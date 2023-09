Viral clip Như Vân team Hà Hồ dạy dỗ con gái “tiểu tam” trong phim truyền hình đình đám

Ngay từ khi mới xuất hiện tại The New Mentor, Nguyễn Đình Như Vân đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng, được dự đoán là cái tên sáng giá cho vị trí new mentor. Ở thời điểm hiện tại, cô liên tục chứng minh sự dự đoán này, nhiều lần lọt top đầu trong các thử thách.

Tuy nhiên có lẽ nhiều người không biết rằng ngoài hoạt động trong lĩnh vực thời trang, thí sinh team Hà Hồ cũng từng tham gia diễn xuất. Mới đây, trên MXH bất ngờ lan truyền clip Như Vân xuất hiện trong “Cây táo nở hoa” - bộ phim truyền hình đình đám năm 2021.

Như Vân tại Cây táo nở hoa

Tại đây nữ người mẫu (vai Anh Sa) mắng Minh Trang (vai Thanh Trúc) bằng những lời lẽ gay gắt vì cho rằng mẹ Trúc là người thứ 3 xen vào gia đình mình:

“U nhọt thì phải cắt càng sớm càng tốt chứ. Những thứ tốt cô nhận trong những năm đã đủ cho thân phận con ***** rồi. Hay là cô muốn kiếm thêm? Biết ngay cô là loại tham lam mà. Giống hệt mẹ cô! Chẳng lẽ tôi phải ca ngợi kẻ đã phá nát gia đình mình hả?”.

Diễn xuất của Như Vân nhận về những ý kiến trái chiều

Sau khi được chia sẻ rầm rộ, cư dân mạng đã để lại nhiều ý kiến trái chiều về khả năng diễn xuất của Như Vân.

Nhiều người cho rằng biểu cảm của nữ người mẫu chưa thực sự tốt, thiếu thuyết phục dù phân cảnh căng thẳng. Hình ảnh này cũng không giống Như Vân slay mà mọi người vẫn biết. Trong khi đó cũng có không ít ý kiến bênh vực Như Vân vì đây là bộ phim đầu tiên mà cô tham gia, có thiếu sót là điều khó tránh khỏi.

Như Vân là 1 trong 2 thí sinh còn lại của team Hà Hồ