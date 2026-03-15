Mỹ nhân mang quân hàm Trung úy, con gái Nghệ sĩ Ưu tú và dàn KOL tham gia bầu cử: Rộn ràng ngày hội non sông!

Trong ngày 15/3 - ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, không chỉ người dân ở khắp nơi háo hức tham gia mà nhiều gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội cũng nhanh chóng chia sẻ hình ảnh đi bỏ phiếu.
Từ sáng sớm, nhiều người nổi tiếng như các MC, nhà sáng tạo nội dung, dàn VĐV nổi tiếng, các người đẹp tham gia cuộc thi nhan sắc,... đã đăng tải hình ảnh tại điểm bầu cử nơi mình sinh sống và làm việc. Ai nấy đều xuất hiện với trang phục lịch sự, chỉnh tề như quân phục, áo sơ mi để thể hiện sự tôn trọng đối với sự kiện chính trị quan trọng này.
Bên cạnh những bức ảnh check-in theo đúng quy định, nhiều người cũng chia sẻ cảm xúc khi tham gia bầu cử. Họ cho biết cảm thấy tự hào khi được trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình bởi mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm, góp phần lựa chọn những đại diện xứng đáng. Những bài đăng này thu hút sự quan tâm lớn, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân đến cộng đồng, đặc biệt là người trẻ.