Bị lừa 380 triệu đồng trên mạng, một phụ nữ không cam lòng còn định đưa thêm 1,3 tỷ đồng

Bị lừa tiền, người phụ nữ không cam tâm tìm cách “gậy ông đập lưng ông”

Ngày 7/3/2026, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một câu chuyện chống lừa đảo khá hy hữu xảy ra tại Thượng Hải. Một phụ nữ họ Cù sau khi bị lừa tiền thông qua hình thức đầu tư trực tuyến đã không cam lòng chấp nhận mất trắng số tiền tích góp. Nên thay vì lập tức trình báo với cơ quan chức năng, bà nảy ra ý định “gậy ông đập lưng ông”: bà giả vờ tiếp tục làm theo yêu cầu của kẻ lừa đảo, đồng ý nộp thêm tiền để lấy cớ hẹn gặp trực tiếp đối phương, với hy vọng đòi lại số tiền đã mất. Tuy nhiên, trước khi kế hoạch mạo hiểm này kịp thực hiện, cảnh sát đã kịp thời phát hiện và vào cuộc, nhanh chóng bắt giữ những đối tượng liên quan, đồng thời ngăn chặn nguy cơ bà Cù tiếp tục rơi vào bẫy lừa đảo.

Theo thông tin được cung cấp, trước đó bà Cù đã bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ tải một ứng dụng đầu tư trái phép, tham gia vào một dự án đầu tư “lợi nhuận cao”. Kết quả, bà bị lừa hơn 100.000 NDT (khoảng 380 triệu đồng).

Sau khi nhận ra mình bị lừa, bà Cù lại không lập tức trình báo cảnh sát. Do không cam tâm với khoản tiền đã mất, bà nảy sinh ý định tự mình tìm cách lấy lại tiền.

Đúng lúc đó, các đối tượng lừa đảo tiếp tục liên lạc với bà, bọn chúng nói rằng chỉ cần nộp thêm “tiền đặt cọc đảm bảo” thì toàn bộ số tiền trước đó sẽ được hoàn trả, đồng thời yêu cầu bà chuyển thêm 350.000 NDT (khoảng 1,33 tỷ đồng).

Bà Cù liền giả vờ đồng ý với yêu cầu của kẻ lừa đảo, đồng thời bí mật lên kế hoạch gặp mặt trực tiếp. Ý định của bà là khi đến lúc giao tiền, bà sẽ yêu cầu đối phương trả lại hơn 100.000 NDT đã bị lừa trước đó.

Toàn bộ kế hoạch này bà không hề tiết lộ cho bất kỳ ai, cũng không báo cho cơ quan công an, mà tự mình âm thầm sắp xếp cuộc gặp với các đối tượng lừa đảo.

Cảnh sát nhận cảnh báo khẩn, lập tức truy tìm

Ngày 13/2, Đồn Công an Cục Công an quận Phố Đông, Thượng Hải nhận được cảnh báo khẩn cấp từ Trung tâm chống lừa đảo của đơn vị. Nội dung cảnh báo cho biết một cư dân trong khu vực là bà Cù, có dấu hiệu đang bị lừa đảo qua mạng viễn thông, tình hình hiện tại khá cấp bách, nguy cơ tiếp tục bị lừa lần thứ hai là rất cao.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã lập tức đến cửa hàng kinh doanh của bà Cù để tìm hiểu tình hình. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ phát hiện cửa hàng hoàn toàn không có ai, còn điện thoại của bà Cù cũng liên tục không có người nghe, khiến lực lượng chức năng không thể liên lạc được với bà.

Để nhanh chóng tìm được bà Cù và tránh nguy cơ bà tiếp tục chịu tổn thất, lực lượng cảnh sát lập tức liên hệ với người thân của bà. Qua lời kể của gia đình, họ mới biết toàn bộ sự việc: bà Cù đã bị lừa tiền trước đó và đang lên kế hoạch hẹn gặp trực tiếp kẻ lừa đảo để đòi lại tiền.

Thời điểm đó, bà Cù đã một mình lên đường đến địa điểm hẹn với kẻ lừa đảo. Khi biết chuyện, chồng bà vội vàng chạy đến hiện trường để đi cùng và theo sát tình hình.

Trước tình hình khẩn cấp đó, lãnh đạo trực ban của Đồn Công an đã nhanh chóng điều động lực lượng đến điểm hẹn để bố trí mật phục. Một mặt, cảnh sát đảm bảo an toàn cho bà Cù, mặt khác chờ thời cơ bắt giữ những người liên quan đến vụ lừa đảo.

Cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo đầu tư

Ảnh minh hoạ

Khoảng 14 giờ cùng ngày, bà Cù và chồng đúng hẹn đến địa điểm gặp mặt. Tuy nhiên, người xuất hiện để tiếp xúc không phải kẻ chủ mưu đứng sau đường dây lừa đảo, mà chỉ là một “chân rết” chuyên nhận và vận chuyển tiền lừa đảo.

Sau khi gặp mặt, hắn ta phát hiện bà Cù không mang theo 350.000 NDT tiền mặt như đã thỏa thuận. Nhận thấy tình hình có dấu hiệu bất thường, người này lập tức gọi xe với ý định rời khỏi hiện trường để tẩu thoát.

Đúng lúc đó, lực lượng cảnh sát đã mật phục từ trước nhanh chóng xuất hiện, lập tức áp sát và khống chế hắn ta ngay tại chỗ, kịp thời ngăn chặn đối tượng bỏ trốn.

Qua quá trình thẩm vấn của cơ quan công an, hắn ta đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai rằng mình nhận chỉ đạo từ người khác để hỗ trợ nhận và chuyển tiền liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Ảnh minh hoạ

Hiện nay, nghi phạm đã bị công an tạm giữ hình sự theo quy định pháp luật với cáo buộc liên quan đến tội lừa đảo. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng, trong đó cảnh sát đang lần theo các manh mối từ Tào để truy tìm những đối tượng đứng sau đường dây lừa đảo.

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát đã trực tiếp tuyên truyền và hướng dẫn bà Cù về phòng chống lừa đảo. Cảnh sát cho biết các đường dây lừa đảo thường có sự phân công rất rõ ràng, trong đó kẻ chủ mưu thường ẩn mình phía sau, rất hiếm khi trực tiếp xuất hiện. Vì vậy, việc tự ý hẹn gặp người đến nhận tiền không những khó có thể đòi lại số tiền đã bị lừa, mà còn tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn cá nhân, thậm chí dễ tiếp tục trở thành nạn nhân lần thứ hai.

Qua vụ việc này, cảnh sát một lần nữa cảnh báo người dân: những dự án đầu tư trên mạng được quảng bá với lời hứa “lợi nhuận cao, rủi ro thấp” thực chất đa phần đều là chiêu trò lừa đảo. Người dân không nên tin vào sự dụ dỗ của người lạ, không tải các ứng dụng đầu tư, tài chính không chính thống, và tuyệt đối không chuyển tiền vào những tài khoản lạ.

Khi phát hiện mình bị lừa, người dân không nên tự ý hành động như trường hợp của bà Cù, mà cần lập tức báo cảnh sát và chủ động phối hợp điều tra. Đây là cách hiệu quả nhất để bảo vệ tài sản của bản thân, đồng thời tránh nguy cơ tiếp tục chịu thêm tổn thất.