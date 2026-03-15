Mẹ đơn thân có quá khứ lấp lánh, 20 năm trước đã lên bìa báo tuổi teen nổi đình đám cả nước: Giờ sống thế nào?

Á hậu - MC Hoàng Oanh, tên thật Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990 tại Hà Nội là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả. Cô từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi nhan sắc, trong đó có: Đại sứ Hot Vteen (2006), trở thành gương mặt trang bìa cho nhiều tờ báo dành cho giới trẻ, Hoa khôi khả ái Miss Sport (2012), giải nhất Top Girl (2012) và Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam qua ảnh 2012.

Hoàng Oanh lên trang bìa Mực Tím khi mới 16 tuổi

Với ngoại hình sáng, phong thái tự tin cùng khả năng dẫn dắt linh hoạt, Hoàng Oanh nhanh chóng tạo dựng vị trí riêng trong làng giải trí. Ngoài công việc MC, cô cũng thử sức ở lĩnh vực diễn xuất và từng tham gia một số dự án phim điện ảnh, truyền hình.





MC Hoàng Oanh bắt đầu nổi tiếng từ năm 2006 sau chương trình Hot Vteen

Hoàng Oanh hiện tại ngày càng thăng hạng nhan sắc

Sự nghiệp ổn định nhưng chuyện tình cảm của Hoàng Oanh từng trải qua không ít biến động. Sau nhiều năm gắn bó với diễn viên Huỳnh Anh, nữ MC bất ngờ xác nhận chia tay. Vài năm sau đó, cô công khai mối quan hệ với doanh nhân người Mỹ Jack Cole, kết hôn vào năm 2019.

Tuy nhiên, chỉ ba năm sau, cô tuyên bố ly hôn. Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó cuộc hôn nhân của cô vẫn được xem là khá kín tiếng và ít ồn ào trên truyền thông. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với chồng ngoại quốc, Hoàng Oanh lựa chọn trở về Việt Nam sinh sống, làm mẹ đơn thân và dành phần lớn thời gian cho con trai.

Con trai của Hoàng Oanh có tên thân mật là Max, mang hai dòng máu Việt - Mỹ nên sở hữu nhiều nét ngoại hình nổi bật. Từ nhỏ, Max đã gây chú ý bởi đôi mắt to, gương mặt sáng và chiều cao nổi trội so với bạn bè cùng tuổi. Thời gian gần đây, mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội của mẹ, cậu bé thường nhận được hàng loạt lời khen từ cư dân mạng. Không ít người còn gọi vui Max là “soái ca nhí” vì ngoại hình điển trai và phong thái tự tin.

Theo chia sẻ của Hoàng Oanh, con trai ngày càng lớn và hiểu chuyện hơn. Nữ MC cho biết cô luôn cố gắng dành thời gian cho con dù lịch làm việc bận rộn. Những chuyến công tác xa, cô đôi khi đưa Max đi cùng để cậu bé có thêm trải nghiệm mới và được gần gũi gia đình. Bên cạnh đó, ông bà ngoại cũng thường xuyên hỗ trợ chăm sóc cháu, giúp hai mẹ con có thêm nhiều khoảnh khắc gắn bó.

Dù là mẹ đơn thân, Hoàng Oanh vẫn cố gắng tạo môi trường phát triển tốt cho con. Cô từng chia sẻ mong muốn tìm trường song ngữ hoặc quốc tế phù hợp khi Max đến tuổi vào lớp 1, với hy vọng con có thể tiếp cận nền giáo dục đa văn hóa và phát triển toàn diện.

MC Hoàng Oanh trở về Việt Nam, quay lại hoạt động nghệ thuật và làm mẹ đơn thân sau khi ly hôn chồng ngoại quốc

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau ly hôn, Hoàng Oanh và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ khá văn minh. Cả hai duy trì liên lạc để cùng chăm sóc con. Doanh nhân Jack Cole thỉnh thoảng sang Việt Nam thăm Max hoặc gọi điện để trò chuyện với con. Theo nữ MC, những khoảnh khắc cả ba cùng dành thời gian cho cậu bé là điều quan trọng để con luôn cảm nhận được tình yêu từ cả bố và mẹ.

Ngày 14/2 vừa qua, MC Hoàng Oanh chia sẻ hình ảnh tình cảm bên một người đàn ông giấu mặt. Trong bức ảnh được đăng tải, cô nắm tay bạn trai khi cùng đi dạo và dùng bữa. Dòng trạng thái bằng tiếng Anh với nội dung “Cảm giác như được trở về nhà. Cảm ơn vũ trụ vì bạn đã ở đây” nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Dù chưa tiết lộ danh tính hay diện mạo của nửa kia nhưng động thái này được xem là lần hiếm hoi Hoàng Oanh công khai chuyện tình cảm sau nhiều năm kín tiếng. Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và bạn bè trong showbiz đã gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự vui mừng khi nữ MC mở lòng với tình yêu mới sau những đổ vỡ trong quá khứ.

Hoàng Oanh nhận được nhiều lời chúc phúc khi công khai có bạn trai mới

Trước đó, Hoàng Oanh từng chia sẻ rằng việc tìm kiếm một người đồng hành mới là điều đẹp đẽ nhưng cũng cần sự thận trọng. Ở thời điểm hiện tại, cô cho rằng bất kỳ mối quan hệ nào cũng phải đặt trên nền tảng của sự trưởng thành, tôn trọng và phù hợp với vai trò làm mẹ.

Ở thời điểm hiện tại, Hoàng Oanh cho biết cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Công việc vẫn tiếp tục phát triển, còn con trai ngày càng trưởng thành và ngoan ngoãn. Sau những thăng trầm của hôn nhân cũ, nữ MC dường như đang dần tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.