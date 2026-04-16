Từng hot những năm 2000, MC VTV “nghỉ hưu non”, sống kín tiếng trong biệt thự phong cách Tây với vợ cùng ngành

Đó là MC Long Vũ (tên đầy đủ là Trịnh Long Vũ, SN 1974, tại Hà Nội).

Vào giai đoạn những năm 2000, Long Vũ là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả yêu mến các chương trình truyền hình trên VTV giai đoạn những năm 2000.

Từ vai phóng viên, BTV, MC, sau đó chuyển sang VTV3 thực hiện bình luận thể thao và cầm trịch một số chương trình "hot" trên sóng VTV như: Chiếc nón kỳ diệu, Chào Xuân 2012, Chào 2013 (VTV Gala New Year), Chào 2018. Lối dẫn dắt duyên dáng, hoạt ngôn và hài hước giúp anh nhanh chóng ghi điểm trong mắt người xem, trở thành MC VTV nổi tiếng nhất Việt Nam những năm 2000.

Đến năm 2005, anh được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng thể thao của Ban biên tập Truyền hình Cáp. Sang năm 2006, anh lên chức Trưởng phòng thể thao. Sau thời một gian dài hoạt động ở vị trí dẫn sóng, năm 2011 đến năm 2/2020, Long Vũ giữ được chức Trưởng ban biên tập viên VTVCab. Bận rộn trong vai trò mới, Long Vũ gần như không dẫn dắt thêm bất kỳ một chương trình nào trên sóng VTV mà chỉ thỉnh thoảng làm MC cho một số chương trình cuối năm, sự kiện,... Song, vẫn luôn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến thì đến đầu năm 2020, anh nộp đơn từ nhiệm vị trí lãnh đạo của đơn vị này và "nghỉ hưu non" khiến nhiều người tiếc nuối. Lần này cũng là vì lý do cá nhân. Sau đó, anh chọn sống kín tiếng, gần như hạn chế chia sẻ hình ảnh, thông tin lên mạng xã hội.

Đến năm 2021, anh bất ngờ trở lại màn ảnh với vai trò người dẫn chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần mùa 2, với lý do bị hấp dẫn bởi mùa 1. Trong lần trở lại sau 2 năm vắng bóng này, nam MC gây bất ngờ nhất với sự thay đổi diện mạo - kiểu đầu trọc. Còn lối dẫn hài hước, thông minh,... thì vẫn y nguyên. Đến số phát sóng ngày 12/11/2022 cũng là số cuối cùng Long Vũ đảm nhận vai trò MC tại Cuộc hẹn cuối tuần, với lý do như đã chia sẻ trước đó là chỉ tham gia 1 mùa.

Trái ngược với sự nổi tiếng trong công việc, Long Vũ lại cực kỳ kín tiếng về đời tư. Nam MC ít đề cập đến về tổ ấm riêng ở cả trên truyền thông lẫn mạng xã hội.

Lần hiếm hoi anh nhắc đến gia đình và chỉ cho biết đã kết hôn vào năm 1999 với bà xã tên Thu Lan, làm trong lĩnh vực truyền hình và cả hai có 2 con chung.

Chia sẻ trên Vietnamnet về tổ ấm nhỏ, Long Vũ khẳng định hai con chính là báu vật ý nghĩa nhất mà bà xã tặng cho anh. Anh từng chia sẻ về may mắn lấy vợ cùng ngành: "Thuận lợi là ngày nào cũng được đi làm và về cùng nhau, vợ chồng tôi dễ thông cảm hơn trong công việc. Người ta nói lấy vợ cùng cơ quan sẽ rất chán, nhưng cho đến bây giờ tôi chưa thấy chán. Còn khó khăn? Đó là vì tôi và Lan quá hiểu nhau nên tôi có ít cơ hội đi đâu chơi một mình, muốn đi thì lại phải nói dối".

Anh và vợ cũng rất kín tiếng, hiếm khi đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội. Trong một bài phỏng vấn vào năm 2006, trên Thế giới Phụ nữ, Thu Lan từng chia sẻ về nửa kia: "Nhiều người nghĩ rằng anh được sinh ra trong một gia đình khá giả, có địa vị, nên mới được như ngày hôm nay. Nhưng thực tế, anh đã từng trải qua không ít nghề để tự lập. Tôi hãnh diện vì điều đấy". Tính đến thời điểm hiện tại, sau gần 16 năm chung sống, vợ chồng Long Vũ được xem là cặp đôi vàng nên duyên từ nhà đài.

Tính đến nay, cả hai đã có gần 3 thập kỷ nên duyên vợ chồng.

Được biết, cả gia đình đang sống trong một căn biệt thự có thiết kế rất độc đáo, theo phong cách phương Tây. Cấu trúc tầng trên xòe rộng ra so với tầng dưới tạo không gian mở về mọi hướng, làm người nhìn cảm giác căn nhà nhẹ bẫng và đang lơ lửng.

Nam MC vẫn giữ lối sống kín đáo. Trang cá nhân của anh chỉ có hơn 1.000 người theo dõi và hiếm khi cập nhật. Long Vũ thỉnh thoảng đăng tải một vài bài viết, nhân các dịp đặc biệt, chia sẻ hình ảnh đời thường. Nhưng cũng rất hạn chế, lần gần đây nhất là vào tháng 1/2026.

Nam MC cũng chia sẻ trên Facebook thế này: “ Nhà cháu rất, rất ít tham gia mạng xã hội. Và sẽ còn ít nữa”.

