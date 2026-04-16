Shop gửi nhầm hàng còn “tặng” sách đạo đức dằn mặt khách, phản hồi giữa drama: Có gì lên cơ quan chức năng làm việc

Mới đây, “cư dân Threads city” tiếp tục xôn xao trước một drama liên quan đến việc mua bán online giữa khách hàng và một shop trên sàn thương mại điện tử.

Shop gửi nhầm từ 100 túi zip thành 200 túi zip, chưa nhận phản hồi đã gửi “sách đạo đức” rồi block liên hệ

Theo đó, một tài khoản Threads (tạm gọi là G.) đã đăng bài “tố” thái độ của shop trong quá trình xử lý sự cố gửi nhầm hàng.

Cụ thể, ngày 25/3, G. đặt mua 100 túi zip trên sàn thương mại điện tử để phục vụ công việc. Sau khi nhận hàng, G. chỉ lấy 1 sản phẩm ra test và không kiểm tra lại số lượng.

Phải đến khi cần liên hệ với một shop khác trên ứng dụng, G. mới phát hiện tin nhắn từ shop bán túi zip. Trong tin nhắn, phía shop cho biết đã đóng dư hàng, từ 100 thành 200 túi zip. Tuy nhiên, do không nhận được phản hồi, shop đã gửi thêm hình ảnh một cuốn sách Đạo đức lớp 1 cho khách và chặn liên hệ.

Bài đăng đang viral trên Threads

Tin nhắn phía shop bày tỏ về việc gửi nhầm nhưng chưa được phản hồi đã gửi sách đạo đức cho khách hàng

Theo chính sách của nền tảng, người mua và người bán chỉ có thể trao đổi qua hộp thư trên ứng dụng. Vì không thể liên hệ trực tiếp với shop, G. đã để lại đánh giá 1 sao để phản ánh sự việc. Đồng thời, G. công khai số điện thoại cá nhân với mong muốn shop chủ động liên hệ để làm rõ. Tuy nhiên, động thái này lại khiến G. gặp rắc rối khi số điện thoại bị kẻ xấu lợi dụng đăng lên web đen, liên tục nhận các cuộc gọi từ số lạ với nội dung tiêu cực.

Bài đăng đánh giá 1 sao của G. trên ứng dụng, kèm theo số điện thoại với mong muốn được shop liên hệ để trao đổi lấy lại hàng

Về phía shop, người tự nhận là chủ shop cũng đã chủ động nhắn tin trao đổi với G. Song cả hai bên không đạt được thống nhất. G. cho rằng shop không có thiện chí trong việc giải quyết vấn đề. Thậm chí, cách nói chuyện từ phía shop còn khiến nhiều người nhận xét là mang hàm ý cho rằng G. cố tình không muốn trả lại số hàng thừa.

Cuối cùng, shop đưa ra phương án gửi số tài khoản để G. chuyển khoản phần hàng dư. Tuy nhiên, G. không đồng ý và mong muốn hoàn trả lại sản phẩm. Không đạt được tiếng nói chung, phía shop tiếp tục chặn liên hệ với G.

Phía shop giải thích về việc nhắn tin nhưng không được phản hồi

Cách phản hồi của shop khiến "người qua đường" hóng drama cảm thấy bức xúc

Cuộc trò chuyện kết thúc "lửng lơ" vì hai bên không thống nhất được phương án giải quyết

Thái độ của phía shop sau khi xin lỗi khách hàng vì bị “bóc phốt”

Sau khi câu chuyện được đăng tải và lan truyền trên MXH, nhiều người dùng cũng lên tiếng phản ánh về thái độ bán hàng và cách phản hồi của shop. Đồng thời, không ít ý kiến bày tỏ sự bức xúc khi lỗi ban đầu thuộc về phía shop nhưng cách ứng xử lại thiếu sự tôn trọng khách hàng. Do đó, không ít người tràn vào shop để lại báo cáo tiêu cực.

Chiều 16/4 mới đây, tài khoản Threads của G. tiếp tục cập nhật diễn biến mới. Theo đó, phía shop đã chủ động liên hệ và gửi lời xin lỗi về cách hành xử trước đó. Shop khẳng định không phát tán số điện thoại cá nhân của G. lên các trang web đen, đồng thời thừa nhận đây là bài học lớn trong cách vận hành và ứng xử.

Ngoài ra, người tự nhận là chủ shop cũng chia sẻ về hoàn cảnh cá nhân, cho biết đang trải qua giai đoạn khó khăn với nhiều biến cố. Theo người này, trong một phút nóng giận, bản thân đã không kiểm soát được hành vi và có thái độ không phù hợp với khách hàng.

Phía chủ shop gửi lời xin lỗi về hành động thiếu kiểm soát

Đồng thời, shop cũng khẳng định không đưa số điện thoại của khách hàng lên web đen

Chúng tôi đã liên hệ với cả hai bên để làm rõ thêm sự việc.

Khi liên hệ với shop qua hộp thư trên sàn thương mại điện tử, phía shop phản hồi: “Dạ shop để bán hàng, nếu có gì bạn lên cơ quan chức năng làm việc”. Phía shop cũng không để lại số điện thoại hay phương thức liên lạc khác để trao đổi thêm.

Về phía G., sau khi đăng tải toàn bộ tin nhắn từ shop, chủ tài khoản này cho biết sẽ không xoá bài nhưng mong muốn câu chuyện dừng lại tại đây. Riêng vấn đề số điện thoại bị phát tán, G. cho biết sẽ gửi đơn lên cơ quan chức năng để làm rõ.

Hiện câu chuyện vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm từ dư luận.