Biểu cảm “chết đứng” của hội thí sinh khi Hà Hồ hỏi nghĩ sao về màn loại người gây sóng gió của Hương Giang

Loạt drama cực căng giữa các mentor của The New Mentor liên tiếp đẩy thí sinh vào những cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong tập 5, sau khi cùng team Thanh Hằng giành chiến thắng, Hồ Ngọc Hà đã được quyền trực tiếp loại thí sinh. Bốn gương mặt rơi vòng loại gồm có Chúng Huyền Thanh - Cao Ngân (team Hương Giang), Thuỳ Trang - Alita (team Lan Khuê).

Điều đáng chú ý là Hà Hồ chủ động nhắc lại quyết định của Hương Giang ở tập 4. “Các em nghĩ sao về kết quả của tập trước? Huấn luyện viên của các em đã tôn trọng các em chưa? Đã nghĩ rằng là các em đủ mạnh chưa?” - Hà Hồ nói. Trước câu hỏi này, 4 thí sinh của HLV Hương Giang và HLV Lan Khuê đứng hình.

Hà Hồ và 4 thí sinh ở phòng loại trực tiếp

Biểu cảm của 4 thí sinh khi nghe câu hỏi của HLV Hà Hồ

Và ngay sau đó HLV Hà Hồ cũng tự trả lời: "Các bạn biết không? Đây nó sẽ không bao giờ có câu trả lời nào đúng cả, ai cũng sẽ có những lý do cho riêng mình. Tuy nhiên chọn người đúng thì không có nhưng. Và hôm nay kết quả này cũng sẽ là một câu trả lời để cho các bạn đi về hay ở lại có thể gửi thông điệp đến khán giả rằng ‘Tôi đến với chương trình này tôi không cần thắng nhưng thua thì phải phục’".

Trước đó Hồ Ngọc Hà cũng hỏi ý kiến của các thí sinh: “Đến với cuộc chơi này, các bạn muốn chơi với những đối thủ nặng ký hay mong ước được vào một đội may mắn, được cứu hết lần này đến lần khác, hoặc được huấn luyện viên của mình loại đi những đối thủ nặng ký để các bạn chơi một cách thong dong?”.

Hồ Ngọc Hà ở phần loại trực tiếp

Trả lời câu hỏi này, Chúng Huyền Thanh cho biết mình muốn đấu với những đối thủ nặng kí. Cao Ngân bày tỏ: “Bản thân em cũng không muốn so sánh mình với bất kỳ ai hết. Nhưng trong cuộc thi, người mạnh nhất sẽ là người ở lại và người yếu sẽ là người ra về nên em muốn chơi với các bạn ngang tài ngang sức. Mình hơn các bạn thì mình sẽ ở lại”. Hai thí sinh team Lan Khuê cũng có câu trả lời tương tự, không muốn an toàn hay được đi tiếp nhờ may mắn.

“Bất kỳ một người mẫu nào có tiềm năng để trở thành new mentor thì Hà đều cho các bạn cơ hội để đi vào vòng trong” - Hà Hồ nói thêm về quyết định của mình.

Trước đó, ở tập 4 của The New Mentor, team Hương Giang giành chiến thắng nên cô chọn team Lan Khuê, đẩy team Thanh Hằng và team Hà Hồ vào phòng loại trực tiếp. Tại đây cô và Dược sĩ Tiến đã loại 2 thí sinh của team Hà Hồ, khiến cho team chỉ còn 2 người. Trước kết quả này, Hà Hồ đã nổi đóa với Hương Giang ngay tại chương trình vì cho rằng những quyết định này của Hương Giang là không công tâm. Khi Hà Hồ lên tiếng "đi về", dàn thí sinh "mặt cắt không còn giọt máu".