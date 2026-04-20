Gon Pink xác nhận chia tay chồng sau 5 năm chung sống

Sau nhiều ồn ào về mối quan hệ vợ chồng trong khoảng 1 vài ngày trở lại đây, khoảng 18h40 phút tối 20/4, trên trang fanpage cá nhân, Gon Pink lên tiếng.

Cặp đôi chính thức lên tiếng sau nhiều ồn ào.

Cô đăng tải clip được quay từ tháng 3/2026, quay cảnh cả hai ngồi trong xe hơi, lần lượt nói rõ về tình trạng mối quan hệ, lý do đường ai nấy đi. "Sau một thời gian suy nghĩ và trao đổi, Vũ và Gon Pink đã quyết định khép lại mối quan hệ vợ chồng trong sự đồng thuận cả của hai bên một cách rất văn minh" , Út Vũ mở đầu.

Gon Pink tiếp lời chia sẻ về mối quan hệ của cả hai ở thời điểm hiện tạ i: "Từ đây tụi mình sẽ trở thành 2 người bạn, người thân và đặc biệt là người cha và người mẹ sẽ luôn dành tình yêu thương tới con. Lý do duy nhất dẫn tới quyết định này chỉ là vì tụi mình không còn tìm được tiếng nói chung. Chứ ngoài ra hai đứa không có thêm vấn đề hay yếu tố nào khác tác động lên quyết định này".

Cuối video, cả hai cũng lần lượt gửi những lời chúc đến đối phương, và trao cái ôm chia tay. "Chúc Gon Pink sẽ ngày càng xinh đẹp, luôn nhiều may mắn, đạt được nhiều mục tiêu và thật nhiều sức khỏe. Luôn luôn hạnh phúc thì có hợp lý không ta,...." , Út Vũ nói. Gon Pink cũng chúc người cũ đạt được những điều đã luôn ấp ủ, công việc và cuộc sống luôn thành công.

Chưa dừng lại ở đó, trong bài đăng của mình, Gon Pink cũng có thêm nhiều dòng chia sẻ về mối quan hệ của hai vợ chồng, và những điều muốn gửi đến người hâm mộ cặp đôi.

Cụ thể như sau: "Có thể trong vài tiếng vừa qua, mọi người đã (hoặc chưa) đọc được một vài thông tin liên quan đến Gon (Gon Pink - pv) và anh Vũ. Trước hết, Gon xin gửi lời xin lỗi vì đã để mọi người vô tình tiếp nhận những thông tin không mấy tích cực này. Để tránh những thông tin sai lệch tiếp tục lan truyền, gây ảnh hưởng không hay đến những người có và không liên quan, Gon xin phép được 1 lần chia sẻ rõ ràng tại bài viết đây (sớm hơn dự định của tụi mình). Sau một thời gian (cũng khá lâu rồi), Gon và anh Vũ nhận ra cả hai không còn tìm được tiếng nói chung, và dần khác nhau trong định hướng sống. Dù đã nhiều lần hợp - tan và cố gắng dung hoà, tụi mình đã không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau. Quyết định này đến từ sự cân nhắc kỹ lưỡng của cả hai, và không bị tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào khác. Tụi mình chọn khép lại hành trình này một cách văn minh, tôn trọng nhau như 2 người bạn, người mẹ, người cha vẫn giữ tròn trách nhiệm với bé Macca, và có thể sẽ còn xuất hiện cùng nhau vài dự án, công việc còn dang dở. Cảm ơn anh vì đã cùng em đi qua hơn 5 năm với rất nhiều kỷ niệm đẹp. Gon mong rằng mọi người sẽ tôn trọng quyết định của tụi mình và đón nhận câu chuyện này một cách nhẹ nhàng, để mọi thứ có thể được khép lại thật êm đẹp, và sẽ tiếp tục ủng hộ hành trình riêng của Gon và của anh Vũ nha. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều".

Út Vũ cũng đăng chia sẻ tương tự trên kênh TikTok cá nhân.

Song, phía dưới bài đăng, cũng có nhiều bình luận thắc mắc cả hai đã ly hôn hay đang ly thân? Con đang sống với ai? Vì sao clip quay từ tháng 3 nhưng đến giờ mới chia sẻ? Rất nhiều thắc mắc được đặt ra.

Ồn ào cặp đôi "đường ai nấy đi" bắt đầu rộ lên vào khuya ngày 19/4, khi có một bài đăng bàn luận về vợ chồng Gon Pink (tên thật Nguyễn Nghi Văn, SN 2000), khi không còn thấy cả hai xuất hiện chung nhiều như trước, không đeo nhẫn cưới, thậm chí còn có nhiều tin đồn trái chiều về lý do đường ai nấy đi...

Chiều 20/4, Gon Pink vẫn lên sóng livetsream bán hàng, nhận về nhiều thắc mắc của netizen về mối quan hệ với chồng, song cô giữ im lặng.

Về phía Út Vũ, anh vẫn cập nhật video mới liên quan đến lĩnh vực bất động sản của mình. Thế nhưng chồng của Gon Pink có động thái tắt, hạn chế bình luận trong các video của mình trên TikTok.

Gon Pink (tên thật Nguyễn Nghi Văn, SN 2000) là một TikToker quen mặt, sở hữu 4 triệu người theo dõi. Còn Út Vũ (tên thật Phan Tuấn Vũ) được biết đến là chồng của Gon Pink. Ngoài ra, Út Vũ cũng hoạt động có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Anh chàng cũng có gần 300k người theo dõi, từng thực hiện giao dịch với nhiều người nổi tiếng.

Gon Pink và Út Vũ kết hôn vào năm 2022, trở thành cặp đôi đẹp được nhiều người ngưỡng mộ. Nữ TikTok hạ sinh bé gái đầu lòng vào tháng 9/2024.

Cặp đôi đều nổi tiếng trên MXH, nên thông tin càng nhận về nhiều sự quan tâm.

Hoạt động MXH từ năm 2021, Gon Pink ngày càng được yêu mến bởi những đoạn clip hài hước, vui vẻ, mang lại năng lượng tích cực. Cách cô lồng ghép quảng cáo tự nhiên đến mức khó nhận ra cũng giúp cô được gọi vui là “bà hoàng content”. Hiện tại, bên cạnh sáng tạo nội dung, Gon Pink cũng đang làm KOL tham dự sự kiện, livestream bán hàng,...