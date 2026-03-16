Người phụ nữ 52 tuổi thú nhận “nghiện tiết kiệm”: Không phải keo kiệt, chỉ là quá sợ nghèo

Câu chuyện của bà nhanh chóng lan truyền, không chỉ vì sự chân thành mà còn bởi nó phản chiếu tâm trạng chung của rất nhiều người trung niên: vừa muốn sống nhẹ nhàng, vừa sợ những rủi ro tài chính bất ngờ ở phía trước.

Niềm vui giản dị: Nhìn tiền tăng mỗi ngày

Người phụ nữ kể rằng niềm vui lớn nhất của bà mỗi ngày là mở ứng dụng ngân hàng và nhìn con số trong tài khoản tăng lên. Với bà, khoản lãi nhỏ mỗi tháng giống như "tiền miễn phí" – một thứ mang lại cảm giác an toàn rõ rệt hơn bất cứ món đồ nào.

Để tiết kiệm, bà đã xóa toàn bộ ứng dụng mua sắm, hạn chế ăn ngoài, tự pha trà sữa tại nhà, đi chợ luôn so sánh giá từng món. Chồng bà nhiều lần trêu: "Em sống khổ quá, keo kiệt thật". Nhưng bà chỉ cười: "Tôi không thấy khổ, tôi thấy yên tâm".

Câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt này lại khiến nhiều người đồng cảm. Không ít độc giả thừa nhận họ cũng có thói quen tương tự: giảm chi tiêu đến mức tối đa để đổi lấy cảm giác kiểm soát tài chính.

Vì sao tiết kiệm có thể "gây nghiện"?

Các chuyên gia tâm lý cho rằng hành vi tiết kiệm quá mức đôi khi liên quan đến "tâm lý bù trừ". Khi một người cảm thấy thiếu kiểm soát trong công việc, sức khỏe hay các mối quan hệ, họ sẽ tìm kiếm sự chắc chắn ở một lĩnh vực khác. Với nhiều người trung niên, tiền chính là thứ dễ kiểm soát nhất.

Người phụ nữ 52 tuổi cũng thừa nhận bà từng lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, chứng kiến cha mẹ chật vật vì tiền. Khi bước vào tuổi trung niên, áp lực càng lớn hơn: chăm cha mẹ già, hỗ trợ con cái, lo bệnh tật và nỗi sợ thất nghiệp. Trong bối cảnh ấy, tiết kiệm trở thành cách duy nhất giúp bà thấy mình vẫn chủ động trước cuộc đời.

Nói cách khác, thứ bà tích trữ không chỉ là tiền, mà còn là cảm giác an toàn mong manh.

Giữa tiết kiệm và tận hưởng: Một ranh giới mong manh

Nhiều người trẻ thường nói "phải kiếm tiền chứ không phải tiết kiệm", nhưng điều đó không hoàn toàn đúng với thế hệ lớn tuổi hơn. Với những người sinh vào thập niên 60–70, lương tăng chậm hơn chi phí sống, quỹ hưu trí không phải lúc nào cũng chắc chắn, còn con cái đôi khi vẫn cần hỗ trợ.

Chính vì vậy, tiết kiệm với họ không chỉ là thói quen mà còn là chiến lược sinh tồn. Tuy nhiên, vấn đề xuất hiện khi việc tiết kiệm trở thành nỗi ám ảnh khiến họ không còn tận hưởng cuộc sống. Người phụ nữ trong câu chuyện từng thừa nhận: "Sau tuổi 50, tôi gần như không còn mong muốn gì khác." Một câu nói nghe qua tưởng bình thản nhưng lại khiến nhiều người chạnh lòng.

Hiểu đúng để không vội phán xét

Các chuyên gia tài chính cho rằng việc tiết kiệm là cần thiết, đặc biệt ở tuổi trung niên. Nhưng tiết kiệm không nên đồng nghĩa với từ bỏ hoàn toàn niềm vui sống. Điều quan trọng là xây dựng một kế hoạch cân bằng: có quỹ dự phòng, có tích lũy dài hạn và vẫn dành một phần cho bản thân.

Thay vì gọi những người như bà là "keo kiệt", nhiều người cho rằng cần nhìn họ bằng sự thấu hiểu. Họ không sợ tiêu tiền, họ chỉ sợ một ngày không còn đủ khả năng tự lo cho mình.

Điều con cái có thể làm

Một chi tiết khiến nhiều người suy ngẫm là lời nhắn nhủ về "hiếu thảo". Theo nhiều ý kiến, hiếu thảo không chỉ là mua quà hay chi tiền cho cha mẹ, mà còn là giúp họ cảm thấy an tâm. Một câu nói đơn giản như "Mẹ đừng lo, chúng con luôn ở đây" đôi khi có giá trị hơn rất nhiều món đồ đắt tiền.

Khi cảm thấy được yêu thương và có chỗ dựa, nhiều người lớn tuổi mới dám chi tiêu cho chính mình – điều mà họ đã trì hoãn suốt nhiều năm.

Một câu chuyện của thời đại

Câu chuyện của người phụ nữ 52 tuổi không phải trường hợp hiếm. Nó phản ánh một thực tế: trong thời đại nhiều biến động, cảm giác an toàn tài chính trở thành nhu cầu lớn hơn bao giờ hết.

Tiết kiệm là khôn ngoan, nhưng sống chỉ để tiết kiệm lại là điều đáng suy nghĩ. Có lẽ bài học lớn nhất không phải là tiết kiệm bao nhiêu, mà là làm sao để vừa an tâm về tiền bạc, vừa không bỏ lỡ niềm vui sống.

Nếu nhìn quanh, không ít người sẽ nhận ra cha mẹ mình cũng có thói quen "không muốn tiêu tiền". Điều quan trọng không phải là thay đổi họ ngay lập tức, mà là giúp họ cảm thấy an toàn để sống nhẹ nhàng hơn – cả trong ví tiền lẫn trong lòng.