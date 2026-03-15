Mai Ngọc "khoe khéo" nhà chồng đại gia khủng ở Bắc Ninh

Sau khi kết hôn và tạm dừng công việc truyền hình, Mai Ngọc (Nguyễn Mai Ngọc, sinh năm 1990) vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Chồng cô là doanh nhân Đặng Quốc Thắng (sinh năm 1992), đến từ Bắc Ninh.

Vợ chồng Mai Ngọc (Ảnh: FBNV)

Mới đây, nữ MC gây chú ý khi chia sẻ những hình ảnh liên quan đến dự án bất động sản mà công ty nhà chồng cô - Công ty cổ phần Đại Hoàng Sơn - đang triển khai tại Bắc Ninh. Theo đó, Mai Ngọc cập nhật hình ảnh tại văn phòng dự án The Crown Bắc Giang cùng chú thích: “Khai xuân The Crown”.

Theo thông từ website Đại Hoàng Sơn, dự án The Crown Bắc Giang có diện tích 33,07ha, sản phẩm dự án gồm: đất nền (96 lô biệt thự và 227 lô liền kề) và nhà xây thô (22 căn biệt thự và 154 căn shophouse).

Mai Ngọc khoe khéo dự án nhà chồng đang thực hiện (Ảnh chụp màn hình)

Phối cảnh dự án The Crown Bắc Giang (Ảnh: Đại Hoàng Sơn)

Ngoài ra The Crown Bắc Giang, Đại Hoàng Sơn còn có nhiều dự án khác như Golden Avenue Bắc Giang (Khu nhà ở thương mại Shophouse Đại Hoàng Sơn), Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Đại Hoàng Sơn.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Đại Hoàng Sơn được thành lập năm 2002, tính đến hiện tại đã hoạt động được 24 năm. Doanh nghiệp có trụ sở tại phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh), người đại diện theo pháp luật là ông Đặng Quốc Hưng.

Công ty Đại Hoàng Sơn hoạt động kinh doanh ở nhiều ngành nghề khác nhau. Trong đó nổi bật là BĐS và dịch vụ thương mại với hệ thống nhà hàng, quán cà phê và trung tâm tiệc cưới,... Doanh nghiệp cũng có chi nhánh ở các địa phương khác trên cả nước như Hà Nội, An Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, TP.HCM.

Về phía Mai Ngọc, đây là một trong những lần hiếm hoi “hoa khôi VTV” chia sẻ về công việc kinh doanh nhà chồng. Lần trước đây là trong dịp tiệc tất niên (YEP) của công ty Đại Hoàn Sơn. Thời điểm đó nữ MC còn mời nhiều bạn bè thân thiết trong làng giải trí đến tham dự. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy không khí sự kiện khá sôi động và quy mô.

Mai Ngọc và bạn bè tại tiệc cuối năm công ty Đại Hoàng Sơn (Ảnh: FBNV)

Chồng Mai Ngọc khá kín đáo, hiện đang tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình tại quê nhà.

Sau khi kết hôn, Mai Ngọc cũng chủ yếu sống ở Bắc Ninh. Trên các tài khoản MXH, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh con trai, chăm sóc em bé. Vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ Tết,... cô lại đăng nhiều khoảnh khắc được chồng quan tâm, tặng hoa và quà. Có thể thấy nữ MC nhận được nhiều sự chiều chuộng từ người bạn đời kém 2 tuổi.

Khuôn viên tòa nhà ở Bắc Ninh mà Mai Ngọc đang sống cùng gia đình (Ảnh chụp màn hình)

