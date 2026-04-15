Ba mẹ lớn lên không có Google, mỗi lần hỏi con lại nhận về một cái thở dài: Kiên nhẫn với người lạ bao nhiêu, lại dễ cáu với ba mẹ bấy nhiêu

Đó là câu mở đầu trong một bài đăng trên Facebook gần đây, thu hút lượng tương tác lớn và kéo theo hàng nghìn bình luận đồng tình. Không phải một góc nhìn mới, cũng chẳng phải lần đầu tiên câu chuyện “kiên nhẫn với cha mẹ” được nhắc lại. Nhưng mỗi lần xuất hiện, nó vẫn khiến nhiều người dừng lại, bởi thỉnh thoảng chính mình cũng từng như thế.

Người viết bài đăng tiếp tục nhắc lại một thực tế rất dễ bị lãng quên: Thế hệ cha mẹ đã nuôi con bằng những gì họ có, không phải công cụ, mà là kinh nghiệm sống. Họ trưởng thành trong một thời kỳ mà thông tin không nằm sẵn trong lòng bàn tay, nơi những biến động lớn như đổi tiền ở Việt Nam năm 1978, 1985, khủng hoảng tài chính châu Á 1997 hay suy thoái toàn cầu 2008 diễn ra mà nhiều người chỉ có thể “chịu đựng” chứ không hiểu rõ bản chất.

Ảnh chụp màn hình.

Họ bước vào đời với hành trang là những bài học truyền miệng, những niềm tin đôi khi rất “cũ”, như chuyện nằm than tổ ong hay kiêng tắm sau sinh từng được coi là điều hiển nhiên. Họ kiếm tiền, xây dựng gia đình, nuôi con lớn lên trong bối cảnh mà “hỏi ai” cũng là một điều không chắc chắn có câu trả lời đúng.

Và rồi, họ có con - những người lớn lên trong một thế giới hoàn toàn khác.

Nhiều khi cứ cáu với bố mẹ vì những điều họ không biết hoặc hỏi nhiều lần

Thực tế, những câu chuyện như “bố mẹ hỏi đi hỏi lại một vấn đề”, “không biết những thứ tưởng chừng quá cơ bản”, hay “không hiểu cách thế giới vận hành hiện tại” không hề xa lạ. Không ít người trẻ thừa nhận rằng mình từng, thậm chí là nhiều lần cáu gắt, mất kiên nhẫn, hoặc cảm thấy phiền khi phải giải thích lại những điều mà bản thân cho là “quá rõ ràng”.

Thực tế, việc bạn cáu gắt với bố mẹ không phải xuất phát từ việc bạn chán ghét họ hay không biết ơn, mà đôi khi đó chính là phản ứng tâm lý, thể hiện khoảng cách thế hệ trong đời sống hiện đại.

Hãy kiên nhẫn với cha mẹ. Ảnh minh họa.

Người trẻ ngày nay lớn lên cùng Google, Facebook, TikTok, và giờ còn có cả AI. Việc tra cứu thông tin gần như là phản xạ tự nhiên: Không biết thì tìm, không hiểu thì xem lại, mọi thứ đều có thể giải thích trong vài giây. Điều này tạo ra một “hệ quy chiếu” hoàn toàn mới, nơi tốc độ là tiêu chuẩn, và việc “không biết” đôi khi bị xem như một thiếu sót khó chấp nhận.

Trong khi đó, cha mẹ lại vận hành theo một cách khác. Kiến thức của họ phần lớn đến từ trải nghiệm, từ va chạm thực tế, từ những lần sai rồi tự rút kinh nghiệm. Họ không quen với việc cập nhật liên tục, càng không quen với việc “tra cứu mọi thứ” như một thói quen hàng ngày.

Đôi khi, chúng ta dễ cáu gắt với cha mẹ như một phản ứng tâm lý, chứ không phải vô ơn. Ảnh minh họa.

Từ đó, một khoảng cách vô hình xuất hiện: Con cái quen với việc “biết nhanh”, còn cha mẹ quen với việc “hiểu chậm nhưng chắc”.

Chưa dừng lại ở đó, mâu thuẫn không chỉ nằm ở kiến thức, mà còn ở cách giao tiếp. Cha mẹ thường nói từ trải nghiệm, đôi khi mang màu sắc khẳng định hoặc áp đặt. Ngược lại, người trẻ nói từ thông tin, thiên về phản biện, phân tích. Hai cách tiếp cận đều có lý , nhưng lại thiếu “ngôn ngữ chung” để hiểu nhau.

Vì thế, cảm giác khó chịu xuất hiện. Không phải vì ghét bỏ, mà vì một câu hỏi rất bản năng:

“Tại sao chuyện này rõ ràng như vậy mà bố mẹ lại không hiểu?”

Đằng sau những lần cáu gắt ấy thường là nhiều lớp cảm xúc chồng lên nhau: sự bực bội khi phải giải thích đi giải thích lại, cảm giác mình không được lắng nghe hoặc thấu hiểu, và cả một va chạm rất âm thầm về “quyền lực mềm” trong gia đình, khi con cái dần biết nhiều hơn ở một số lĩnh vực, trong khi trước đây cha mẹ luôn là người nắm vai trò dẫn dắt.

Nhìn theo hướng này, sự thiếu kiên nhẫn không hẳn là biểu hiện của vô ơn, mà chỉ là một phản ứng tâm lý khá tự nhiên khi hai thế hệ đang “lệch pha” trong cách tiếp cận và lý giải thế giới.

Con cái cũng cần học để kiên nhẫn với cha mẹ

Người ta thường nói “cha mẹ cũng là lần đầu làm cha mẹ”, nhưng ở một góc nhìn khác, con cái cũng đang lần đầu học cách làm người trưởng thành và điều đó bao gồm cả việc học cách kiên nhẫn với chính gia đình mình.

Cha mẹ cũng là lần đầu làm cha mẹ và con cái cũng vậy... Ảnh minh họa

Nếu như trước đây, cha mẹ là người dạy con từng điều nhỏ nhất, thì khi lớn lên, vai trò ấy dần có sự đảo chiều. Con cái bắt đầu trở thành người giải thích, hướng dẫn lại cho cha mẹ, từ cách sử dụng công nghệ đến việc cập nhật những thay đổi trong xã hội. Tuy nhiên, sự chuyển vai này không hề dễ dàng. Người trẻ chưa quen với việc “làm thầy”, còn cha mẹ cũng chưa thực sự thoải mái khi ở vị trí “người học”. Chỉ một va chạm nhỏ trong cách nói hay cách hiểu cũng có thể khiến một bên mất kiên nhẫn, bên còn lại dễ chạnh lòng.

Quan trọng hơn, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái vốn không phải là một cuộc tranh luận để phân định thắng - thua. Điều cần giữ lại không phải là ai đúng, mà là cách cả hai vẫn có thể tiếp tục nói chuyện với nhau mà không bị tổn thương.

Ở khía cạnh này, kiên nhẫn không phải là một phẩm chất tự nhiên mà ai cũng có sẵn. Nó là một kỹ năng, và đôi khi là thứ phải học lại từ đầu, đặc biệt là trong chính gia đình mình.

Một trong những thay đổi dễ bắt đầu nhất là điều chỉnh cách nói. Không cần thay đổi nội dung, chỉ cần thay đổi cách diễn đạt. Thay vì phản ứng trực diện kiểu “cái này sai rồi, tra là ra”, có thể thử một cách nhẹ hơn: “cái này giờ người ta làm khác một chút”. Sự khác biệt tưởng như rất nhỏ, nhưng đủ để giảm cảm giác bị phủ nhận ở phía cha mẹ.

Bên cạnh đó, không phải câu chuyện nào cũng cần đi đến tận cùng đúng - sai. Có những khác biệt chỉ cần dừng lại ở mức “không giống quan điểm”. Trưởng thành, ở một nghĩa nào đó, là biết khi nào nên tiếp tục giải thích và khi nào nên dừng lại để giữ không khí.

Thời điểm trò chuyện cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Khi cả hai bên đều đang mệt mỏi hoặc căng thẳng, một câu nói bình thường cũng có thể trở thành mồi lửa cho tranh cãi. Ngược lại, chỉ cần chọn đúng lúc, cùng một vấn đề lại có thể được chia sẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ngoài ra, cách truyền đạt thông tin cũng cần được điều chỉnh. Người trẻ quen tiếp nhận nhanh, nhưng cha mẹ cần thời gian để hiểu và “tiêu hóa”. Việc nói chậm lại, chia nhỏ thông tin, giải thích từng bước thường hiệu quả hơn việc cố gắng nói hết mọi thứ trong một lần.

Và có lẽ, cách đơn giản nhất để giữ được sự kiên nhẫn là nhớ lại một điều rất quen thuộc: đã từng có một giai đoạn, mình là người hỏi rất nhiều, và cha mẹ là người kiên nhẫn trả lời từng câu một.

Có thể bây giờ, việc giải thích lại cho cha mẹ khiến bạn thấy mệt. Nhưng trước đây, họ cũng đã từng làm điều đó với bạn, không chỉ một lần, mà là trong suốt nhiều năm.



