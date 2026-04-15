Cô Long - chủ quán Happy Hill bị khách quát tháo, bắt ra tiếp đoàn 45 người: “Em không bán vé để làm xiếc hay múa rối đâu anh!”

Toàn bộ câu chuyện chủ quán nổi tiếng tranh cãi với khách hàng

Vài ngày vừa qua, sự việc xảy ra tại quán cà phê, phim trường Happy Hill (Đà Lạt) đang nhận về sự chú ý từ cộng đồng mạng. Trong đoạn clip được tài khoản 1,1 triệu người theo dõi của quán đăng vào ngày 13/4, “cô Long” (tên thật là Kim Hương - chủ quán) có tranh cãi với một khách hàng về vấn đề cô không tiếp khách, không giao lưu với khách.

Trong clip, một người đàn ông trung niên đại diện nhóm 45 khách to tiếng, quát tháo cho rằng “cô Long” chỉ đi ngang qua đoàn khách mà không giao lưu như kỳ vọng. Điều này hoàn toàn trái ngược với mong đợi khi khách đến vì muốn được gặp, giao lưu và tương tác với cô chủ.

Về phần mình, “cô Long” trả lời lại: “Anh ơi, em chưa từng nói là khách đến cà phê là em phải đến từng bàn để nói chuyện đâu anh. Anh ơi, thông cảm em cũng chỉ là người bình thường thôi, thời gian và sức lực của em có hạn. Mọi người vui vẻ tương tác thì em mới tương tác lại được chứ em cứ đứng như vậy không ai nói chuyện với em thì làm sao?” .

Cô cũng nói thêm rằng mình đã đi ngang qua đoàn khách 45 người nhưng không ai nói chuyện với cô nên mới di chuyển đi.

“Em không bán vé để làm xiếc hay múa rối đâu anh! Em chỉ là một người bình thường. Em tiếp chuyện với khách là hữu duyên và là sự tương tác ngẫu nhiên. Và hơn hết em kính trọng và ưu tiên các bác lớn tuổi” - là chú thích đính kèm đoạn clip.

Không dừng lại ở đoạn clip của quán đăng lên, nhiều vị khách có mặt tại thời điểm đó cũng quay lại và đăng lên mạng, làm cho sự việc càng gây chú ý. Phía dưới các bài đăng, cư dân mạng chia thành 2 luồng ý kiến trái chiều.

Một nửa cho rằng khi quán đã xây dựng hình ảnh nhân vật “cô Long”, đồng thời đây cũng là một yếu tố hút khách thì cần có quy định rõ ràng trong việc giao lưu. “Lượng khách đổ về đây chủ yếu muốn gặp gỡ và trò chuyện với cô Long nên hãy cân nhắc lại chuyện giao lưu sao cho cân bằng được cho cô Long và khách hàng” - một netizen bình luận.

Ngược lại, nhiều người cho rằng khách có cách ứng xử chưa hợp lý và đang kỳ vọng quá mức vào “cô Long”. Trong khi đó chính khách không chủ động tương tác nên cũng tạo thế khó cho “cô Long”.

Chủ quán lên tiếng

Tối 14/4, “cô Long” Kim Hương đăng clip khá dài, gửi lời xin lỗi vì sự việc ồn ào, gây hiểu lầm xảy ra tại quán. Cô nhận lỗi khi khiến khách hiểu nhầm rằng khi đến quán thì phải được “cô Long” ra đón tiếp, đồng thời giải thích quán đã có thông báo trước về việc không chủ động làm phiền để đảm bảo riêng tư.

Chủ quán cũng xin lỗi các khách có mặt, đặc biệt là đoàn khách liên quan, và mong mọi người thông cảm, không chỉ trích các bên. Cuối cùng, người này xin lỗi cộng đồng mạng vì sự việc nhỏ gây ảnh hưởng, đồng thời mong câu chuyện sớm khép lại.

“Đây là một sự việc không mong muốn, với cương vị là 1 người chủ thì mình cảm thấy rất áy náy khi để xảy ra sự hiểu lầm không đáng có như vậy.

Trước tiên là với những vị khách có mặt tại quán thời điểm đó khi phải chứng kiến một sự việc hơi ồn ào. Mình xin gửi lời xin lỗi đến những vị khách có mặt ngày hôm qua, mong mọi người thông cảm. Thứ hai là mình thấy áy náy với đoàn khách của chú kia bởi vì để mọi người hiểu lầm rằng đến quán là mình bắt buộc phải ra đón tiếp mọi người. Đó là lỗi của mình” - Kim Hương nói.

Giải thích về quy trình đến giao lưu với khách, Kim Hương cho biết: “Tuy nhiên cũng mong chú có xem được video này thì chú thông cảm. Vì trước khi mình có đi xuống giao lưu thì quán có thông báo bằng loa rồi là để đảm bảo không gian, tôn trọng sự riêng tư của mọi người, thì mình sẽ không chủ động đến làm phiền mọi người. Nên nếu ai muốn giao lưu, muốn nói chuyện hay diễn theo kịch bản thì hãy ra tín hiệu cho quán được biết để quán sắp xếp và tới chào mọi người.

Có thể mọi người nghe được thông báo đó và hiểu lầm về cách làm việc của mình. Thật sự ra mình cũng mong sự việc đó không đáng có, mọi người có cái nhìn cảm thông hơn, đừng dùng những lời chỉ trích làm ảnh hưởng tới những vị khách đó”.

Sau cùng “cô Long” xin lỗi một lần nữa đến mọi người, nhấn mạnh đó là sự việc không mong muốn, không đáng có, là người làm chủ mà để khách không hài lòng là lỗi của chính cô và mong sự việc được khép lại.

Được biết, quán cà phê, phim trường Happy Hill do Kim Hương mở từ năm 2017, là quán cà phê kết hợp phim trường bên hồ Tuyền Lâm, nổi bật với không gian thiên nhiên và tiểu cảnh phục vụ chụp ảnh.

Hình tượng “cô Long” xuất hiện tình cờ khi Kim Hương thử mặc cổ phục để chụp mẫu, sau đó giao lưu ngẫu hứng với khách. Từ tháng 10/2025, các video ứng biến hài hước của chị lan truyền mạnh, tạo sức hút lớn cho quán.

Nhờ đó, lượng khách đến quán năm 2025 tăng vọt so với năm trước. Dù vậy, mục tiêu của “cô Long” chính vẫn là tạo không khí vui vẻ cho khách. Sự nổi tiếng cũng khiến công việc của Kim Hương trở nên áp lực hơn với lịch làm việc dày đặc mỗi ngày.