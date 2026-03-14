6 cách kiếm tiền tại nhà để trang trải chi phí sinh hoạt: Người phụ nữ này kiếm hơn 1,8 tỷ đồng/năm và bài học thực tế phía sau

Một chia sẻ gây chú ý gần đây kể về hành trình kiếm được khoảng 520.000 NDT/năm (tương đương gần 1,8 tỷ đồng) từ các công việc tại nhà. Con số nghe lớn, nhưng khi bóc tách từng cách làm, có thể thấy đây không phải “cú ăn may”, mà là kết quả của việc kiên trì làm từng bước nhỏ trong thời gian dài.

Dưới đây là 6 hướng kiếm tiền tại nhà thực tế, dễ bắt đầu, và phù hợp với nhiều người – đặc biệt là phụ nữ trung niên, người làm việc tự do hoặc muốn tăng thu nhập nhưng không muốn rời khỏi nhà.

1. Bán tài liệu số: Ít vốn, dễ bắt đầu, có thể tạo thu nhập lặp lại

Bán tài liệu số (ebook, file học tập, checklist, template…) là một trong những cách kiếm tiền tại nhà phổ biến nhất hiện nay vì gần như không cần vốn. Điểm hấp dẫn nằm ở chỗ: một sản phẩm có thể bán nhiều lần.

Có người bắt đầu bằng cách chia sẻ ghi chú ôn thi, tài liệu dạy trẻ hoặc mẫu kế hoạch công việc cá nhân. Một trường hợp được nhắc đến là cô gái sinh năm 1999 từng bán tài liệu ôn thi và giáo trình ngữ âm cho trẻ mầm non, kiếm hơn 70.000 NDT trong 2 tháng trước khi chuyển sang làm toàn thời gian.

Điều quan trọng không phải là viết hay nhất, mà là tạo ra tài liệu giải quyết đúng nhu cầu cụ thể: học nhanh, tiết kiệm thời gian, dễ áp dụng.

2. Bán hàng không tồn kho: Mô hình phù hợp với người bận rộn

Một hướng đi khác là làm “người chọn hàng” trên các nền tảng thương mại điện tử hoặc mạng xã hội. Bạn không cần nhập hàng, không cần kho, chỉ cần chọn sản phẩm và giới thiệu đúng tệp khách hàng.

Một bà nội trợ từng làm cố vấn tài chính đã xây dựng mô hình này bằng cách chia sẻ sản phẩm trên các nhóm cá nhân và mạng xã hội. Trong một đợt sale lớn, bà bán gần 100 đơn chỉ sau một đêm, thu khoảng 1.000 NDT tiền hoa hồng . Hiện doanh thu bán hàng mỗi tháng dao động từ 100.000–200.000 NDT , hoa hồng khoảng 20–30%.

Bài học lớn nhất: người mua tin vào trải nghiệm thật. Ai bán được bền đều tự dùng, tự chụp ảnh và kể chuyện thật.

3. Gia công thủ công tại nhà: Thu nhập nhỏ nhưng ổn định

Tại nhiều địa phương, các xưởng gia công nhận lắp ráp linh kiện điện tử, dây đeo điện thoại, đồ thủ công… theo hình thức “cung cấp nguyên liệu – trả công theo sản phẩm”.

Một phụ nữ 46 tuổi ở Hồ Nam chỉ cần một chiếc bàn nhỏ trong phòng khách vẫn kiếm đều 3.000–4.000 NDT/tháng . Một cụ ngoài 60 tuổi làm dây đeo điện thoại, mỗi ngày kiếm khoảng 50–60 NDT , cộng lại hơn 20.000 NDT/năm .

Không phải con số lớn, nhưng với người trung niên hoặc nghỉ hưu, đây là nguồn thu đáng kể và ổn định.

4. Viết nội dung: Con đường lãi kép rõ rệt nhất

Viết lách có rào cản thấp nhưng khả năng tăng trưởng dài hạn cao. Một blogger chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp đã đạt 200.000 người theo dõi sau 3 năm và kiếm hơn 1 triệu NDT. Một người khác bắt đầu bằng blog làm bánh: năm đầu bán dụng cụ, năm hai làm video, năm ba bán khóa học.

Hiện nay, công cụ AI giúp chuyển bài viết thành video, kịch bản hoặc nội dung đa nền tảng nhanh hơn nhiều lần. Điều quan trọng nhất vẫn là nội dung thực tế và đều đặn.

5. Kiếm tiền từ “khoảng trống thông tin” địa phương

Nhiều người kiếm tiền bằng cách kết hợp nguồn lực địa phương với lưu lượng online. Một nhóm học viên mở xưởng móc len tại khu dân cư, sau 3 tháng làm được 232 sản phẩm và bán gần 10.000 NDT nhờ livestream và hội chợ cộng đồng.

Mô hình này đặc biệt phù hợp với người có kỹ năng nấu ăn, làm thủ công hoặc dịch vụ trải nghiệm. Công thức rất đơn giản: nội dung online để kéo khách – trải nghiệm offline để tạo thu nhập.

6. Bán kỹ năng theo mô hình “tư vấn nhẹ”

Nếu từng làm việc vài năm, gần như ai cũng có kỹ năng có thể bán được: viết CV, dạy Excel, hướng dẫn phỏng vấn, dạy con học…

Một lập trình viên biến kinh nghiệm kiểm tra mã thành công cụ trả phí, bán 99 NDT/năm , tuần đầu đã có 100 người mua. Khi cải tiến thêm tính năng, doanh số tăng gấp ba chỉ sau một tháng.

Thị trường hiện rất cần các dịch vụ nhỏ, gọn, rõ ràng - miễn là giải quyết đúng vấn đề.

Không có tiền dễ - chỉ có cách phù hợp

Điểm chung của 6 cách trên là: không cần bỏ việc, không cần vốn lớn, nhưng đều cần thời gian và sự kiên trì. Không có cái gọi là “thu nhập thụ động hoàn toàn”.

Điều thực tế nhất là chọn đúng một việc, làm đều mỗi ngày. Nhiều người thất bại vì thử quá nhiều mà không theo đến cùng.

Một câu nói trong bài chia sẻ khiến nhiều người gật đầu: “Không có công việc nào đảm bảo tuyệt đối, nhưng nếu chăm chỉ, cuộc sống sẽ không quá khó.”

Nếu đang cần thêm thu nhập, đừng chờ hoàn hảo. Chọn một cách phù hợp nhất với mình – và bắt đầu ngay từ tối nay.