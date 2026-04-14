Tìm kiếm “gia thế Chrissy bạn gái Subeo” lên hot search

Dù hiếm khi xuất hiện công khai, Subeo - con trai Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà vẫn luôn là thiếu gia nổi bật trong mắt cộng đồng mạng. Mọi thông tin liên quan đến Subeo đều nhanh chóng nhận về sự chú ý.

Mới nhất, chuyện hẹn hò của Subeo trở thành đề tài được quan tâm, sau khi cậu bạn đưa bạn gái đến dự sự kiện của mẹ. Trên các nền tảng như TikTok và Threads, nhiều bài đăng về chủ đề này thu hút lượng thảo luận đáng kể.

Được biết bạn gái Subeo là Chrissy Thái, cô bạn khá kín tiếng. Tại sự kiện của Hồ Ngọc Hà, Chrissy Thái lựa chọn trang phục đơn giản, năng động và phù hợp với độ tuổi.

Chrissy cũng khá thoải mái tương tác với Hồ Ngọc Hà. Khi một khoảnh khắc trao đổi với mẹ Subeo được chia sẻ lên MXH, cô bạn đã để lại bình luận giải thích rằng “tưởng áo của cô bị bung nút nên chỉ nhắc thôi, em không biết đó là kiểu áo như vậy” .

Trong khi đó Subeo lại ghi điểm bởi hành động tinh tế với bạn gái. Cậu bạn không chỉ nắm tay mà còn sẵn sàng đeo túi xách giúp Chrissy suốt sự kiện nên nhận được nhiều lời khen trong cách ứng xử.

Trên MXH, Subeo và bạn gái còn gây chú ý vì những hành động để bio gắn thẳng tài khoản đối phương kèm dòng trạng thái thể hiện tình cảm rõ ràng. Subeo và Chrissy cũng sử dụng ảnh chụp chung làm ảnh đại diện.

Subeo có tên thật là Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 2010. Thời gian đầu, hình ảnh của thiếu gia nhà Cường Đô La khá kín tiếng, nhưng càng lớn, cuộc sống và quá trình trưởng thành dần được hé lộ nhiều hơn. Ở tuổi 16, Subeo có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình với chiều cao nổi bật - trên 1m8 và gương mặt ngày càng góc cạnh, chững chạc.

Về học vấn, Subeo từng theo học tại trường Quốc tế Anh (BIS) - trường quốc tế có học phí cao bậc nhất ở TP.HCM. Sau khi hoàn thành cấp 2, cậu bạn sang New Zealand du học tại Auckland Grammar - ngôi trường trung học danh tiếng dành cho nam sinh với lịch sử hơn 100 năm. Tổng chi phí học tập tại New Zealand của Subeo ước tính khoảng trên 650 triệu đồng/năm, bao gồm học phí và các khoản sinh hoạt liên quan.

