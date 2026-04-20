Dân mạng tràn vào livestream hỏi thẳng: “Gon Pink có ổn không?”, Út Vũ có động thái lạ

Mới đây, từ một bài đăng bàn luận về vợ chồng Gon Pink (tên thật Nguyễn Nghi Văn, SN 2000) mà loạt từ khóa liên quan đến “Gon Pink và chồng” “Gon Pink và Út Vũ”,... bất ngờ lên hot search, được cộng đồng mạng tìm kiếm liên tục về các nội dung liên quan đến tình trạng hôn nhân hiện tại.

Giữa lúc netizen đang bàn tán rôm rả thì mọi động thái, hoạt động của Gon Pink và Út Vũ cũng đều được chú ý.

Theo đó, hôm nay Gon Pink tổ chức một phiên livestream trên tài khoản TikTok có 3,3 triệu người theo dõi của mình. Đây là sự kiện được chuẩn bị trước, thời gian kéo dài từ 10h sáng hôm nay (20/4) đến 2h sáng hôm sau (21/4). Tuy nhiên, khi Gon Pink xuất hiện trong livestream, phần bình luận chủ yếu hỏi thăm về tình hình hiện tại của nữ TikToker, thay vào việc tập trung vào sản phẩm.

“Gon Pink có đang ổn không?”, “Gon Pink ơi lên tiếng đi”, “Có gì đính chính nha chị”, “Mọi người đang tìm kiếm Gon Pink và Út Vũ đó chị”, “Cố gắng nha Gon ơi”,.... là hàng loạt những bình luận của netizen trong phiên livestream của Gon Pink.

Tuy nhiên cô không trả lời các bình luận nằm ngoài chủ đề bán hàng. Gon Pink vẫn tập trung vào việc giới thiệu, review sản phẩm. Thế nhưng cô không có mặt xuyên suốt, cố định trong phiên live mà sẽ chỉ xuất hiện một vài khung giờ. Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng thần thái của Gon Pink có phần khác so với những lần livestream trước.

Về phía Út Vũ, anh vẫn cập nhật video mới liên quan đến lĩnh vực bất động sản của mình. Thế nhưng chồng của Gon Pink có động thái tắt, hạn chế bình luận trong các video của mình. Điều này khiến không ít người thắc mắc: Chuyện gì đang xảy ra?

Cho đến hiện tại, cả Gon Pink và Út Vũ vẫn chưa lên tiếng bất cứ thông tin gì mà chỉ tập trung vào công việc của mỗi người.

Cho những ai chưa biết, Gon Pink (tên thật Nguyễn Nghi Văn, SN 2000) là một TikToker quen mặt, sở hữu 4 triệu người theo dõi. Còn Út Vũ (tên thật Phan Tuấn Vũ) được biết đến là chồng của Gon Pink. Ngoài ra, Út Vũ cũng hoạt động có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Anh chàng cũng có gần 300k người theo dõi, từng thực hiện giao dịch với nhiều người nổi tiếng.

Gon Pink và Út Vũ kết hôn vào năm 2022, trở thành cặp đôi đẹp được nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ bởi sở hữu ngoại hình đẹp đôi mà cả Gon Pink và Út Vũ đều khiến dân tình trầm trồ về độ giàu có, thành công trong lĩnh vực của mình.

Hoạt động MXH từ năm 2021, Gon Pink ngày càng được yêu mến bởi những đoạn clip hài hước, vui vẻ, mang lại năng lượng tích cực. Cách cô lồng ghép quảng cáo tự nhiên đến mức khó nhận ra cũng giúp cô được gọi vui là “bà hoàng content”. Hiện tại, bên cạnh sáng tạo nội dung, Gon Pink cũng đang làm KOL tham dự sự kiện, livestream bán hàng,...

Cô cũng tham gia xây dựng ý tưởng, chiến dịch truyền thông cho một số doanh nghiệp. Ngoài ra Gon Pink còn sở hữu một chuỗi hệ thống làm tóc, kinh doanh riêng tại TP.HCM.

Về phía Út Vũ, anh là một sale BĐS cực “mát tay”. Bên cạnh đó, Út Vũ còn thường được cộng đồng mạng nhận xét là người cực chiều vợ, không ngại đầu tư, tặng quà “khủng” cho Gon Pink vào những dịp quan trọng.

Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các nội dung đời thường lẫn công việc, tạo nên hình ảnh một cặp đôi vừa hợp tác ăn ý vừa có cuộc sống đủ đầy. Không ít lần, Gon Pink và Út Vũ “gây choáng” khi khoe loạt số đỏ, nhà biệt thự, xe hơi,... Chính vì vậy, việc cặp đôi không xuất hiện chung nhiều như trước khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mó, chú ý.