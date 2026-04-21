“Opera hát tiếng mèo kêu” được bán vé biểu diễn: Thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia gây chú ý, phản ứng dân mạng ra sao?

Mới đây, đoạn clip quay lại cảnh hát opera trong một chương trình nghệ thuật đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tính đến hiện tại, đoạn clip có tới hơn nửa triệu lượt xem bởi nội dung khiến ai cũng phải tò mò.

Theo đó, không giống như hát opera bình thường, các nghệ sĩ trong đoạn clip trình diễn opera bằng tiếng mèo kêu. Thậm chí, nhiều người còn gọi vui đây là “opera meo meo”. Bởi âm thanh phát ra hoàn toàn giống tiếng của những chú mèo nhưng được thể hiện ở nhiều cao độ, trường độ và mang màu sắc khác nhau.

Clip hát opera bằng tiếng mèo kêu đang viral trên TikTok (Nguồn: @lanquynhopera)

Không ít người bình luận rằng nếu đặt bản thân vào không gian nghệ thuật đó, hẳn sẽ cảm tưởng như đang nghe một cuộc trò chuyện, đối đáp của 2 chú mèo với nhau. Nhưng cũng nhiều “người qua đường” phải thừa nhận sau khi xem clip rằng giai điệu dù hay nhưng lại mang đến sự hài hước, hóm hỉnh hay thậm chí là không thể nhịn cười.

Điều này cũng được netizen rần rần bình luận khi các nghệ sĩ thể hiện rất tròn vai, không hề bị xì cười. Cộng đồng mạng cũng dành lời khen bởi màn trình diễn ấn tượng này.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- “Trời ơi nhưng sao mọi người ngồi nghe nhịn cười được hay vậy. Tui thấy hài quá”.

- “Mà nghệ sĩ cũng nhịn cười được để hát cũng giỏi nha, đỉnh dữ”.

- “Tui thấy hay nha, cảm giác kỹ thuật hát được siêu khó”.

- “Mình ở đó chắc phải cười té ghế quá. Nhưng bằng một cách nào đó mình đã nghe hết clip”.

- “Ban đầu nghe hài mà xong lại thấy cuốn cuốn, nghe đi nghe lại cũng 5 lần rồi đó”.

Được biết, đây là phần trình diễn nằm trong chương trình Opera in Cinema (Opera trong điện ảnh) của Hanoicamerata tổ chức, diễn ra vào ngày 18/4 vừa qua. Buổi hòa nhạc diễn ra trong quy mô nhỏ, giới hạn số lượng người, khán giả phải đăng ký mua vé tham dự từ trước.

Về ca sĩ, người thể hiện tác phẩm này là Lan Quỳnh - Quán quân Sao Mai toàn quốc năm 2022 phong cách Thính phòng. Lan Quỳnh là học trò của tiến sĩ - nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn và nghệ sĩ ưu tú Hà Phạm Thăng Long. Cô được học tập và rèn luyện nhiều năm tại Nhạc viện quốc gia và cũng xuất sắc tốt nghiệp thạc sĩ thanh nhạc.

Ngoài ra, cô cũng được nhiều người biết đến với những màn trình diễn các tác phẩm âm nhạc cổ điển. Lan Quỳnh được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng thanh nhạc, bản lĩnh sân khấu và cả những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Cùng với đó, người bạn diễn chung là Đông Ca - ca sĩ opera Việt Nam nổi bật với giọng phản nam (countertenor) hiếm gặp. Cả hai có những màn đối đáp qua lại bằng tiếng mèo kêu, vừa phô diễn kỹ thuật, vừa khiến khán giả thích thú vì cách diễn xuất, thể hiện.

Lan Quỳnh - Quán quân Sao Mai toàn quốc năm 2022 phong cách Thính phòng

Ca sĩ Opera Đông Ca

Đáng chú ý hơn, tác phẩm mà cả hai trình diễn cũng được mệnh danh là “kinh điển” trong giới âm nhạc cổ điển. Cho những ai chưa biết, "Duetto buffo di due gatti" (tạm dịch: Bản song ca hài hước của hai chú mèo) là một trong những tác phẩm được yêu thích nhất trong các buổi hòa nhạc và thường được sử dụng làm encore (biểu diễn thêm cuối chương trình), nơi khán giả và nghệ sĩ cùng nhau cười nghiêng ngả.

Toàn bộ lời của bản duet chỉ bao gồm đúng một từ duy nhất được lặp đi lặp lại "Mieo". Mặc dù nghe buồn cười và có phần “vô tri” nhưng để trình diễn "Duetto buffo di due gatti" thành công không hề dễ dàng. Tác phẩm thường được viết cho hai giọng Soprano, nhưng ngày nay các giọng nam - nữ hoặc hai giọng nam cũng thường xuyên biểu diễn.

Clip: Trên thế giới cũng có rất nhiều phiên bản của tác phẩm "Duetto buffo di due gatti" (Nguồn: @bcos.com)

Yếu tố then chốt của tác phẩm nằm ở diễn xuất: Hai ca sĩ phải hóa thân thành hai chú mèo. Đó có thể là hai con mèo đang tranh giành “lãnh thổ”, hai con mèo đang tán tỉnh nhau, hoặc hai "cô nàng" đỏng đảnh đang ghen tị nhau. Từ "Mieo" phải được biến hóa liên tục: lúc thì gầm gừ đe dọa, lúc thì nũng nịu, lúc lại rên rỉ thảm thiết hoặc luyến láy đầy kịch tính. Khán giả sẽ thấy các ca sĩ lườm nguýt, cào cấu (giả vờ) và cố gắng hát to hơn người kia để giành sự chú ý.

Ngoài ra, tác phẩm này được coi là “kinh điển” chính bởi sự phá vỡ bức tường vô hình giữa dòng nhạc thính phòng hàn lâm và sự hài hước đời thường. Nó cho phép các ca sĩ Opera trút bỏ vẻ ngoài nghiêm nghị để trở nên ngốc nghếch, đáng yêu và qua đó, khoe được kỹ thuật xử lý âm thanh điêu luyện của mình.