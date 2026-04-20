Cô dâu chú rể “đánh yêu” ngay trên sân khấu cưới hút 2,5 triệu view: Chú rể run, xin lỗi vợ liên tục

Đám cưới luôn là nơi sản sinh ra nhiều khoảnh khắc vui nhộn, ngẫu hứng mà đôi khi ngay cả cô dâu chú rể cũng không lường trước được. Từ những màn tung hoa cưới cho đến các tình huống tương tác hài hước trên sân khấu, chính sự tự nhiên ấy lại khiến ngày vui trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Đoạn clip ghi lại màn cúi chào xem ai chào thấp hơn tức là yêu nhiều hơn của một cặp đôi dưới đây là ví dụ. Nguyên nhân đến từ cái kết khiến cả người trong cuộc lẫn người xem đều bật cười.

Khoảnh khắc vỏn vẹn 10s nhưng lại viral khắp nơi (Nguồn: @tramanhnie)

Trong clip, khi MC vừa dứt lời, cô dâu chưa kịp cúi xuống thì chú rể đã dùng một tay đẩy lại không cho cô phải cúi. Còn chú rể thì cúi gập người thật sâu như muốn khẳng định tình cảm của mình.

Khoảnh khắc diễn ra chỉ vài giây nhưng khiến người xem bật cười vì sự tinh tế, hài hước và chiều vợ ra mặt của chú rể. Cô dâu đứng cạnh chỉ biết cười rạng rỡ rồi giơ tay “đánh yêu” chồng ngay trên sân khấu.

Đoạn clip nhanh chóng thu về 2,5 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày, chưa kể lượng tiếp cận lớn từ các kênh đăng lại trên nhiều nền tảng khác nhau. Ngay sau khi viral, cư dân mạng đồng loạt dành lời khen cho chú rể vì cách ứng xử vừa thông minh vừa ngọt ngào. Nhiều người nhận xét đây là kiểu đàn ông biết cách làm vợ vui ngay từ những điều nhỏ nhất.

“Đứng ở đây mà anh chồng vẫn không ngại làm vợ vui thế này, hiếm thấy luôn”, “Còn cười là còn khổ nha mấy ní”, “Sao mình lại cười nhỉ? Hạnh phúc quá”, “Người ta cưới, tôi ngồi cười”, “Tuy hơi tốn nền mà dễ thương”, “Nhìn chỉ biết ước. Hạnh phúc tràn màn hình”, “Người xem là người ngồi cười một mình”, “Nhiêu đó thôi đó mà làm tui cười nãy giờ cỡ 15 phút rồi nha”, “Vui thế! Cho cưới với”,... là một số bình luận từ dân tình.

Người ta cưới, người cười là tôi

Được biết, nhân vật chính trong đám cưới này là cô dâu Hồng Thắm (quê Lâm Đồng) và chú rể Hữu Tiến (đến từ Hà Tĩnh), cùng sinh năm 2000. Cặp đôi làm lễ dạm ngõ vào ngày 19/5/2025 và vừa tổ chức đám cưới vào ngày 18/4/2026 vừa qua.

Liên hệ với cô dâu về khoảnh khắc được chồng cản trở việc cúi đầu, Hồng Thắm cho biết đây là chuyện hoàn toàn bất ngờ, chính cô cũng không ngờ tới: “Trong quá trình chuẩn bị đám cưới, mình lướt thấy một số video minigame kiểu cô dâu chú rể cùng chào nhau, ai cúi đầu thấp hơn thì sẽ yêu nhiều hơn nên rủ chồng chơi. Tuy nhiên chồng mình từ chối, không muốn hợp tác vì ‘Anh ngại lắm’ nên hôm đám cưới mình tự quyết định chơi game này mà không nói cho chồng.

Mình chỉ báo với MC, giấu chồng nên cả hai không tập dượt trước gì cả. Ngay cả mình cũng bất ngờ với hành động của anh ấy. Thậm chí mình còn bất ngờ hơn cả khách mời” .

Cô dâu Hồng Thắm

Về phản ứng từ cư dân mạng, Thắm cho biết sau khi video viral thì cũng có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí có cả tranh luận. Tuy nhiên vợ chồng cô đang rất hạnh phúc, mong ai cũng có được những khoảnh khắc đáng nhớ như vậy và cảm ơn những lời chúc phúc từ mọi người từ tận đáy lòng.

Cô dâu cũng tiết lộ luôn cả câu chuyện về lớp nền trang điểm - điều khiến nhiều người lo lắng: “Trên video thì lực đẩy của chồng mình hơi mạnh nên mọi người trêu ‘Cô dâu chú rể cười, thợ makeup khóc’. Thật ra chị thợ trang điểm cho mình đã khoá nền rất chặt nên người thấy lo là chú rể.

Ảnh biết mình rất quan trọng lớp trang điểm đó nên làm xong ảnh cũng run, xin lỗi mình quá trời. Ảnh còn giải thích là ‘Anh không muốn em cúi nhưng tay anh đỡ cằm em không kịp’. Nghe xong câu đó thì có trầy nền mình cũng nguyện tha thứ” .

Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 18/4 vừa qua

Nói thêm về chuyện tình cảm của 2 vợ chồng, Thắm cho biết cặp đôi là bạn học tại trường Đại học Greenwich Việt Nam và bắt đầu hẹn hò từ năm 2. Sau khi tốt nghiệp được 2 năm thì Tiến bắt đầu muốn cưới vì mong có phiên bản Thắm mini hơn và dễ bắt nạt hơn. Và đến mới đây, cặp đôi chính thức về chung một nhà sau 6 năm bên nhau.

Ngày thường, Tiến cũng rất yêu thương, chiều chuộng vợ. Thắm cho biết chồng sẵn sàng làm hết việc nhà, để vợ làm công chúa: “Anh không thích mình phải rửa bát, quét nhà hay giặt đồ mà ảnh sẽ làm hết mọi thứ. Kể ra thì rất mắc cười nhưng anh thấy mình rửa bát là 2 đứa cãi nhau. Anh chỉ cần mình nấu cơm cho ảnh ăn thôi, mặc dù mình nấu ăn không ngon.

Nhưng bát đũa còn có lúc xô lệch huống chi vợ chồng, có những lúc tụi mình cũng bất đồng quan điểm. Lúc đó vợ chồng mình chọn cách nhường nhau, anh cưng chiều mình nên khi mình làm anh bực hay cằn nhằn thì mình sẽ lắng nghe và xin lỗi trước. Sau đó khi anh thoải mái hơn thì phải chở mình đi uống trà sữa. Đó là cách tụi mình giữ mối quan hệ bền bỉ từ lúc yêu đến cưới”.

Cặp đôi quen nhau khi học chung đại học

Lễ dạm ngõ của cặp đôi vào năm 2025

Sau 6 năm bên nhau, Hồng Thắm và Hữu Tiến chính thức về chung một nhà

(Ảnh: NVCC)