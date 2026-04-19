Vlog ngày cuối cùng làm việc của một nhân viên nhà nước gây sốt: Nhan sắc 33 năm trước lên “hot search”

Những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như Douyin hay Xiaohongshu, một vlog mang tên “Nhật ký nghỉ hưu của bà Đỗ” bất ngờ thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ.

Bà Đỗ và vlogs ngày làm việc cuối cùng đang nhận về nhiều sự quan tâm. Hot vì có nhiều yếu tố hội tụ, từ việc bà gắn bó với 1 chỗ làm 33 năm, nghỉ hưu, vẻ ngoài ấn tượng,...

Nhân vật chính là bà Đỗ, sinh năm 1971, người vừa chính thức nghỉ hưu ở tuổi 55 sau 33 năm làm việc liên tục tại một doanh nghiệp nhà nước.

Clip này cũng do chính bà Đỗ chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân. Bà để tiểu sử giới thiệu bản thân: “ Đây là bà Đỗ - người đã làm việc 33 năm và chính thức nghỉ hưu vào tháng 3 năm 2026. Một cuộc đời hoàn toàn mới bắt đầu từ khi nghỉ hưu” . Đây là lúc bà Đỗ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, qua Pháp thăm con - nơi cô con gái 29 tuổi của bà đang làm việc.

Trong đoạn video ghi lại ngày làm việc cuối cùng, bà Đỗ xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, đi đến chỗ làm chào đồng nghiệp, chào sếp, thu dọn đồ đạc rời đi. Bà chính thức nghỉ hưu vào giữa tháng 4 vừa qua, ở tuổi 55, sau 33 năm làm việc ở doanh nghiệp nhà nước.

Bà Đỗ nghỉ hưu với nhiều cảm xúc đan xen, hạnh phúc vì hoàn thành tốt công việc, sắp sửa chuyển sang một hành trình mới của cuộc đời.

Sau khi hoàn tất thủ tục, bà rời khỏi tất cả các nhóm công việc, gỡ cài đặt phần mềm văn phòng. “Cuối cùng tôi cũng thấy bản thân đã hoàn toàn nói lời tạm biệt với giai đoạn 30 năm của cuộc đời này. Cuối cùng tôi cũng có thể cảm nhận được sự tự do rồi. Nghỉ hưu vui vẻ ở tuổi 55, từ nay cuộc sống của tôi sẽ càng thêm rực rỡ” , bà Đỗ chia sẻ.

Trước đó, khi còn đi làm, trong suốt hơn ba thập kỷ, bà duy trì nhịp sống gần như không đổi: Thức dậy từ 5h30 sáng, tập luyện, nấu ăn mang đi làm, 17h30 tan ca. Giờ nghỉ trưa tranh thủ tập thái cực quyền, buổi tối đọc sách, trước khi ngủ chải đầu nhiều lần để lưu thông khí huyết. Một vòng lặp đều đặn kéo dài 30 năm - ổn định nhưng cũng bó hẹp.

Và rồi, chỉ sau một ngày, tất cả thay đổi.

Bà có thể ngủ đến 9h sáng, nhưng vẫn giữ thói quen vận động và ăn uống điều độ. Buổi chiều, bà lái xe ra ngoài, ghé các địa điểm yêu thích, làm đồ handmade, tận hưởng những khoảng thời gian mà trước đây chỉ có thể “xin phép” mới có được.

Bà cũng có thể dành thời gian đi du lịch cùng con.

Trong vlog, bà nhiều lần nhắc đến cảm giác “được sống lại tuổi 23” - độ tuổi mà bà bắt đầu đi làm nhưng chưa từng thực sự được sống cho riêng mình. “Tôi vào cơ quan năm 1993, năm 22 tuổi. Hơn 30 năm qua dường như đều sống vì công việc. Hôm nay mới đợi được đến ‘sinh nhật muộn màng’ của mình” , bà nói, đôi mắt đỏ hoe.

Chính chi tiết này đã tạo nên làn sóng thảo luận mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người để lại bình luận rằng họ nhìn thấy chính mình trong câu chuyện của bà Đỗ - một tương lai mà phần lớn thời gian cuộc đời dành cho công việc, đến khi nghỉ hưu mới bắt đầu sống cho bản thân. Tuy nhiên, bên cạnh sự xúc động, không ít ý kiến lại bày tỏ nỗi lo mang tính thế hệ.

“Chúng ta thậm chí còn không có một công việc để làm suốt 30 năm”, một bình luận được chia sẻ rộng rãi. Trong bối cảnh thị trường lao động biến động, việc gắn bó lâu dài với một doanh nghiệp trở thành điều xa xỉ.

Bên cạnh câu chuyện về công việc và nghỉ hưu, một yếu tố khác khiến bà Đỗ trở thành tâm điểm chú ý chính là ngoại hình ở tuổi 55. Nhiều người dành lời khen cho phong thái thanh lịch, gương mặt hài hòa và khí chất nhẹ nhàng của bà. Không ít bình luận cho rằng bà “trông như mới ngoài 40”, thậm chí “càng lớn tuổi càng có sức hút”.

Sự chú ý càng tăng lên khi những hình ảnh thời trẻ của bà được chia sẻ lại. Ở tuổi 22 - thời điểm mới vào làm việc năm 1993 - bà Đỗ sở hữu nhan sắc nổi bật đến mức thường xuyên bị hỏi có phải là con lai hay không.

Con gái bà, hiện 29 tuổi và đang làm việc tại Pháp, từng chia sẻ rằng mẹ mình “đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn”. Thậm chí trong một chuyến sang Pháp xem show cùng con, bà còn được ban tổ chức mời làm người mẫu.

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ cô con gái và trong các vlogs mà bà Đỗ đăng thường ngày thì dễ dàng nhìn thấy, vẻ ngoài của bà Đỗ không phải là yếu tố ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một quá trình duy trì kỷ luật sống trong nhiều năm. Bà có thói quen tập thái cực quyền, uống trà táo đỏ để bồi bổ khí huyết, giữ chế độ ăn uống lành mạnh với sữa chua, ngũ cốc, nước ép.

Ngoài ra, việc đọc sách, giữ tinh thần ổn định cũng được xem là yếu tố quan trọng giúp hình thành “khí chất từ bên trong”.

Dẫu vậy, bà Đỗ cũng không phủ nhận những dấu hiệu của thời gian. Những nếp nhăn ở khóe mắt, rãnh cười hay tình trạng da chảy xệ vẫn xuất hiện. Con gái bà tiết lộ có những lúc bà đọc bình luận đến mất ngủ, hoặc tìm hiểu các phương pháp trẻ hóa. Bà cũng chủ động tiếp cận các biện pháp làm đẹp hiện đại như chăm sóc da tại spa để cải thiện tình trạng lão hóa.

“Bà ấy đã dành nửa đời làm con gái, làm vợ, làm mẹ. Giờ cũng là lúc được trở lại làm chính mình - một phiên bản xinh đẹp nhất”, con gái bà nói. Có lẽ, chính sự kết hợp giữa kỷ luật sống, ý thức chăm sóc bản thân và tinh thần không ngừng học hỏi đã tạo nên một hình ảnh bà Đỗ vừa gần gũi, vừa truyền cảm hứng.

Nguồn: Xiaohongshu.