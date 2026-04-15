Mâm cơm 75k cho 5 món khiến cả cõi mạng tranh cãi: Sự thật đằng sau đĩa thịt nọng khiến nhiều cô vợ toát mồ hôi hột

Mới đây, mạng xã hội đang xôn xao bàn tán trước bài chia sẻ về một mâm cơm trưa của gia đình 3 người cực kỳ đầy đặn với tổng chi phí chỉ 75k cho 5 món.

Đáng chú ý, lượng thức ăn còn thừa đủ dùng cho cả bữa tối: 1 đĩa nộm sứa và nửa đĩa thịt kho quẹt, tính ra bữa trưa gia đình này tiêu tốn vỏn vẹn có 35k.

Bữa trưa của gia đình chỉ có 3 người ăn (2 người lớn, 1 trẻ con) nên không ăn hết 5 món, vẫn còn để dành một phần cho bữa tối.

Mâm cơm 75k khiến cả cõi mạng xôn xao

- Thịt nọng kho quẹt (500g): 30k

- Canh mùng tơi nấu riêu cáy: 5k tiền cáy (rau được mẹ cho, mua với giá 6k/mớ, chia đôi nấu 2 bữa).

- Bầu luộc: 3k (1 quả bầu 6k, nấu một nửa).

- Nộm sứa (2 đĩa): 36k (bao gồm túi sứa 23k, xoài 4k, cà rốt 3k, rau húng 1k).

Ngay lập tức chia sẻ của người vợ khiến cả cõi mạng dậy sóng. Đại đa số các mẹ đều cảm thấy khó hiểu với mâm cơm trưa của gia đình này. Đặc biệt là phần 30k/500g thịt nọng.

Tâm điểm tranh cãi: 30k/500g thịt nọng - giá "rẻ một cách vô lý"

Vấn đề lớn nhất khiến dân tình thắc mắc chính là đĩa thịt nọng 500g mua với giá 30k. Thịt nọng vốn là phần thịt ngon, giòn, đan xen mỡ và thường có giá thành khá cao trên thị trường (có thể lên tới hàng trăm nghìn/kg). Do đó, mức giá 60k/1kg như cô vợ chia sẻ được cộng đồng mạng đánh giá là "rẻ một cách vô lý" và gần như không thể mua được ở các khu chợ thông thường.

Bên cạnh những bình luận hoài nghi, nhiều chị em nội trợ dày dạn kinh nghiệm đã nhanh chóng "soi" kỹ hình ảnh mâm cơm và đưa ra lời giải thích hợp lý cho mức giá gây tranh cãi này.

Cụ thể, hội chị em phân tích và chỉ ra rằng phần thịt được cô vợ chia sẻ trong mâm cơm thực chất là thịt má lợn (phần thịt hai bên má, có tỉ lệ mỡ rất cao), chứ không phải là thịt nọng chuẩn.

- Thịt nọng chuẩn (phần nọng dăm ở cổ, nổi bật với các vân mỡ đan xen đều đặn với lớp nạc, ăn có độ giòn và không bị ngấy) luôn thuộc top những phần thịt đắt đỏ nhất, mức giá dao động từ 150 - 250k/kg.

- Ngược lại, phần thịt má chủ yếu là mỡ lại có giá thành rẻ hơn rất nhiều, thường được bán đổ đống với mức giá chỉ khoảng 50 - 70k/kg.

Việc cô vợ mua nửa cân thịt má nhiều mỡ với giá 30k/500g để làm món kho quẹt là hoàn toàn đúng với giá cả thị trường.

Sự nhầm lẫn trong tên gọi hoặc cách gọi gộp chung giữa "thịt nọng chuẩn" và "thịt má mỡ" ở một số khu chợ dân sinh chính là nguyên nhân dẫn đến mức giá "rẻ vô lý", khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán và hiểu lầm lúc ban đầu.

Thêm vào đó, bát canh cáy 5k cũng khiến nhiều người bán tín bán nghi. Mặc dù chủ nhân bài viết đã chia sẻ bí quyết nấu nướng: Mua 10k cáy, chỉ nấy 5k, cho hết vào máy xay cùng chút muối hạt, xay càng kỹ càng thu được nhiều riêu, nhưng mức giá này vẫn bị cho là quá phi thực tế.

Những "áp lực vô hình" của người vợ

Câu chuyện mâm cơm 75k không chỉ dừng lại ở việc mổ xẻ giá thực phẩm mà còn châm ngòi cho một cuộc tranh luận sôi nổi về việc chi tiêu trong gia đình. Sự việc nhanh chóng chia mạng xã hội thành hai luồng ý kiến đối lập.

Sự công nhận kỹ năng đi chợ "đỉnh cao"

Dù giá thịt có gây lú, vẫn có rất nhiều người để lại lời khen cho kỹ năng nội trợ của người vợ. Họ bênh vực rằng ở nhiều vùng quê, mức giá này là có thể. Hơn hết, cách cô vợ căn ke từng cọng hành, chia đôi mớ rau, lạng từng chút thịt để gia đình vẫn có bữa cơm đầy đủ 5 món chính là đỉnh cao của sự vén khéo mà không phải ai cũng làm được.

Phe bức xúc - Khổ sở vì những lượt "tag" của chồng

Đỉnh điểm của câu chuyện không phải là đĩa thịt rẻ, mà là hành động các ông chồng thi nhau tag vợ vào nhắc nhở "nhìn người ta đi chợ kìa". Chính điều này đã thổi bùng sự bức xúc của hội chị em.

Phụ nữ cảm thấy áp lực nặng nề khi công sức đi chợ, cân đo đong đếm hàng ngày giữa thời buổi "bão giá" lại bị mang ra so sánh với một mâm cơm trên mạng.