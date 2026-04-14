Stress tột độ vì “kẹp giữa”: Vừa gánh bố mẹ nghỉ hưu không tích lũy, vừa phải lo nuôi sống chính mình

Những topic xoay quanh chuyện báo hiếu, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái vốn không mới. Thế nhưng, trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, áp lực tài chính đè nặng lên người trẻ, câu chuyện này một lần nữa trở thành tâm điểm thảo luận, thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Mới đây, một người dùng tạm gọi là T. đã đăng bài trong một hội nhóm về công việc với hơn 1,4 triệu thành viên, đặt ra câu hỏi: “Khi bố mẹ bạn đã ngấp nghé 50-60 tuổi, không có kế hoạch nghỉ hưu, không có tiền tiết kiệm, còn bạn thì đang stress tột độ vì không biết làm sao để vừa phụng dưỡng họ, vừa tự nuôi sống bản thân?”.

Chỉ sau thời gian ngắn, bài đăng nhận về lượng tương tác lớn. Phần bình luận nhanh chóng “nóng lên” với hàng loạt chia sẻ, tranh luận từ cộng đồng mạng.

“Không ai bắt buộc, nhưng đôi khi là thực tế phải đối diện"

Theo đó, dưới bài đăng, rất nhiều người thừa nhận họ đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Không có ai ép buộc phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm tài chính cho gia đình, nhưng với nhiều người, việc báo hiếu cha mẹ gần như là một “mặc định” trong suy nghĩ. Áp lực bắt đầu hình thành khi cùng lúc phải cân bằng nhiều vai trò: Vừa là con, vừa là người lao động nuôi bản thân, và cũng vừa là cha/mẹ trong gia đình nhỏ của chính mình.

Một tài khoản ẩn danh chia sẻ câu chuyện dài, thu hút nhiều sự chú ý: “Hai vợ chồng mình, trên vai là 4 người già, người thì tiểu đường, người bị tim, phải đi khám và lấy thuốc đều đặn hàng tháng. Hai bên là hai đứa con, một đứa đang chuẩn bị chuyển cấp, một đứa suy dinh dưỡng, dăm bữa nửa tháng lại vào viện. Hai đứa em, đứa thì lười làm, đứa thì bại não. Khởi nghiệp đúng lúc kinh tế biến động, công nợ không đòi được, giờ nợ hơn 4 tỷ. Đêm ngủ mỗi đứa quay một góc, chồng thở dài, vợ lau nước mắt…”

Một trường hợp khác cho biết, dù đã ngoài 30 tuổi, hai vợ chồng vẫn chưa dám sinh con. Lý do không phải vì không muốn, mà vì “không dám”, bởi tài chính chưa đủ ổn định, trong khi vẫn phải hỗ trợ bố mẹ hai bên đã lớn tuổi.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, thị trường lao động nhiều biến động, nỗi lo “nuôi mình còn chưa xong, nói gì đến lo cho cả nhà” không còn là cá biệt.

Thực tế, áp lực báo hiếu không phải là câu chuyện mới. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, khi người trẻ đối mặt với nhiều bất ổn về kinh tế, câu chuyện này dần được nói ra nhiều hơn.

Bối cảnh tài chính của mỗi gia đình hiện nay khá khác nhau, và đây cũng là yếu tố khiến câu chuyện phụng dưỡng trở nên nhiều áp lực hơn với một bộ phận người trẻ. Có những gia đình, cha mẹ chưa có điều kiện chuẩn bị tích lũy dài hạn hoặc nguồn thu ổn định khi lớn tuổi, nên con cái phần nào ý thức sớm hơn về trách nhiệm đồng hành, hỗ trợ.

Ở chiều ngược lại, cũng có không ít trường hợp “dễ thở” hơn khi cha mẹ đã có lương hưu, hoặc mức chi tiêu ở quê vẫn nằm trong khả năng cân đối. Thậm chí, nhiều gia đình vẫn duy trì được sự hỗ trợ hai chiều, khi ông bà san sẻ phần nào gánh nặng kinh tế cho con cái, nhất là trong giai đoạn nuôi con nhỏ.

Điều này cho thấy một thực tế. Câu chuyện báo hiếu không có một “công thức chung”, mà phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh từng gia đình.

Khi áp lực trở thành động lực và cả giới hạn của bản thân

Giữa hàng loạt chia sẻ mang màu sắc lo lắng, vẫn có những góc nhìn tích cực hơn. Một số người cho rằng, chính áp lực lại là động lực để họ cố gắng, làm việc chăm chỉ hơn, có kế hoạch tài chính rõ ràng hơn. “Có lúc stress thật, nhưng vẫn phải cố gắng thôi”, một người bình luận ngắn gọn.

Nhiều ý kiến cũng đưa ra các giải pháp mang tính dài hạn như, Tham gia bảo hiểm xã hội, xây dựng quỹ dự phòng, học cách quản lý tài chính cá nhân từ sớm. Đây được xem là cách để giảm bớt gánh nặng trong tương lai, không chỉ cho bản thân mà cả gia đình.

Ở chiều ngược lại, một số quan điểm cho rằng không nên đặt nặng áp lực báo hiếu đến mức khiến bản thân kiệt sức. Việc chăm lo cho cha mẹ là quan trọng, nhưng cũng cần cân bằng với cuộc sống cá nhân. Cha mẹ cũng mong con cái chăm lo tốt được cho cuộc sống của bản thân.

Một bình luận thẳng thắn nhận được nhiều đồng tình: “Có khi bố mẹ cũng không mong mình phải gồng lên như vậy. Lo cho bản thân ổn định trước đã, rồi mới lo được cho người khác". Hay như một người khác chia sẻ : “Giờ có stress cũng không giải quyết được gì. Có công việc thì cứ bám lấy mà làm, ít nhất còn có thu nhập, đỡ áp lực tiền bạc hơn.”

Câu chuyện đang được bàn luận rôm rả trên mạng xã hội một lần nữa cho thấy áp lực phụng dưỡng cha mẹ là có thật, nhưng cách mỗi người đối diện lại rất khác nhau.

Có người chọn gánh vác, có người chọn cân bằng, cũng có người buộc phải tạm thời “ưu tiên bản thân” trong một giai đoạn nhất định. Dù lựa chọn là gì, điểm chung vẫn là mong muốn mang lại cuộc sống tốt hơn cho gia đình, theo cách phù hợp nhất với khả năng của mình.

Trong bối cảnh hiện tại, có lẽ điều quan trọng không nằm ở việc “ai làm tốt hơn”, mà là hiểu rõ giới hạn của bản thân, đồng thời tìm ra hướng đi tốt nhất. Bởi suy cho cùng, báo hiếu không chỉ là câu chuyện của tiền bạc, mà còn là hành trình dài, cần cả sự thấu hiểu, chia sẻ và thực tế.