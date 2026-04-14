Trào lưu kỳ lạ 'học đến khi đá tan' của gen Z gây bão mạng xã hội

Video: Nữ học học đến khi chai nước ngọt tan theo trào lưu. (Nguồn: Moon by Quỳnh)

Những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội TikTok, Facebook, hàng loạt video ghi lại cảnh học tập, làm việc “đến khi đá tan” đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng . Không cần những phương pháp cầu kỳ hay công cụ phức tạp, trào lưu này gây sốt bởi sự đơn giản, sáng tạo và mang lại cảm giác mới mẻ cho việc học vốn dễ bị xem là khô khan.

Cách thực hiện trào lưu “học đến khi đá tan ” rất đơn giản. Người tham gia chỉ cần chuẩn bị một chai nước, đặt vào ngăn đông tủ lạnh để làm đá. Khi bắt đầu học tập hoặc làm việc, họ lấy chai nước đá ra, đặt vào một chiếc cốc lớn và để đá tự tan trong điều kiện bình thường. Song song đó, một chiếc đồng hồ được đặt cạnh để theo dõi thời gian tan chảy. Thông thường, thời gian để đá tan hoàn toàn dao động từ 1 đến 3 tiếng, tùy thuộc vào kích thước và lượng đá.

Nhiều bạn trẻ hào hứng với trào lưu "học đến khi đá tan".

Điều khiến trào lưu này trở nên thú vị không chỉ nằm ở ý tưởng lấy thời gian tan của đá làm thước đo, mà còn ở sự sáng tạo không giới hạn của gen Z. Thay vì chỉ dùng nước lọc thông thường, nhiều bạn trẻ đã biến tấu bằng cách cấp đông đủ loại “nguyên liệu” độc lạ như trà sữa, nước ngọt, thậm chí là nước mắm hay cả một bát bún bò Huế. Những hình ảnh “khó đỡ” này lại khiến cộng đồng mạng thích thú, vừa hài hước vừa thể hiện cá tính.

Không dừng lại ở đó, một số bạn trẻ còn nghĩ ra những phiên bản biến thể độc đáo hơn. Có người chọn học đến khi quả cam tan (bằng cách cấp đông cam), hay học đến khi nước dừa tan. Tất cả đều có thể trở thành một “chiếc đồng hồ đếm ngược” đầy cảm hứng, giúp việc học tập trở nên bớt áp lực và mang màu sắc trải nghiệm hơn.

Trào lưu này đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, đặc biệt trên TikTok, những video ngắn về trào ưu này dễ dàng tiếp cận hàng triệu lượt xem. Nhiều người dùng bày tỏ sự thích thú khi vừa có thể giải trí, vừa tìm thấy động lực học tập. Không ít ý kiến cho rằng, trong bối cảnh áp lực học hành và công việc ngày càng lớn, những “chiêu” nhỏ như vậy lại có tác dụng tích cực về mặt tâm lý.

Một số bạn trẻ còn nghĩ ra những phiên bản tan đá như "bún bò huế" và "nước mắm".

Bạn Nguyễn Minh Hà (17 tuổi, học sinh trường THPT Yên Hòa, Hà Nội) chia sẻ: “Ban đầu mình thấy trào lưu này khá buồn cười, nhưng khi thử thì lại thấy rất hiệu quả. Khi nhìn viên đá tan dần, mình có cảm giác như thời gian đang trôi đi rõ rệt, nên tự nhắc bản thân phải tập trung hơn. Học xong mà đá vừa tan hết thì cũng có cảm giác hoàn thành một ‘nhiệm vụ’ rất rõ ràng".

Trong khi đó, Vũ Tuấn Đăng (20 tuổi, sinh viên Đại học Luật TP.HCM) lại nhìn nhận trào lưu dưới góc độ thực tế hơn: “Mình nghĩ đây là một cách tạo deadline tự nhiên. Không phải lúc nào cũng cần áp lực lớn, đôi khi chỉ cần một ‘mốc thời gian’ đơn giản như vậy cũng đủ để mình không trì hoãn. Quan trọng là mình cảm thấy việc học bớt nhàm chán hơn".

Đáng chú ý, trào lưu “học đến khi đá tan” không chỉ dừng lại ở giới trẻ mà còn lan sang cả các bậc phụ huynh. Nhiều người đã áp dụng phương pháp này để giúp con nhỏ tập trung hơn trong việc học.

Chị Trần Hải Yến (34 tuổi, Hà Nội), phụ huynh có con học lớp 1, cho biết: “Mình thử cho con học theo cách này thì thấy hiệu quả bất ngờ. Khi có mục tiêu là chờ đá tan, con mình ngồi học chăm chỉ hơn, ít bị xao nhãng. Bé cũng thấy vui vì giống như đang chơi một trò chơi nhỏ chứ không phải bị ép học".

Các bạn nhỏ cũng được phụ huynh cho học đến khi quả cam tan hay đá tan.

Trào lưu “học đến khi đá tan” phản ánh cách Gen Z tiếp cận việc học theo hướng linh hoạt và sáng tạo hơn. Dù chỉ là một trào lưu nhất thời, chỉ cần một chút đổi mới, việc học hoàn toàn có thể trở nên thú vị và dễ chịu hơn rất nhiều.

Tốc độ lan truyền chóng mặt của trào lưu này cho thấy giới trẻ luôn tìm cách "biến hóa" những điều quen thuộc trở nên mới mẻ, để mỗi ngày học tập hay làm viêc không còn là gánh nặng.