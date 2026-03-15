Cuộc sống sang chảnh hiện tại của “cô gái bị hói một mảng đầu vì ăn ngô bằng khoan” 10 năm trước

Cô gái trở thành hiện tượng mạng sau khi mái tóc bị cuốn vào máy khoan

Năm 2016, mạng xã hội Trung Quốc từng chứng kiến một trào lưu kỳ lạ: gắn bắp ngô vào đầu máy khoan điện rồi cố gắng ăn thật nhanh khi chiếc máy quay liên tục. Thử thách này nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng video ngắn khi nhiều người trẻ tò mò tham gia, quay video hoặc livestream để thu hút sự chú ý.

Giữa làn sóng đó, một cô gái trẻ tên Lưu Kiều Kiều bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội, nhưng không phải vì hoàn thành thử thách ngoạn mục mà bởi một tai nạn hy hữu.

Trong đoạn video được lan truyền chóng mặt khi ấy, 9X gắn bắp ngô vào đầu máy khoan và bắt đầu thử thách. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, mái tóc dài của cô vô tình bị cuốn vào máy khoan đang quay. Sự cố xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Kết quả là một mảng tóc lớn phía trước trán bị giật mạnh, để lộ phần da đầu.

Đoạn clip nhanh chóng lan khắp các diễn đàn và nền tảng video. Chỉ sau một đêm, Kiều Kiều trở thành nhân vật được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội Trung Quốc. Hình ảnh cô gái trẻ với phần tóc trước trán bị rụng thành mảng khiến nhiều người vừa tò mò vừa lo lắng.

Sau đó, cô đi khám bác sĩ và được biết rằng quá trình hồi phục sẽ mất ít nhất sáu tháng. Tuy nhiên, đoạn video đã lan truyền nhanh chóng và gây ra nhiều tranh luận trên mạng, với nhiều cư dân mạng cho rằng điều đó khó tin; nhiều người khác thì sốc, nói rằng, "Thật sao?", "Chắc họ không ngờ chuyện này lại xảy ra, phải không?", "Tôi không biết nên thương cảm hay cười nữa!"

Thời điểm này, cô gái đã đăng tải một tuyên bố trên Weibo, chia sẻ:: "Tôi không làm điều này để PR! Tôi chỉ muốn làm một video để mọi người vui vẻ, nhưng không may đã xảy ra sự cố. Ngoài ra, tôi sẽ không yêu cầu tiền từ bất kỳ ai. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và quan tâm đến tôi."

Kiều Kiều đội mũ suốt ngày để che mái tóc bị bay sạch sau sự cố.

Sau tai nạn, Kiều Kiều buộc phải thay đổi kiểu tóc và gần như luôn đội mũ khi xuất hiện trước công chúng. Theo chia sẻ thời điểm đó, cô phải chờ gần nửa năm để tóc mọc trở lại bình thường.

Tuy vậy, chính sự cố “để đời” ấy lại vô tình biến cô thành một hiện tượng mạng. Lượng người theo dõi trên tài khoản cá nhân tăng vọt, các video cũ được chia sẻ lại liên tục. Kiều Kiều bắt đầu nhận được lời mời tham gia phỏng vấn, xuất hiện trong một số chương trình truyền hình, thậm chí thử sức với quảng cáo và bán hàng trực tuyến.

Thời điểm đó, cô hoạt động chủ yếu trên nền tảng video ngắn Kuaishou, nơi nhiều streamer nổi lên nhờ các nội dung lạ hoặc gây sốc. Tận dụng sự chú ý của cư dân mạng, Kiều Kiều bắt đầu đăng tải thêm nhiều video giải trí và dần chuyển sang livestream để giao lưu với người theo dõi.

Tuy nhiên, con đường trở thành một “hot girl mạng” của cô không hoàn toàn suôn sẻ. Trong giai đoạn sau, Kiều Kiều vướng phải nhiều tranh cãi liên quan đến nội dung livestream. Có thời điểm, tài khoản của cô từng thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi nhưng sau đó bị khóa vì đăng tải video bị cho là không phù hợp.

Song song với những ồn ào trên mạng xã hội, ngoại hình của Kiều Kiều cũng thay đổi đáng kể theo thời gian. Sau khi tóc mọc lại hoàn toàn, cô dần xuất hiện trở lại với diện mạo chỉn chu hơn. Cô từng công khai việc thực hiện một số tiểu phẫu thẩm mỹ như cắt mí mắt và nâng mũi. Sự thay đổi này gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng Kiều Kiều trở nên sắc sảo và quyến rũ hơn, trong khi không ít cư dân mạng lại tiếc nuối hình ảnh cô gái giản dị từng khiến họ chú ý trong đoạn video tai nạn năm nào.

Từng có thời gian cô phẫu thuật thẩm mỹ.

Khi trào lưu “ăn ngô bằng máy khoan” dần lắng xuống và mạng xã hội xuất hiện nhiều gương mặt mới, độ nổi tiếng của Kiều Kiều cũng giảm đi phần nào. Trong một thời gian, cô gần như ít được nhắc đến trên các diễn đàn mạng.

10 năm sau có cuộc sống thế nào?

Bẵng đi 10 năm, khi nhiều người dần quên mất sự cố năm xưa của Kiều Kiều, chỉ còn nhớ tới cô như một người nổi tiếng trên mạng xã hội, vẫn đang hoạt động khá sôi nổi với vai trò streamer.

Cô hiện chuyển trọng tâm sang Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam) - sở hữu lượng người theo dõi lên tới khoảng 1,3 triệu và hơn 15 triệu lượt thích cho các video.

Khác với hình ảnh cô gái vô tình nổi tiếng vì một tai nạn năm nào, Kiều Kiều hiện xây dựng phong cách cá nhân khá rõ rệt. Cô để tóc ngắn, thường xuất hiện với hình ảnh quyến rũ và trưởng thành hơn trước. Nội dung video cũng thiên về cuộc sống thường ngày: đi du lịch, ăn uống, mua sắm hoặc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Livestream vẫn là hoạt động chính giúp cô duy trì sự tương tác với người hâm mộ. Trong các buổi phát sóng trực tiếp kéo dài nhiều giờ, Kiều Kiều thường trò chuyện thoải mái với khán giả, kể chuyện cá nhân hoặc bàn luận về những chủ đề đời sống. Không ít fan nhận xét các buổi livestream của cô giống như những cuộc “tám chuyện” giữa bạn bè hơn là một chương trình giải trí được dàn dựng.

Cô nàng vẫn livestream bán hàng.

Cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống hào nhoáng, đu trend hát, nhảy trong xe sang.

Bên cạnh livestream và vlog đời sống, Kiều Kiều thỉnh thoảng đăng tải các video hát, nhảy hoặc thực hiện những nội dung giải trí nhẹ nhàng để giữ tương tác với người theo dõi. Đôi khi cô cũng thử làm các video - dạng clip ghé thăm và giới thiệu quán ăn, địa điểm vui chơi.

Dù vậy, so với nhiều nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp hiện nay, Kiều Kiều không tập trung vào một lĩnh vực cụ thể như làm đẹp, giáo dục hay kinh doanh. Hình ảnh của cô thiên về kiểu “internet celebrity” - người nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ cá tính và khả năng tương tác với cộng đồng fan.

Nhìn lại sau gần một thập kỷ, câu chuyện của Kiều Kiều vẫn được nhắc đến như một ví dụ điển hình về cách mạng xã hội có thể biến một khoảnh khắc tai nạn thành hiện tượng lan truyền. Từ một video ghi lại trò nghịch dại, cô gái trẻ bỗng chốc trở thành nhân vật được cả mạng internet biết đến.

Nguồn: Douyin, Sohu.