình xem thông tin của các ứng viên và có trao đổi với ba mẹ để hôm nay muốn tự mình đi bầu cử để tham gia hoạt động ý nghĩa. Khi tham gia bầu cử, mình mong những ứng cử viên được người dân tin tưởng lựa chọn sẽ có nhiều hành động và đóng góp thiết thực cho cộng đồng”.

Giang Tiếu Dinh




