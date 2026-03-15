Công ty đáng mơ ước nhất lúc này: Nhân viên mới nhận 5 phần lương, thu nhập lên đến 1,3 tỷ đồng/năm, nghỉ việc vẫn có quà Tết

Gần đây, chế độ phúc lợi dành cho nhân viên của Công ty TNHH Công nghệ SZ DJI - chuyên sản xuất flycam, gymbal, camera… tại Thâm Quyến đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Một nhân viên của DJI chia sẻ, chỉ sau 1 tháng gia nhập công ty, anh đã nhận được 5 lần phúc lợi khác nhau, từ quà tặng đến tiền mặt, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Theo đó, ngay trong tháng đầu tiên làm việc, anh đã nhận được hàng loạt khoản phúc lợi vào các dịp khác nhau như hộp quà Tết, tiền “lì xì” ngày đi làm đầu năm, quà tặng và tiền thưởng vào dịp lễ. Những hình ảnh được đăng tải cho thấy các phần quà khá đa dạng, từ quà tặng hiện vật đến tiền mặt, khiến nhiều cư dân mạng cho rằng đây là chế độ đãi ngộ đáng mơ ước đối với người lao động.

Hộp quà năm mới của công ty được thiết kế riêng với nhiều món quà như huy hiệu kỷ niệm, bộ ấm trà titan và bộ bút cao cấp. Ngoài ra, nhân viên còn nhận được tiền “lì xì” khai xuân với giá trị tiền mặt đáng kể.

Trụ sở chính công ty đặt tại DJI Sky City ở Thâm Quyến

Bên cạnh đó, công ty còn tặng tiền thưởng riêng cho nhân viên nữ nhân dịp 8/3, cùng nhiều phần quà nhỏ khác trong các dịp khác nhau. Việc một nhân viên mới gia nhập công ty chưa lâu nhưng đã nhận nhiều phúc lợi khiến không ít người dùng mạng cho rằng DJI thể hiện sự quan tâm rõ ràng đối với nhân viên ngay từ giai đoạn đầu.

Không chỉ dừng lại ở các phần quà theo dịp lễ, DJI còn có nhiều chính sách hỗ trợ trong đời sống thường ngày của nhân viên. Nhân viên mới tại trụ sở Thâm Quyến của công ty có thể nhận trợ cấp nhà ở từ 1.000 - 1.500 NDT (khoảng 3,8 - 5,7 triệu đồng) mỗi tháng trong 6 tháng đầu, giúp giảm bớt áp lực thuê nhà tại thành phố có chi phí sinh hoạt cao như Thâm Quyến.

Về chi phí đi lại và sinh hoạt, công ty đã điều chỉnh chính sách trước đây về việc hoàn tiền taxi khi làm thêm giờ ban đêm. Thay vào đó, mỗi tháng nhân viên được cấp thêm 500 “GT coin”, loại điểm nội bộ có thể dùng để đổi phiếu ăn uống hoặc mua hàng trong cửa hàng nội bộ của công ty.

Ngoài ra, công ty còn áp dụng quy định khá đặc biệt nhằm bảo đảm cân bằng giữa công việc và cuộc sống. DJI yêu cầu nhân viên rời văn phòng trước 21 giờ, thậm chí quản lý và bộ phận nhân sự sẽ nhắc nhở nhiều lần để mọi người không làm việc quá muộn.

Về ăn uống, trụ sở của DJI tại Thâm Quyến có ba tầng nhà ăn phục vụ nhiều món ăn khác nhau với ẩm thực từ nhiều tỉnh thành Trung Quốc. Giá cả được đánh giá là khá hợp lý, và nhân viên có thể thanh toán bằng trợ cấp ăn uống hoặc điểm GT coin.

Ngoài ra, toàn bộ nhân viên đều được hưởng “6 loại bảo hiểm và một quỹ nhà ở” - chế độ phúc lợi phổ biến trong các doanh nghiệp Trung Quốc. Tỷ lệ đóng quỹ nhà ở của công ty lên tới 10% tiền lương. Sau khi làm việc đủ một năm, nhân viên còn có thể nâng cấp gói khám sức khỏe cho người thân trong gia đình.

Bên cạnh đó, mỗi năm công ty còn dành 2.000 NDT (khoảng 7,6 triệu đồng) cho hoạt động tập thể của các nhóm, đồng thời duy trì nhiều phần quà trong các dịp lễ như Tết Nguyên đán hay Tết Trung thu. Các phần quà thường bao gồm sự kết hợp giữa hiện vật và điểm GT coin.

Một chi tiết khiến nhiều người bất ngờ là DJI vẫn duy trì sự quan tâm đối với cả những nhân viên đã rời công ty. Theo chia sẻ, những người nghỉ việc trong vòng một năm vẫn có thể nhận hộp quà năm mới giống như nhân viên đang làm việc.

Chính sách này được cho là nhằm thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp trước đây của người lao động, đồng thời duy trì mối quan hệ tích cực giữa công ty và nhân viên cũ.

Ngoài phúc lợi hấp dẫn, mức thu nhập của DJI cũng được đánh giá khá cạnh tranh trong ngành công nghệ. Theo thông tin được chia sẻ, các vị trí kỹ thuật có tổng thu nhập khoảng 320.000 - 360.000 NDT (khoảng 1,2 - 1,3 tỷ đồng) mỗi năm, thuộc nhóm cao trong ngành.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người dùng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ và cho rằng đây mới là cách doanh nghiệp thực sự quan tâm đến nhân viên. Một số người thậm chí hài hước bình luận rằng “không biết giờ nộp hồ sơ vào DJI còn kịp không”.

Nhiều ý kiến cũng nhận xét rằng các chính sách đãi ngộ của DJI không chỉ mang tính hình thức mà được thực hiện một cách ổn định và lâu dài. Đối với nhiều người lao động, một môi trường làm việc vừa có mức thu nhập tốt, vừa có phúc lợi đầy đủ và tôn trọng đời sống cá nhân được xem là nơi làm việc lý tưởng.

(Theo China news)