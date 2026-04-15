Đám cưới bị tố “đạo nhái nghi thức cất nóc nhà Lego": Ngược đời là dân mạng bênh vực phía cô dâu chú rể bị tố

Mới đây, một ý tưởng tổ chức đám cưới theo đam mê Lego tưởng như dễ thương, sáng tạo lại bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Nguyên nhân đến từ vấn đề muôn thuở: Ai là người nghĩ ra trước? Làm sao để tách bạch ranh giới sao chép và tham khảo ý tưởng?

Cụ thể, sự việc một tài khoản trên Threads (tạm gọi là K.) đã đăng tải bài viết bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng một đám cưới khác đã “sao chép” ý tưởng tổ chức của mình.

Bài đăng thể hiện sự bất bình của K. (Ảnh chụp màn hình)

Theo chia sẻ của K., 2 đám cưới có sự tương đồng như tổ chức cùng địa điểm, cùng nghi lễ và nhà trong nghi lễ - lễ “cất nóc” cho nhà Lego thay vì rót rượu như bình thường, cùng hoạt động cho khách là làm Lego guest book - khách mời tự lắp Lego.

Điều khiến K. khó chịu không chỉ nằm ở việc ý tưởng bị cho là “cover”, mà còn vì hình ảnh trong đám cưới xuất hiện sau lại viral mạnh mẽ hơn, thu hút nhiều sự chú ý hơn trên mạng xã hội. Với K., sự trùng lặp từ không gian, cách bài trí đến trải nghiệm dành cho khách mời khiến cô cảm thấy công sức sáng tạo của mình bị “lấy lại” một cách thiếu tinh tế.

Thậm chí, K. còn để lại bình luận dưới bài đăng viral của đám cưới kia và nhận được phản hồi của cô dâu xác nhận đã tham khảo ý tưởng: “Em là cô dâu đây. Em cảm ơn anh chị nhiều lắm vì ý tưởng”.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại có quan điểm ngược lại với suy nghĩ của K., cho rằng cô đang phản ứng kỳ cục. Họ đưa ra nhiều lý do và dẫn chứng rõ ràng.

Đầu tiên, concept đám cưới Lego thực tế không phải là ý tưởng mới cả trong nước lẫn trên thế giới. Trên các nền tảng như Pinterest, những hoạt động này đã xuất hiện từ lâu, thậm chí trên trang chủ Lego còn có cả bài viết collect các hoạt động đám cưới, decor liên quan đến Lego.

Chỉ cần gõ "Lego guest book wedding" trên Pinterest sẽ nhận được vô vàn kết quả (Ảnh chụp màn hình)

Hình ảnh do chính Lego gợi ý (Ảnh: Lego)

Về căn nhà và nghi lễ cất nóc, nhiều người cho rằng các mẫu sản xuất của Lego là giới hạn nên sự trùng hợp mẫu nhà là bình thường. Chỉ trong trường hợp đây là mẫu Lego độc quyền của K. mà cô dâu kia copy thì mới đáng nói.

Bên cạnh đó cô dâu bị tố đã có phản hồi rõ ràng, thừa nhận có tham khảo ý tưởng từ đám cưới của K., không hề phủ nhận.

Một cư dân mạng tiết lộ đám cưới của bạn mình từ năm 2022 đã sử dụng mẫu nhà này (Ảnh: Threads)

Một số bình luận từ cộng đồng mạng:

- Đám cưới mình thì lo hạnh phúc vui vầy với chồng đi. Lại đi bắt bẻ cô dâu kia làm gì? Mà rõ là cô dâu kia cũng khá ngoan, không từ chối gì, thành thật cảm ơn luôn. Mà cũng không phải là người creative nên cái concept mà cắt ghép từ Pinterest về thôi mà. Tự đưa ảnh mình lên, tự post hình cưới không viral, phốt người ta nhưng bị ném đá ngược lại viral. Bây giờ thì mặt mũi hai vợ chồng khắp nơi. Ai cũng biết chị vợ kỳ cục.

- Kiểu Lego với nhà này hot bên nước ngoài mà nhỉ? Chắc chị này không thích vì cái tòa nhà y chang của đám cưới của bả quá.

- Nói thật, giờ cưới xin thì mình chỉ mong vun vén sao cho đủ đầy, trọn vẹn. Sau này sống với nhau trọn tình vẹn nghĩa. Chứ bày vẽ rồi sân si nhau như thế này rất mệt. Biết là cả đời chỉ có một lần nhưng có cần phải phốt phiếc người ta thế không? Trong khi đâu phải ý tưởng của chính bạn nghĩ ra, bao nhiêu người đã làm từ trước. Lại còn dùng từ "cover" đám cưới của mình. Nực cười thật.

- Tui nhớ cái mô hình này, có đám nào làm mấy năm trước rồi cơ.

- Thế thì có cái gì mà là copy hả trời? Trong quá trình đi tìm ý tưởng thì người ta lưu rất nhiều các ảnh, bài viết khác nhau để đám cưới người ta thực hiện. Giờ thấy cái idea đó hay thì người ta mua và làm trong đám cưới của người ta. Nó giống như việc lưu lại các mẫu hoa xong rồi mua theo thôi mà chứ ai biết được ai là người cắm bó hoa ý tưởng đầu tiên đâu nên bạn ý nói có tham khảo là đúng rồi còn gì. Khiếp có mỗi cái nhà lego bán đầy trên các sàn mà tui tưởng đâu là tự đi thiết kế rồi bị ăn cắp vậy đó.

- Ý là còn bắt bẻ đến cả cái nhà giống nhau trong khi mấy đám cưới họ làm trước họ cũng làm cái mẫu đó của Lego mà. Mẫu bán chung ở store thì thích mẫu nào lấy mẫu đó. Mình làm giống người trước thì ok mà không cho người sau làm giống. Kỳ cục vậy?

Hiện tại, sau phản ứng của cư dân mạng, K. đã xóa bài đăng và xóa luôn tài khoản Threads.

