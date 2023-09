Hội thí sinh Hương Giang hé lộ diễn biến trước lúc Hà Hồ nổi đoá khiến người xung quanh "mặt cắt không còn giọt máu"

Sau khi tập 4 The New Mentor được phát sóng, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm cho màn tranh cãi nảy lửa giữa 2 mentor Hồ Ngọc Hà và Hương Giang. Câu "đi về" kèm hành động rời khỏi trường quay Hồ Ngọc Hà trở thành khoảnh khắc viral nhất hôm nay.

Màn tranh cãi dữ dội giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang tại The New Mentor

Trong lúc mọi thông tin xung quanh màn tranh cãi này vẫn còn rất nóng, thì đoạn clip 2 thành viên thuộc team Hương Giang là Trà My và Khloé (Phương Nguyễn) gọi cho nhau và bàn luận một vài chi tiết chưa xuất hiện trên sóng trên livestream chương trình The New Mentor được chia sẻ.



Trà My chia sẻ khi livestream cùng Khloé, trước khi có kết quả, mentor Hồ Ngọc Hà còn đang vui vẻ nói chuyện với Cao Ngân trong phòng chờ. Nhưng ngay lúc sau, Hà Hồ lập tức biến sắc 180 độ, thay đổi hoàn toàn thái độ. Khloé cho biết thêm, khi Hà Hồ đứng dậy đi về, cả phim trường "mặt cắt không còn giọt máu". Dàn thí sinh cũng hóa đá vì màn tranh cãi này.

Trà My (áo đen) chia sẻ khi livestream cùng Khloé (áo trắng). Cả 2 thí sinh thuộc team mentor Hương Giang. (Nguồn: anhanh)

Phản ứng trong trường quay của các thí sinh

Biểu cảm cực "căng" của thí sinh và mentor Hương Giang

Ngọn nguồn của cuộc tranh cãi này là khi team bị loại đến 2 thí sinh trong một tập, mentor Hà Hồ đã khá tức giận và ngay lập tức đứng dậy chất vấn mentor Hương Giang. Không chỉ đưa ra những quan điểm mang tính xây dựng, Hà Hồ còn đặt ra câu hỏi liệu Hương Giang có đang quá thiếu công tâm khi "chơi chiêu" loại dần các thí sinh có khả năng cạnh tranh cao. Hương Giang cũng đáp trả lại theo suy nghĩ riêng của mình.