Đã đi ăn tiệc thì đừng bắt khách phải tự bóc tôm?

Có những cuộc tranh luận bắt đầu từ những thứ rất lớn: tiền bạc, công việc, tình yêu. Nhưng cũng có những “cuộc chiến” nổ ra chỉ vì… một đĩa tôm.

Câu chuyện về đĩa tôm chưa bóc vỏ trên bàn tiệc gần đây bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi. Người thì cho rằng đó là chi tiết “giết chết sự tinh tế”, khiến cả trải nghiệm ăn uống trở nên lúng túng. Người khác lại thấy mọi thứ đang bị làm quá lên: tôm phải bóc là bình thường, ăn uống là để thoải mái, không nhất thiết phải đặt nặng vào vấn đề thanh lịch.

Trang điểm, mặc đẹp đi ăn tiệc gặp món tôm chưa bóc vỏ: Thà nhịn còn hơn "đụng tay"

Với nhiều người, đặc biệt là những ai quan tâm đến trải nghiệm và hình ảnh trong các bữa tiệc, việc phục vụ tôm chưa bóc vỏ bị xem là một “điểm trừ” rõ ràng. Những ý kiến này cho rằng, bàn tiệc không phải là nơi khiến người ta phải xoay xở với đồ ăn.

Hình ảnh quen thuộc được đưa ra làm dẫn chứng, trong một buổi tiệc cưới, một bữa ăn công ty hay một cuộc gặp gỡ mang tính trang trọng. Mọi người xuất hiện trong trạng thái chỉn chu, quần áo phẳng phiu, ngoại hình được chăm chút. Và rồi món tôm được mang ra với phần vỏ còn nguyên.

Lúc này, người ăn gần như chỉ có hai lựa chọn. Nếu dùng tay bóc, thao tác sẽ nhanh và thuận tiện hơn nhưng đổi lại là cảm giác dính dầu mỡ, ám mùi, chưa kể ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân. Nếu cố gắng dùng dao nĩa để giữ vẻ ngoài gọn gàng, việc ăn uống lại trở nên lúng túng, thiếu tự nhiên. Cả hai cách đều không mang lại cảm giác trọn vẹn.

Nhiều người cho rằng việc phải dùng tay bóc tôm khi đang đi ăn tiệc là thiếu thanh lịch, tinh tế (Ảnh minh hoạ)

Chính sự lúng túng này là lý do khiến nhiều người cho rằng tôm chưa bóc vỏ làm gián đoạn trải nghiệm trên bàn tiệc. Theo họ, sự tinh tế không nằm ở việc món ăn đắt tiền hay cầu kỳ đến đâu, mà ở việc người tổ chức đã nghĩ trước cho người tham gia đến mức nào. Một chi tiết nhỏ như bóc sẵn tôm có thể giải quyết nhiều vấn đề, giúp người dùng không phải bận tâm giữ tay sạch, tránh những tình huống khó xử và giữ cho không khí bữa ăn diễn ra liền mạch.

Từ góc nhìn này, việc để nguyên vỏ không còn là cách giữ trọn hương vị món ăn, mà trở thành biểu hiện của một trải nghiệm chưa được hoàn thiện. Thậm chí, có người thẳng thắn cho biết họ sẵn sàng bỏ qua món tôm trong những trường hợp như vậy, không phải vì cầu kỳ, mà vì không muốn phải lựa chọn giữa việc ăn uống thoải mái và giữ hình ảnh cá nhân.

- “Đó là lý do tôi hầu như còn đói khi về nhà sau những bữa tiệc cưới. Gà thì có lúc còn dai không cắn gọn được, tôm thì ngại bóc, lẩu thì mạnh người nào người nấy dùng đũa của mình quậy lên gắp rau, nhúng bún…”.

- “Đi tiệc công ty, mặc váy trắng, make-up kỹ càng rồi mà gặp đĩa tôm nguyên vỏ là mình xác định… ngồi nhìn. Thực sự rất muốn ăn nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải bóc, tay dính dầu, dính mùi là mất tự nhiên hẳn. Ăn thì ngại mà không ăn thì tiếc, kiểu bị đặt vào thế khó xử”.

- “Mình từng rơi vào tình huống phải xin phép ra ngoài giữa bữa để rửa tay vì bóc tôm xong dính hết mùi. Quay lại bàn thấy rất mất tự tin, kiểu như vừa bị tách khỏi không khí chung. Từ đó về sau, cứ thấy tôm nguyên vỏ trong mấy bữa tiệc là mình né luôn”.

- “Tiệc đã được làm chỉn chu, không gian đẹp, món ăn nhìn cũng sang nhưng đến lúc phải tự tay bóc tôm thì cảm giác bị tụt hứng. Nó không phải vấn đề lớn nhưng lại đủ để khiến mình thấy trải nghiệm không còn trọn vẹn nữa”.

Đừng biến chuyện ăn tôm thành thước đo sự tinh tế

Ở chiều ngược lại, một bộ phận không nhỏ lại cho rằng tranh cãi này đang bị đẩy đi quá xa. Với họ, việc tôm được bày biện còn vỏ là điều hoàn toàn bình thường trong ẩm thực, thậm chí còn là cách thể hiện đúng đặc trưng của món ăn. Giữ nguyên vỏ giúp tôm giữ được độ tươi, độ ngọt và cảm giác nguyên bản khi thưởng thức.

Quan trọng hơn, họ cho rằng sự tinh tế không nằm ở món ăn, mà nằm ở cách người ăn xử lý tình huống. Bóc tôm không đồng nghĩa với việc đánh mất sự lịch sự, nếu người ăn biết cách thực hiện một cách gọn gàng. Trong nhiều trường hợp, việc dùng tay để ăn không phải là điều bị đánh giá tiêu cực, mà là một phần tự nhiên của trải nghiệm ẩm thực, đặc biệt với các món hải sản.

Theo quan điểm này, vấn đề không phải là có nên bóc sẵn hay không, mà là cách mỗi người ứng xử trên bàn ăn. Nếu thao tác gọn gàng, biết giữ vệ sinh, không gây ảnh hưởng đến người xung quanh, thì việc tự bóc tôm hoàn toàn không làm giảm đi sự thanh lịch. Ngược lại, nó còn thể hiện sự linh hoạt và hiểu biết về cách thưởng thức món ăn.

Một số ý kiến khác thì cho rằng có nhiều cách để ứng xử thanh lịch cho dù đĩa tôm trên bàn tiệc vẫn còn nguyên vỏ (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, một câu hỏi cũng được đặt ra: Liệu việc yêu cầu mọi thứ phải được chuẩn bị sẵn đến mức tối đa có đang khiến trải nghiệm ăn uống trở nên quá cứng nhắc? Một đĩa tôm bóc sẵn có thể tiện lợi hơn nhưng cũng đi kèm với những hạn chế nhất định như giảm độ tươi hoặc làm mất đi cảm giác “tự tay thưởng thức”.

- “Thực ra tôm thì phải bóc, chuyện đó quá bình thường rồi. Không hiểu sao lại thành vấn đề lớn đến mức phải tranh cãi. Ăn uống thì cứ thoải mái, miễn mình gọn gàng, sạch sẽ là được”.

- “Việc dùng tay để bóc tôm đâu có gì là thiếu lịch sự. Quan trọng là cách mình làm, bóc gọn, không vương vãi, ăn xong lau tay sạch sẽ thì vẫn rất bình thường. Nhiều người cứ đặt nặng chuyện ‘tinh tế’ quá mức. Đi ăn mà lúc nào cũng phải giữ hình ảnh, sợ bẩn, sợ xấu thì thành ra mất tự nhiên. Trong khi ăn uống vốn dĩ nên là trải nghiệm thoải mái”.

- “Mình thấy giữ nguyên vỏ mới giữ được độ tươi và vị ngọt của con tôm, nhất là với món hấp. Bóc sẵn nhìn tiện thật nhưng ăn lại không còn cảm giác ngon như ban đầu. Với mình, ăn hải sản mà không tự bóc thì giống như thiếu đi một phần trải nghiệm. Còn nếu ngại, có thể nhờ nhân viên hỗ trợ là được mà”.

- “Thật ra có dao nĩa lột tôm nhanh lắm, biết cách xài thì 5 giây lột được nguyên một con tôm luôn. Không dơ tay còn lột rất là nhanh nữa mà vẫn gọn gàng, đủ thanh lịch chứ không hề bày bừa”.

Nhìn chung, không có quan điểm nào hoàn toàn sai. Một bữa tiệc mang tính trang trọng có thể cần sự chỉn chu cao hơn trong khâu chuẩn bị, trong khi những bữa ăn thân mật lại không cần đặt nặng quá nhiều quy chuẩn. Mỗi bối cảnh sẽ đòi hỏi một cách tiếp cận khác nhau và điều đó cũng quyết định việc chi tiết như đĩa tôm có trở thành vấn đề hay không.

Sau cùng, câu chuyện về đĩa tôm chưa bóc vỏ cho thấy một điều quen thuộc trong đời sống hiện đại: những tiêu chuẩn về sự tinh tế đang ngày càng đa dạng và khó thống nhất. Khi mỗi người mang theo một hệ quy chiếu riêng, những khác biệt trong cách nhìn nhận là điều khó tránh khỏi.

Và có lẽ, điều đáng lưu ý không phải là việc nên bóc hay không bóc vỏ tôm sẵn, mà là cách chúng ta phản ứng trước những khác biệt nhỏ như vậy. Bởi đôi khi, thứ khiến một bữa tiệc trở nên kém thoải mái không nằm ở món ăn, mà nằm ở việc con người quá nhanh đưa ra đánh giá về nhau từ những chi tiết rất nhỏ.

Còn bạn, quan điểm của bạn thế nào?