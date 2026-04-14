Cầu thủ Việt chưa bao giờ để lộ 1 bức ảnh nhà cửa, xe sang nhưng ai cũng ngầm hiểu: Giàu lắm, gia thế nhà vợ khủng!

Công Phượng (SN 1995, Nghệ An) được biết đến là ngôi sao sáng giá của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh sự nghiệp đầy vẻ vang trên sân cỏ, Công Phượng còn có cuộc sống hôn nhân giàu có và viên mãn bên vợ là Tô Ngọc Viên Minh. Cặp đôi dù hiếm hoi xuất hiện nhưng luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Công Phượng và Viên Minh về chung một nhà vào tháng 11/2020. Tuy nhiên đến tận ngày kết hôn, nhiều người hâm mộ mới biết về “nửa kia” của Công Phượng, Bởi trước đó, cầu thủ gốc Nghệ An hoàn toàn giữ kín thông tin hẹn hò.

Công Phượng và Viên Minh về chung nhà vào năm 2020. Trước đó cả hai giữ kín chuyện hẹn hò

Thời điểm công khai đám cưới, Viên Minh gây trầm trồ khi có xuất thân “cành vàng lá ngọc”. Cô lớn lên trong gia đình danh giá, có điều kiện, từng du học Bỉ. Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của Đại học RMIT, cô về làm việc cho công ty gia đình đồng thời hỗ trợ công tác quản lý hình ảnh, hoạt động cho chồng.

Bên cạnh đó, vợ Công Phượng cũng nhận nhiều lời khen với vẻ ngoài khả ái, dịu dàng đúng chuẩn trâm anh thế phiệt. Được biết, Viên Minh cũng là một fan girl của Công Phượng trước đó, vì vậy cô đảm nhận luôn vị trí “chiến lược gia”, làm hậu phương vững chắc cho nam cầu thủ.

Tuy nhiên, khác với nhiều cặp đôi nổi tiếng trong giới bóng đá, Công Phượng và Viên Minh lựa chọn lối sống kín đáo, hạn chế chia sẻ cuộc sống riêng tư lên mạng xã hội. Đặc biệt là sau khi kết hôn, cả hai dường như “ở ẩn” trên MXH, không cập nhật bất cứ hình ảnh về cuộc sống. Song, chính sự giản dị và ý thức giữ gìn đời sống cá nhân đó càng khiến công chúng tò mò về cuộc sống của cặp đôi.

Vợ chồng Công Phượng đón con đầu lòng năm 2021. Trên trang cá nhân của mình, Công Phượng chỉ từng chia sẻ 1 hình ảnh thời điểm vợ đang mang bầu. Sau đó, anh cũng khéo léo hơn trong việc chia sẻ thông tin, không công khai hình ảnh của con trên mạng.

Vợ chồng Công Phượng có cuộc sống kín đáo, không chia sẻ quá nhiều trên MXH

Từ khi có con, cặp đôi vẫn giữ lối sống kín tiếng, hạn chế chia sẻ đời tư, tập trung xây dựng gia đình nhỏ êm ấm và ổn định bên cạnh sự nghiệp bóng đá và công việc kinh doanh. Ngoài ảnh cưới được công khai trên fanpage, phần lớn khoảnh khắc đời thường của Công Phượng và vợ đều do người thân, bạn bè thân thiết chia sẻ.

Trong mỗi khung hình, Công Phượng và bà xã đều xuất hiện giản dị, gần gũi và thân thiện với mọi người. Tuy nhiên, chỉ nhìn qua vài khoảnh khắc, cộng đồng mạng cũng ngầm hiểu Công Phượng đang có một cuộc sống bình yên, giàu có.

Dù chưa từng khoe nhà sang, xe xịn hay đồ hiệu nhưng netizen đều đoán Công Phượng sở hữu khối tài sản cực lớn. Bởi anh đã thành công với bóng đá hơn 10 năm qua, có mức thu nhập lên tới cả trăm triệu một tháng. Ngoài ra Công Phượng còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu, nhãn hàng,...

Cùng với đó, nhiều người cho rằng nhờ có nền tảng tốt từ nhà vợ, Công Phượng và Viên Minh khá mát tay trong kinh doanh. Nam cầu thủ sẵn sàng bỏ những khoản tiền lớn đầu tư vào lĩnh vực ngoài bóng đá như mở chuỗi nhà hàng, cafe, bất động sản… Và cả hai cùng xây dựng công ty, chuyên hoạt động trong mảng quảng cáo và các hoạt động thể thao.

