Gia thế nữ giám đốc sinh năm 1993 sắp cưới Lương Xuân Trường

Thông tin về đám cưới của Lương Xuân Trường đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nam cầu thủ được cho là sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 6 tới. Việc một trong những gương mặt nổi bật của bóng đá Việt Nam chính thức lên xe hoa khiến công chúng càng tò mò hơn về người bạn đời kín đáo của anh.

Trái với người chồng nổi tiếng, Nhuệ Giang - vợ Xuân Trường hiếm khi xuất hiện trước truyền thông hay chia sẻ đời tư trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những thông tin ít ỏi được hé lộ vẫn đủ cho thấy cô sở hữu nền tảng đáng chú ý.

Vợ chồng Xuân Trường

Ngô Mai Nhuệ Giang sinh năm 1993, hơn Xuân Trường 2 tuổi. Cô từng theo học tại Đại học RMIT - ngôi trường được biết đến với mức học phí thuộc nhóm cao hàng đầu Việt Nam. Đây cũng là môi trường học tập thường gắn với hình ảnh sinh viên năng động, hiện đại và có điều kiện kinh tế tốt.

Sau đó Nhuệ Giang có thời gian làm việc tại British University Vietnam - trường đại học 100% vốn nước ngoài.

Nhuệ Giang thời điểm còn làm việc tại BUV

Trên mạng xã hội, cô từng để lộ nhiều hình ảnh về cuộc sống đủ đầy như những chuyến du lịch nước ngoài thường xuyên, gu thời trang chỉn chu, sử dụng nhiều món đồ hiệu. Bố mẹ Nhuệ Giang cũng có nhiều hình ảnh ấn tượng, mẹ cô thường đi du lịch sang chảnh còn bố cô rất phong độ.

Những chi tiết và hình ảnh công khai này phần nào củng cố cho thông tin Nhuệ Giang xuất thân trong một gia đình có gia thế tại Tuyên Quang, điều kiện kinh tế không phải dạng vừa. Song đến hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về gia đình Nhuệ Giang được chia sẻ.

Những hình ảnh hiếm hoi cho thấy Nhuệ Giang dùng hàng hiệu, đi du lịch sang chảnh

Hiện tại, Nhuệ Giang đang trực tiếp đồng hành cùng Xuân Trường trong công việc. Cô giữ vai trò Giám đốc Trung tâm phục hồi chấn thương do nam cầu thủ sáng lập. Với sự hỗ trợ từ vợ, Xuân Trường có thêm hậu thuẫn trong việc quản lý và phát triển sự nghiệp ngoài sân cỏ.

Năm 2023, trong sự kiện khai trương cơ sở mới của trung tâm, Xuân Trường đã chia sẻ về vai trò của gia đình, vợ con trong sự nghiệp bóng đá cũng như kinh doanh của mình.

“Em tin rằng mọi người ở đây đều đồng ý rằng gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất mà mình có được trên chặng đường sự nghiệp.

Bà xã của em luôn là người mà em có thể chia sẻ mọi thứ, công việc trong bóng đá, công việc ở trung tâm phục hồi chấn thương. Không chỉ là một người đứng ở ngoài nhìn vào những gì mà em đang đi mà Giang - vợ của em cũng đang tham gia vận hành trung tâm ở Hà Nội” - Xuân Trường nói.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Trung tâm phục hồi chấn thương của Xuân Trường thuộc Công ty cổ phần IRC. Doanh nghiệp này thành lập vào ngày 14/8/2020, tính đến hiện tại là gần 6 năm. Người đại diện theo pháp luật chính là Ngô Mai Nhuệ Giang.

Nhuệ Giang hiện đang là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật ở công ty do Xuân Trường thành lập

