Dậy từ 5 giờ sáng làm bánh cùng mẹ, dạy mẹ ngoại ngữ: Bé Lisa - con gái Hà Hồ mới 6 tuổi khiến dân mạng thích thú vì quá lanh lợi

Gần đây, Hồ Ngọc Hà tiếp tục khiến nhiều người quan tâm khi chia sẻ một đoạn clip đời thường cùng con gái lớn - bé Lisa. Không phải những khoảnh khắc hào nhoáng, đoạn video ghi lại buổi sáng giản dị nhưng lại cho thấy rõ cách nữ ca sĩ dạy con tinh tế và đầy yêu thương.

Lisa dậy từ 5 giờ sáng, tập Yoga cùng mẹ Hà, phụ mẹ làm bánh ăn sáng

Trong clip, hai mẹ con thức dậy từ 5 giờ sáng - một thói quen được duy trì đều đặn nhờ lịch sinh hoạt khoa học. Hồ Ngọc Hà chia sẻ rằng cả gia đình thường đi ngủ từ 8 giờ tối (khi không có show), nên việc dậy sớm trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên.

Trẻ con ngủ sớm dậy sớm rất tốt và là thói quen lành mạnh, giúp trẻ phát triển thể chất (tăng chiều cao, sức đề kháng) và trí tuệ (tập trung, thông minh). Vậy nên các con của Hà Hồ đều dậy rất sớm, thậm chí Lisa còn có thời gian tập Yoga cùng mẹ Hà, ba Kim Lý và bà ngoại.

Buổi sáng hôm đó, Hà Hồ rủ Lisa vào bếp làm bánh chuối. Cách cô bắt đầu rất đáng chú ý, không ép buộc mà nhẹ nhàng khơi gợi sự tự giác của con: "Con lại đây làm cùng mẹ này, con bắt đầu lớn rồi đấy, con gần 6 tuổi rồi".

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa: vừa ghi nhận sự trưởng thành của con, vừa tạo động lực để con chủ động tham gia. Đây cũng là điểm đặc biệt trong cách dạy con của Hà Hồ - luôn tôn trọng và nâng đỡ cảm xúc của trẻ thay vì ra lệnh.

Trong quá trình làm bánh, cô kiên nhẫn hướng dẫn Lisa từng bước, từ việc trộn nguyên liệu đến cách giữ gọn gàng, sạch sẽ. Không khí giữa hai mẹ con rất nhẹ nhàng, không áp lực, biến việc bếp núc thành một trải nghiệm vui vẻ thay vì "nhiệm vụ".

Lisa và Leon còn được mẹ rèn luyện thói quen tự lập từ sớm. Dù chưa tròn 6 tuổi, bé đã biết phụ giúp nhiều việc trong nhà như rửa bát, quét nhà, thậm chí tự chà rửa dép của mình. Những kỹ năng này không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của sự hướng dẫn đều đặn và nhất quán từ mẹ.

Và cũng nhờ dậy sớm nên Lisa cũng có thể tập Yoga cùng mẹ Hà, ba Kim Lý và bà ngoại vào buổi sáng. Việc này không chỉ giúp bé rèn luyện sức khỏe mà còn hình thành lối sống lành mạnh từ nhỏ, điều mà nhiều bậc phụ huynh hiện đại đang hướng tới.

Mới 6 tuổi đã biết nhiều thứ tiếng, còn dạy lại cho mẹ Hà

Một chi tiết thú vị khác trong đoạn clip là khoảnh khắc bé Lisa "đổi vai" làm cô giáo, dạy lại mẹ vài từ tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha. Với sự hồn nhiên, Lisa phát âm chậm rãi, kiên nhẫn chỉnh lại cho mẹ từng chút một, còn mẹ Hà thì vui vẻ lắng nghe và làm theo. Khoảnh khắc này không chỉ dễ thương mà còn cho thấy môi trường học tập cởi mở trong gia đình - nơi con cái được khuyến khích thể hiện bản thân và tự tin chia sẻ những gì mình biết.

Không khó để hiểu vì sao Lisa lại có thể tiếp cận ngoại ngữ một cách tự nhiên như vậy. Cả Lisa và em trai Leon đều được theo học tại trường quốc tế, nơi các bé được tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau ngay từ nhỏ.

Việc học trong môi trường đa quốc gia giúp các con không chỉ phát triển khả năng ngoại ngữ, mà còn hình thành tư duy mở, sự tự tin khi giao tiếp và khả năng thích nghi với thế giới xung quanh. Đây cũng là một phần trong định hướng nuôi dạy con của Hà Hồ, tạo điều kiện để các con lớn lên trong môi trường hiện đại, hội nhập nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, ấm áp từ gia đình.

Từ đoạn clip ngắn, có thể thấy cách dạy con của Hồ Ngọc Hà không nằm ở những phương pháp cầu kỳ, mà ở sự kiên nhẫn, tinh tế và làm gương mỗi ngày. Cô không chỉ dạy con kỹ năng sống, mà còn nuôi dưỡng sự tự tin, trách nhiệm và tính tự lập - những nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của trẻ.