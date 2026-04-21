Khối tài sản của Gon Pink và chồng trước khi chia tay: Tập trung ở TP.HCM và ven Đà Lạt, ai đang nắm giữ?

Tối 20/4, trên trang Facebook cá nhân, Gon Pink (tên thật Nguyễn Nghi Văn, SN 2000) - Út Vũ (tên thật là Phan Tuấn Vũ, SN 1997) chính thức lên tiếng về những ồn ào rạn nứt đang xôn xao trên mạng xã hội trong suốt 1 ngày vừa qua. Theo đó, cả hai xác nhận đã "khép lại mối quan hệ vợ chồng" sau 5 năm bên nhau, với lý do không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống.

Cả hai thông báo "đường ai nấy đi".

Ngay lập tức, thông tin thu hút nhiều sự quan tâm. Đông đảo cư dân mạng, người hâm mộ cặp đôi bày tỏ sự tiếc nuối, song cũng mong cả hai như những gì đã chia sẻ sẽ tiếp tục là bạn, cùng chăm sóc cô con gái chung.

Cùng lúc này, bên cạnh câu chuyện đời tư, khối tài sản và đặc biệt là không gian sống chung của hai người trước đó cũng nhận về nhiều sự quan tâm. Nhiều người tò mò cả hai, Gon Pink và con có tiếp tục sống ở căn nhà ở TP.HCM từng chia sẻ trước đó hay không?; Bất động sản ở ven Đà Lạt từng xuất hiện chung trong nhiều clip của cặp đôi này giờ ra sao? Ai đang nắm giữ những tài sản này?

Vốn là cặp vợ chồng cũng nổi tiếng với những chia sẻ về chuyện nhà cửa, khi Gon Pink được ví như "đại gia bán đất ở Bình Dương". Trong khi đó, chồng cô kinh doanh bất động sản nên thông tin này càng nhận về nhiều sự quan tâm hơn nữa.

Theo chia sẻ của cặp đôi trên mạng xã hội thì khi kết hôn, cả hai sống trong một căn nhà - được ví như biệt thự ở TP.HCM, được Út Vũ xây dựng - hoàn thiện vào năm 2023, là món quà dành tặng ba mẹ và vợ.

Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Gon Pink thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên trong căn nhà. Có lần Misthy còn làm hẳn clip "đột nhập biệt thự của Gonpink. Liên tục ngỡ ngàng vì độ chịu chơi của chủ nhà?". Nữ streamer còn dí dỏm tiết lộ: "Nghe đồn một tuần em về nhà có hai ngày" . Nữ TikToker cũng tiết lộ lý do bởi bận công việc, đi làm.

Bên ngoài căn nhà.

Phòng khách siêu rộng và bày biện nhiều đồ trang trí khác nhau.

Điểm đặc biệt nhất phải kể tới phòng ngủ của hai vợ chồng, siêu rộng với đầy đủ tiện nghi từ phòng tắm, bàn làm việc, tủ đựng đồ. Đến mức Misthy phải thốt lên: "Cái phòng em hay cái nhà khác vậy". Và chính Gon Pink cũng phải thừa nhận: "Chồng em hay nói đây là cái chung cư riêng của hai đứa".

Phòng ngủ của cặp đôi vào năm 2023.

Ngoài ra, cặp đôi còn sở hữu 1 căn villa ven Đà Lạt, nằm tại khu vực Nam Ban, ven Đà Lạt - nơi nổi tiếng với không khí yên tĩnh và thiên nhiên xanh mát. Đây là không gian nghỉ dưỡng riêng của vợ chồng Gon Pink mỗi khi rời TP.HCM.

Theo thông tin được cặp đôi đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội vào tháng 8/2025, toàn bộ căn villa được chính Út Vũ (Phan Tuấn Vũ) lên ý tưởng thiết kế và thi công. Thời điểm xuất hiện trong video housetour vào tháng 8/2025, công trình đã hoàn thiện khoảng 85-90%.

Cặp đôi từng làm một chuyến review tất tần tật về bất động sản này.

Cô nàng còn hài hước cho biết đây là căn nhà mà vợ góp công còn chồng cất nhà.

Tổng thể căn nhà gồm 2 tầng, 1 sân thượng lớn, được bố trí khoa học theo hướng tối ưu trải nghiệm nghỉ dưỡng. Tầng trệt là không gian sinh hoạt chính với phòng khách rộng, bếp và 2 phòng ngủ. Tầng trên có một phòng ngủ.

Bên ngoài, ngôi nhà mang phong cách Địa Trung Hải, thể hiện qua việc sử dụng nhiều cửa kính lớn để đón ánh sáng tự nhiên, kết hợp với hệ cây xanh bao quanh như tùng, xương xỉ… tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên - một “đặc sản” không thể thiếu của Đà Lạt.

Tiến vào phía trong nhà là phòng khách được thiết kế siêu rộng, với nhiều góc có thể ngồi xem phim, ngắm cảnh hoặc làm việc.

Ngay cạnh đó là khu bếp - dù cả hai từng thừa nhận “không ai biết nấu ăn” - vẫn được đầu tư đầy đủ thiết bị hiện đại. Bàn ăn được đặt liền kề, tạo thành một không gian sinh hoạt liền mạch, tiện lợi.

Phòng ngủ đầu tiên có thiết kế thoáng đãng, cửa sổ view đẹp. Trong phòng có đầy đủ tiện nghi từ tủ đựng quần áo, đến toilet riêng siêu rộng.

Phòng ngủ thứ 2 có thiết kế tương tự về kiến trúc. Hai phòng ngủ ở tầng dưới đều có thiết kế thoáng, cửa sổ lớn, nội thất đầy đủ. Đặc biệt, mỗi phòng đều được chăm chút về ánh sáng và tầm nhìn, mang lại cảm giác nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

Điểm thú vị nằm ở tầng trên, nơi ban đầu không nằm trong thiết kế. Tuy nhiên, do chiều cao tầng lớn, Út Vũ đã quyết định tận dụng để tạo thêm một phòng ngủ áp mái.

Nhà có nhiều phòng vệ sinh, siêu rộng.

Khu vực sân thượng cực rộng, lý tưởng để ngồi thư giãn hay tổ chức tiệc party cùng bạn bè hoặc là nơi tập thể dục, yoga.

