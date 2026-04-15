Nhận kèo "thay áo" cho Điện Máy Xanh: Cơ hội để sinh viên thắng 300 triệu và làm đẹp profile

Là sinh viên ngành Marketing, Truyền thông hoặc quan tâm đến ngành, hẳn ai cũng từng đau đầu với câu hỏi: "Lấy đâu ra một case study thực tế, đủ tầm để làm đẹp profile?". Câu trả lời vừa xuất hiện theo cách không thể hoành tráng hơn khi Điện Máy Xanh chính thức tung ra cuộc thi "The Next DMX". Với tổng ngân sách lên tới 1 triệu USD (tương đương 27 tỷ đồng), đây không chỉ là một cuộc thi tìm kiếm ý tưởng đơn thuần, mà là một lời mời "trưng cầu ý kiến" trị giá triệu đô mà gã khổng lồ bán lẻ mở rộng ra cho cả các bạn trẻ đang ngồi trên ghế giảng đường.

Với "The Next DMX", sinh viên không còn đứng ngoài quan sát mà trở thành những người trực tiếp định hình tương lai cho thương hiệu Điện Máy Xanh

Điểm cộng lớn của The Next DMX chính là việc phân bảng chuyên biệt cho từng đối tượng. Không phải lo về việc cạnh tranh với các agency chuyên nghiệp hay chuyên gia lão làng, các bạn trẻ sẽ có bảng Sinh viên riêng biệt để so trình sáng tạo. Đây chính là cơ hội cực tốt để các bạn thoải mái thể hiện tư duy đột phá, góc nhìn của người trẻ và ẵm ngay giải thưởng 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, số tiền thưởng mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Cơ hội "lên đời" thực sự nằm ở việc ý tưởng chiến thắng sẽ được Điện Máy Xanh rót vốn để hiện thực hóa thành chiến dịch thực tế trên toàn quốc. Thử tưởng tượng, một sáng kiến của bạn được triển khai rộng khắp bởi tập đoàn bán lẻ điện máy hàng đầu Việt Nam, xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông - đó chính là "tấm vé thông hành" quyền lực bậc nhất để lọt vào mắt xanh của các tập đoàn lớn sau khi ra trường.

Sự uy tín của cuộc thi càng được khẳng định khi Điện Máy Xanh bắt tay với AIM Academy - trung tâm đào tạo Marketing & Communication hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời là đại diện chính thức của hai liên hoan sáng tạo danh giá hàng đầu thế giới: Cannes Lions và Spikes Asia. Sự góp mặt của đơn vị uy tín ngành sáng tạo này chính là bảo chứng cho tính chuyên môn và sự công bằng. Cuộc thi được thiết kế với lộ trình chuyên nghiệp, nơi các ý tưởng đột phá được trân trọng và đánh giá bởi Hội đồng giám khảo đa tầng.

Sự kết hợp giữa Điện Máy Xanh và AIM Academy biến "The Next DMX" thành một bệ phóng tài năng chuyên nghiệp cho các bạn trẻ

Chia sẻ về cuộc thi này, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh cho biết thương hiệu tin rằng không ai có thể làm mới Điện Máy Xanh tốt hơn chính những người đã đồng hành cùng họ suốt 15 năm qua. Thay vì đi theo lối mòn truyền thống như mời gọi các chuyên gia lớn, những agency nước ngoài, hãng chọn cách trao quyền cho cộng đồng, đặc biệt là Gen Z và Alpha - thế hệ khách hàng mới nhất. Mục tiêu cuối cùng là tìm ra một diện mạo mới để "Bạn nhỏ thấy mê - Người trẻ thấy thích - Ba mẹ thấy tin - Ông bà thấy mến".

Đối với các các bạn trẻ đang học tập hoặc quan tâm ngành truyền thông, đây là cơ hội để thoát xác khỏi những bài tập lý thuyết thường thấy. Việc tham gia "The Next DMX" giống như việc bạn đang tham gia một dự án thực tế tại một Agency lớn. Bạn phải giải quyết bài toán làm sao để vượt qua cái bóng của hình ảnh "Người Xanh" kinh điển, làm sao để kết nối cảm xúc bền chặt hơn với khách hàng trong kỷ nguyên số. Đây chính là cách "hack" kinh nghiệm nhanh nhất, giúp portfolio của bạn rạng rỡ với một case study có sức nặng thực sự.

Cổng nhận bài dự thi đã mở, sẵn sàng đón nhận những bộ óc sáng tạo không giới hạn từ khắp mọi miền tổ quốc.

Lộ trình cuộc thi cũng đã được công bố rất rõ ràng để các bạn tiện "lên dây cót". Cổng nhận bài dự thi chính thức mở từ ngày 13/04 đến hết ngày 23/04/2026 trên website của chương trình . Sau đó, Top 12 xuất sắc nhất sẽ lộ diện vào ngày 08/05 trước khi bước vào vòng Chung kết và Trao giải bùng nổ vào ngày 16/05/2026.

Đừng để những ý tưởng "điên rồ" chỉ nằm trong sổ tay hoặc trí tưởng tượng. Nếu bạn đang ấp ủ một cách tiếp cận mới mẻ, một góc nhìn đột phá để làm mới một thương hiệu quốc dân, thì "The Next DMX" chính là sân khấu dành cho bạn. Chỉ với 10 ngày để "chốt kèo" triệu đô, các bạn sinh viên còn chần chừ gì mà không rủ ngay hội bạn thân, hoặc những người đồng chí hướng để cùng tạo nên một chương mới cho Điện Máy Xanh và cho chính sự nghiệp của mình?