Người đàn ông 42 tuổi về quê xây nhà vườn 1.700m2 cho bố mẹ dưỡng già: “Tôi từng ngủ gầm cầu, nhặt rác mưu sinh”

Trước khi cải tạo, nơi đây chỉ là một ngôi nhà gạch ngói hình vuông của gia đình với khoảng sân xi măng rộng phía trước, thường dùng để phơi ngũ cốc và cất giữ nông cụ. Sau khi được thiết kế lại, toàn bộ khu đất rộng 1.700m2 trở thành một khu nhà vườn với nhiều không gian khác nhau, bao gồm phần đất bằng, sườn đồi và cả khu vực đỉnh núi.

Trong đó, khu nhà chính nằm trên phần đất tương đối bằng phẳng, là nơi kiến trúc sư Hùng Lương và cha mẹ sinh sống. Bên cạnh khu nhà chính là một không gian uống trà với bức tường đất nén màu xám vàng, loại đất được lấy ngay từ mảnh đất nơi ông sinh ra. Nội thất bên trong nhà được thiết kế khá giản dị, các phòng riêng có diện tích vừa phải, trong khi khu sinh hoạt chung rộng rãi để cả gia đình có thể quây quần.

Một không gian khác trong khu nhà vườn là phòng khách, nơi Hùng Lương thường tiếp bạn bè, đồng thời cũng là một xưởng vẽ nhỏ của ông. Từ căn phòng này, một cửa sổ mở ra cánh đồng cỏ rộng, cửa sổ còn lại hướng về dòng thác dài nhất trong khu vườn, nơi dòng nước uốn lượn chảy qua hệ thống suối và hồ.

Phòng làm việc là nơi Hùng Lương dành nhiều thời gian nhất. Qua khung cửa sổ, ông có thể nhìn thấy rừng phong thay lá theo mùa, ánh nắng xuyên qua tán cây và một con suối nhỏ chảy nhẹ nhàng bên ngoài. Khi thiết kế khu nhà vườn, ông sử dụng nhiều loại đá núi và đá suối tự nhiên, kết hợp với rêu và nhiều lớp cây xanh để tạo nên cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Một điểm nhấn đặc biệt của khu nhà vườn là hệ thống thác nước phân tầng. Nguồn nước bắt đầu từ trên đỉnh núi, sau đó chảy xuống các khu vực trung gian, tiếp tục đổ vào hồ nước dưới cây cầu đá và cuối cùng tràn xuống bãi cỏ bằng phẳng, tạo thành dòng thác nhiều tầng. Ngoài ra, kiến trúc sư này còn xây dựng một gian nhà gỗ truyền thống để ngắm trăng vào ban đêm.

Khu nhà vườn hiện có khoảng một trăm loài thực vật khác nhau, tạo nên cảnh sắc thay đổi theo bốn mùa. Mùa xuân, hoa anh đào, hoa đỗ quyên và cẩm tú cầu nở rộ. Mùa hè là thời điểm hoa tử vi phủ sắc khắp khu vườn. Khi sang thu, cây bạch quả, phong và nhiều loại cây lá đỏ bắt đầu đổi màu. Đến mùa đông, hoa trà và hoa mận nở giữa gió lạnh.

Ở một góc khác của khu nhà vườn còn có một “không gian bí mật” với vườn rau và chuồng gà. Đây là nơi mẹ của Hùng Lương yêu thích nhất. Bà thường dành nhiều thời gian mỗi ngày để chăm sóc những luống rau. Bên cạnh ao nước có vài cây hồng, và vào mùa thu, cả gia đình thường quây quần bên nhau để gọt vỏ hồng rồi treo dưới mái hiên cho khô - một món ăn dân dã mà Hùng Lương luôn gắn với ký ức tuổi thơ.

Ít ai biết rằng để có được khu nhà vườn này, Hùng Lương từng trải qua những năm tháng rất khó khăn. Ông bắt đầu học thiết kế cảnh quan từ năm 16 tuổi, nhưng gia đình khó khăn nên thiếu kinh nghiệm, nguồn lực và các mối quan hệ cần thiết. Có thời điểm ông cảm thấy gần như không còn lối thoát.

Năm 1999, Hùng Lương cùng một người bạn rời quê hương đến Côn Minh với hy vọng tìm cơ hội. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, số tiền ít ỏi mang theo đã cạn kiệt. Hai người bắt đầu tìm việc nhưng liên tục bị từ chối. Họ phải bán báo, nhặt rác để kiếm sống, thậm chí ngủ dưới gầm cầu.

Những ngày khó khăn nhất, họ sống nhờ những chiếc bánh bao thừa từ các quán ăn sáng. Có lần, Hùng Lương gọi điện về cho cha từ một bốt điện thoại công cộng. Khi nghe giọng cha, ông không kìm được nước mắt. Cha Hùng Lương đã nhờ một người thân ở Côn Minh đến đón hai người và đưa họ đi ăn một bữa tử tế.

Trải nghiệm khắc nghiệt ấy không khiến Hùng Lương từ bỏ ước mơ. Ông tìm cơ hội làm việc cho một công ty thiết kế cảnh quan tại Quảng Châu, đồng thời học hỏi từ những người thầy trong ngành.

Năm 2008, vợ chồng ông mở một nhà hàng nhỏ, phục vụ các món ăn gia đình trong một không gian ấm cúng. Công việc kinh doanh dần ổn định và mang lại cho họ sự tự tin cũng như cơ hội mới. Trong những năm sau đó, Hùng Lương thường xuyên đi nhiều nơi trên thế giới để học hỏi về nghệ thuật thiết kế vườn.

Sau nhiều năm làm việc và tích lũy, Hùng Lương quyết định bán căn nhà ở thành phố và về quê nhà để xây dựng khu nhà vườn trên mảnh đất đã nuôi dưỡng mình. Theo ông, việc xây dựng nơi này có hai mục đích: một là hoàn thành bổn phận hiếu thảo với cha mẹ, hai là thực hiện giấc mơ thời thơ ấu.

“Khi trở về, chúng tôi sống cùng bố mẹ. Quét dọn và tỉa cây trong vườn là khoảng thời gian thư giãn nhất với tôi. Đọc sách trong phòng làm việc hoặc dành thời gian với bố mẹ trong vườn rau thực sự là những khoảnh khắc quý giá”, Hùng Lương nói.

Mỗi ngày, cha của Hùng Lương thường dậy rất sớm để quét dọn khu vườn và cho cá ăn. Buổi tối, ông ngồi bên hồ nước lắng nghe tiếng nước chảy. Trong khi đó, mẹ của Hùng Lương dành nhiều thời gian chăm sóc vườn rau mỗi ngày.

Với Hùng Lương, khu nhà vườn này vừa là điểm kết thúc của giấc mơ kéo dài nhiều năm, vừa là điểm khởi đầu cho một lối sống mới. Ông tin rằng khi con người sống hòa mình với thiên nhiên, họ sẽ nhận ra mình cũng là một phần của thế giới tự nhiên.