Nhận diện "trà xanh" công sở: Chẳng màng tranh giành, chỉ đam mê cướp công đồng nghiệp rồi đóng vai nạn nhân!

Nhắc đến hai chữ "trà xanh", đa phần hội chị em sẽ nghĩ ngay đến những cô nàng chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác bằng vẻ ngoài ngây thơ, vô tội. Thế nhưng, ở chốn văn phòng bận rộn đầy rẫy áp lực cày công, chạy deadline, lại tồn tại một hệ tư tưởng "trà xanh" phiên bản nâng cấp và nhức nhối không kém.

Họ tuyệt nhiên chẳng màng đến chuyện giật chồng hay cướp bồ của ai, mà thứ họ dòm ngó mỗi ngày chính là công sức, chất xám và những chiếc "credit" thơm tho của đồng nghiệp. Đối mặt với thể loại "trà xanh" chốn công sở này, sự ấm ức nhiều khi còn trào dâng gấp bội, bởi những giọt mồ hôi nước mắt mình thức trắng đêm cày cuốc bỗng chốc hóa thành vòng nguyệt quế đội lên đầu kẻ khác chỉ qua vài chiêu trò "tẩy trắng" ranh ma.

Muôn hình vạn trạng chiêu trò "hớt váng" của trà xanh công sở

Đặc điểm nhận dạng dễ thấy nhất của "trà xanh công sở" là họ cực kỳ lười biếng trong những công việc tay chân, đòi hỏi sự đào sâu suy nghĩ hay thức khuya dậy sớm, nhưng lại vô cùng lanh lẹ trong khoản ngoại giao và tranh công. Chị em đi làm chắc hẳn không còn lạ lẫm với điệp khúc quen thuộc cất lên từ miệng những nhân vật này: "Em làm phần này chưa quen, chị gánh giúp em một đoạn nhé", hay "Chỗ này khó quá, chị làm luôn cho đồng bộ rồi em mang đi báo cáo cho".

Họ luôn biết cách xuất hiện đúng lúc công việc đã đi vào giai đoạn hoàn thiện. Thay vì nhúng tay vào làm những phần cốt lõi, họ chỉ nhận việc chỉnh sửa format báo cáo, đổi màu cái slide hay đơn giản là người ấn nút "Send" email gửi cho sếp. Và tất nhiên, trong cái email định mệnh ấy, tên của họ sẽ ễm chệ ở vị trí chói lọi nhất, đi kèm những lời lẽ đầy tự hào như thể họ vừa gánh vác cả thế giới trên vai. Kỹ năng múa mép vắt vẻn thành lươn của họ khiến những người làm việc cặm cụi, ít nói trở thành cái bóng mờ nhạt, ôm cục tức to đùng mà chẳng biết giãi bày cùng ai.

Tình huống thực tế: Cú lừa ngoạn mục từ người em đồng nghiệp "ngọt ngào"

Để hình dung rõ hơn về độ trơ trẽn của "trà xanh công sở", hãy nhìn vào câu chuyện của Mai - một nhân viên content mẫn cán. Suốt một tuần ròng rã, Mai thức đêm thức hôm để lên một bản kế hoạch truyền thông vô cùng chi tiết. Đến ngày cuối cùng, Lan - cô em cùng team với gương mặt luôn cười tươi như hoa bỗng tiến lại gần thủ thỉ: "Chị Mai vất vả quá, để em giúp chị rà soát lại lỗi chính tả rồi nộp cho sếp nhé, chị cứ đi nghỉ ngơi đi". Quá mệt mỏi và tin người, Mai gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau, trong cuộc họp team, sếp vỗ tay khen ngợi bản kế hoạch xuất sắc. Chưa kịp mỉm cười, Mai đã điếng người khi Lan đứng lên dõng dạc trình bày, sử dụng toàn bộ đại từ "Em đã nghiên cứu", "Em nhận thấy", "Em đề xuất"... Lan khéo léo biến phần kiểm tra lỗi chính tả nhỏ nhoi thành công lao to lớn, và Mai phút chốc trở thành kẻ ngồi chầu rìa trong chính dự án do mình đẻ ra. Sếp không biết chuyện, chỉ thấy Lan quá năng nổ và sáng tạo, còn Mai vì quá bất ngờ và hiền lành nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám cãi lại giữa chốn đông người vì sợ mang tiếng sân si, chia rẽ nội bộ. Đây chính là thủ đoạn kinh điển của trà xanh: Ăn cướp trắng trợn nhưng lại đóng vai thiên thần cứu rỗi.

Dấu hiệu nhận biết: "Cáo mượn oai hùm" dưới lớp vỏ bọc nhiệt tình

Vậy đấy, từ câu chuyện của Mai, có thể thấy rằng, khác với những đồng nghiệp thích cạnh tranh sòng phẳng rành rành ra mặt, "trà xanh" công sở luôn xuất hiện với một giao diện cực kỳ mỏng manh, thân thiện và luôn miệng nói những lời ái ngữ ngọt ngào. Bài vở quen thuộc nhất của họ chính là lượn lờ tiếp cận bạn vào những lúc dự án sắp sửa hái quả ngọt. Ban đầu, họ sẽ xun xoe xin được "phụ một tay" bằng những việc lặt vặt vô thưởng vô phạt, hoặc buông vài lời khen ngợi đưa bạn lên tận mây xanh rồi tiện thể xin file gốc để "tham khảo học hỏi thêm".

Chỉ chờ có thế, bằng một phép màu nào đó trong các cuộc họp báo cáo với sếp, những ý tưởng cốt lõi của bạn bỗng dưng được họ dõng dạc trình bày mượt mà như thể chính họ là người thức thâu đêm suốt sáng để thai nghén ra. Họ rất giỏi trò "cáo mượn oai hùm", luôn tỏ ra mình là nhân tố kết nối quan trọng, chèn thêm vài câu "nhờ có em đôn đốc", "em đã định hướng lại cho team" để khéo léo biến nỗ lực của cả tập thể thành thành tích cá nhân tỏa sáng lấp lánh trong mắt ban giám đốc.

Vở kịch tâm lý: Khi thành công là của "em", lúc thất bại là tại "chúng mình"

Điều khiến hội chị em văn phòng dễ tăng xông nhất chính là thái độ "bạch liên hoa" của kiểu người này khi diễn biến công việc thay đổi. Nếu dự án trôi chảy, được cấp trên khen thưởng, họ sẽ nhanh nhảu dùng đại từ "em" rành rọt trong mọi email báo cáo thành tích, chen lên đứng hàng đầu để nhận lời tán dương. Thế nhưng, rủi thay nếu công việc đổ bể hay có sai sót xảy ra, đại từ "em" lập tức được thay thế bằng "chúng mình", "team mình" hoặc mượt mà hơn là đẩy luôn trách nhiệm cho người làm chính bằng câu "em chỉ phụ giúp thôi nên cũng không nắm rõ phần cốt lõi này".

Khi bạn bức xúc muốn làm cho ra nhẽ, họ sẵn sàng rơm rớm nước mắt, dùng giọng điệu ủy mị để phân trần rằng bản thân không hề có ý tranh công, chỉ là do sếp "hiểu lầm" hoặc do họ quá nhiệt tình nên vô ý lỡ lời. Cái sự vô ý ấy lặp đi lặp lại hết chiến dịch này đến dự án khác, biến bạn thành một kẻ chi li, nhỏ mọn hay bắt bẻ trong mắt những người không hiểu chuyện, còn họ thì nghiễm nhiên ôm trọn sự tín nhiệm ngọt ngào.

Tuyệt đối không cả nể: Phải biết bảo vệ "đứa con tinh thần" của mình

Sự nhân nhượng và im lặng chịu đựng trong trường hợp này không bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp, bởi ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhẫn nhịn đồng nghĩa với việc bạn tự tước đi quyền lợi chính đáng của bản thân. Chị em cần tỉnh táo và rèn luyện cho mình thói quen "giấy trắng mực đen" trong mọi quy trình làm việc. Bất cứ ý tưởng hay chiến lược nào được đưa ra bàn bạc, hãy chủ động gửi lại một chiếc email tóm tắt công việc rành mạch, cc đầy đủ cho sếp và những người liên quan.

Đừng ngại ngần đánh dấu bản quyền chất xám của mình bằng những báo cáo tiến độ chi tiết, ghi rõ ai là người chịu trách nhiệm chính ở từng hạng mục. Khi "trà xanh" bắt đầu có dấu hiệu lươn lẹo nẫng tay trên trong cuộc họp, hãy học cách ngắt lời một cách lịch sự nhưng kiên quyết: "Cảm ơn em đã tóm tắt lại ý tưởng chị vừa gửi cho em đêm qua", để trực tiếp giành lại diễn đàn và khẳng định vị thế. Hãy nhớ rằng, làm việc chăm chỉ là chưa đủ, bạn còn phải trang bị cho mình sự sắc sảo cần thiết để bảo vệ thành quả lao động trước những kẻ quen thói "ngồi mát ăn bát vàng".