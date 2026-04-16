Nữ BTV nổi tiếng là con gái Đại tá, từng đỗ Thủ khoa Đại học, nay giữ vai trò quan trọng tại VTV

Nữ BTV, MC của nhiều chương trình đình đám

BTV, MC Diệp Chi sinh năm 1986 tại Nghệ An, là con gái của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm. Theo chia sẻ của nữ BTV, từ khi mới 3-4 tuổi, cô đã tham gia biểu diễn cho Đài Truyền hình Nghệ An, sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.

Không chỉ năng động trong các hoạt động văn nghệ, Diệp Chi còn nổi bật về thành tích học tập. Cô từng đạt nhiều giải học sinh giỏi môn Văn và đỗ thủ khoa khối D của Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 26,5 điểm.

Năm 20 tuổi, Diệp Chi chính thức trở thành cộng tác viên của VTV, bắt đầu hành trình trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình quốc gia. Tên tuổi của cô gắn liền với Rung chuông vàng - chương trình được yêu thích trong những năm 2000.

Nhắc lại những ngày đầu lên sóng, Diệp Chi từng thừa nhận bản thân gặp không ít áp lực: “Công việc dẫn chương trình với mình ngày đó vô cùng mới mẻ, chỉ biết nhìn các anh chị đi trước, những thần tượng của mình như chú Lại Văn Sâm. Nhưng thú thực là những lần đầu tiên lên sóng truyền hình, mình không dám xem TV ở nhà với mọi người vì vô cùng xấu hổ” .

BTV Diệp Chi vừa giữ vai trò MC vừa làm đạo diễn chương trình Điều ước thứ 7

Nếu Rung chuông vàng giúp Diệp Chi được biết đến rộng rãi với vai trò MC, thì Điều ước thứ 7 lại là cột mốc cho thấy sự trưởng thành trong nghề của cô. Không chỉ dẫn chương trình, Diệp Chi còn là đạo diễn, trực tiếp tham gia xây dựng nội dung, đi thực tế, ghi hình và sản xuất nhiều tập phát sóng lay động cảm xúc khán giả.

Khi chương trình lên sóng, cô mong muốn hình ảnh của người dẫn “mờ nhất có thể” để tôn lên nhân vật và câu chuyện. Diệp Chi chia sẻ: “Một người dẫn chương trình tốt và có trách nhiệm phải là người biết nâng người khác lên và khiến họ trở thành nhân vật chính chứ không phải là mình” .

Sau đó, nữ BTV tiếp tục ghi dấu ấn khi dẫn Đường lên đỉnh Olympia trong nhiều năm. Theo cô, đây là chương trình thay đổi suy nghĩ về nghề dẫn chương trình. “Sức mạnh lớn nhất của người dẫn chương trình chính là sự kết nối, kết nối với thí sinh, kết nối với khán giả” , cô nói.

Diệp Chi gắn bó với chương trình Đường lên đỉnh Olympia trong 5 năm

Chủ động lui về hậu trường “để cống hiến thêm cho nghề”

Sau nhiều năm làm MC, Diệp Chi dần chuyển hướng sang công việc hậu trường, đảm nhận vai trò đạo diễn, biên tập và quản lý nội dung cho nhiều chương trình lớn. Hiện cô giữ vị trí Phó Trưởng phòng Văn hóa - Du lịch (Ban Văn hóa - Giải trí) của VTV.

“Tôi chủ động rút về phía sau hậu trường để làm những công việc khiến mình yêu hơn, cho mình cơ hội để đi đến tận cùng và cống hiến thêm cho nghề” , Diệp Chi chia sẻ.

Theo nữ BTV, công việc đạo diễn đòi hỏi nhiều thời gian, sức lực hơn vì phải theo sát toàn bộ quá trình sản xuất chương trình. Cô từng tham gia đạo diễn các chương trình như Ai là triệu phú, Cuộc hẹn cuối tuần… Cô nhận được nhiều lời khen ngợi khi đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn trong đại nhạc hội Hoa Xuân Ca 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ đông đảo dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Diệp Chi chia sẻ hình ảnh hậu trường các chương trình truyền hình

"Trong tương lai, nếu có chương trình phù hợp thì biết đâu mình lại muốn trở lại. Nghề MC" không có tuổi" nên có lẽ đâu đó vẫn có những cơ hội cho người ở độ tuổi của tôi", Diệp Chi bộc bạch.

Khác với sự nổi tiếng trên sóng truyền hình, Diệp Chi khá kín tiếng trong cuộc sống riêng. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu chia sẻ hình ảnh về công việc, gia đình và con gái An Nhiên (biệt danh Sumo).

Diệp Chi và bố Đại tá Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm

