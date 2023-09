Cô gái khiến Hương Giang bất bình, nhấn mạnh 3 lần về sự "sang trọng" tại The New Mentor tập 5

Cô gái này là Trần Bảo Ngọc (nickname Ngòng Ngọc, sinh năm 2002) - thí sinh team Lan Khuê.

Ngòng Ngọc

Tập 5 của The New Mentor tiếp tục có những diễn biến gay cấn. Tại đây, thí sinh tham gia thử thách chụp ảnh quảng cáo cho xe Audi theo phong cách sang trọng cùng với sự hỗ trợ của 4 người mẫu nam.

Đến phần thực hiện thử thách của mình, Trần Bảo Ngọc được ghép cặp với người mẫu Hữu Long. Cô giải thích ý tưởng rằng muốn Hữu Long vào vai bad boy, phụ tình mình còn mình thì đi chiếc xe này, trở lại dày vò anh chàng. “Em muốn thể hiện sự tự do và nữ quyền của một người phụ nữ… Tự do trong tình yêu, tự do trong cuộc sống và không việc gì phải khóc khi mình có một con xe đẹp như vậy” - Ngọc nói.

Với ý tưởng này, Ngòng Ngọc đã đề nghị được đặt chân lên người Hữu Long và anh đồng ý. Cả hai tạo nên những khoảnh khắc nóng bỏng và khá ấn tượng.

Người mẫu Hữu Long tích cực hỗ trợ Ngòng Ngọc trong quá trình chụp ảnh

Thành quả chụp ảnh của cặp đôi

Dù công nhận thí sinh này sáng tạo nhưng BGK và các mentor lại không hài lòng về cách tạo dáng của Ngọc. Họ cho rằng hình ảnh mà cô tạo ra lại đi quá xa so với concept sang trọng mà nhãn hàng hướng đến nên liên tiếp có những bình luận phản đối.

“Đừng có gác chân lên người được không?”, “Ôi… Không!”, “Sáng tạo nhưng vẫn phải bán được xe nha em!”, “Trời ơi! Tội nghiệp Long”, “Ôi trời đất ơi!”,... là một số nhận xét của BGK và các mentor dành cho Ngòng Ngọc.

Biểu cảm của BGK và các mentor khi thấy thí sinh team Lan Khuê muốn đặt chân lên người Hữu Long

Riêng với Hương Giang, mentor này đã có phần bày tỏ cảm xúc khá mạnh mẽ. Cô nhấn mạnh: “Sang trọng! Sang trọng! Sang trọng! Cái gì quan trọng thì mình phải nhắc đến 3 lần nha Bảo Ngọc”. Ngay sau khi được phát sóng, cư dân mạng đã nhanh chóng chú ý nhận xét này và chia sẻ lên MXH.

Hương Giang nhắc nhở Ngòng Ngọc

Cuối cùng, vì hiểu sai đề bài của nhãn hàng là sự sang trọng, Ngòng Ngọc đã nằm trong top 3 từ dưới lên.

Trong các tập trước đó, Ngòng Ngọc luôn được đánh giá là gương mặt nổi bật. Cô không có lợi thế chiều cao nhưng lại gây ấn tượng vì sự cá tính, nỗ lực và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

Kết thúc tập 5, Ngòng Ngọc vẫn đang là thí sinh an toàn của team Lan Khuê, là một trong 16 người mẫu xuất sắc của chương trình.