Khối tài sản của Gon Pink và chồng trước khi chia tay: Tập trung ở TP.HCM và ven Đà Lạt, ai đang nắm giữ?

Tối 20/4, trên trang Facebook cá nhân, Gon Pink (tên thật Nguyễn Nghi Văn, SN 2000) - Út Vũ (tên thật là Phan Tuấn Vũ, SN 1997) chính thức lên tiếng về những ồn ào rạn nứt đang xôn xao trên mạng xã hội trong suốt 1 ngày vừa qua. Theo đó, cả hai xác nhận đã "khép lại mối quan hệ vợ chồng" sau 5 năm bên nhau, với lý do không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống.
Ngay lập tức, thông tin thu hút nhiều sự quan tâm. Đông đảo cư dân mạng, người hâm mộ cặp đôi bày tỏ sự tiếc nuối, song cũng mong cả hai như những gì đã chia sẻ sẽ tiếp tục là bạn, cùng chăm sóc cô con gái chung.
Cùng lúc này, bên cạnh câu chuyện đời tư, khối tài sản và đặc biệt là không gian sống chung của hai người trước đó cũng nhận về nhiều sự quan tâm. Nhiều người tò mò cả hai, Gon Pink và con có tiếp tục sống ở căn nhà ở TP.HCM từng chia sẻ trước đó hay không?; Bất động sản ở ven Đà Lạt từng xuất hiện chung trong nhiều clip của cặp đôi này giờ ra sao? Ai đang nắm giữ những tài sản này?
Vốn là cặp vợ chồng cũng nổi tiếng với những chia sẻ về chuyện nhà cửa, khi Gon Pink được ví như "đại gia bán đất ở Bình Dương". Trong khi đó, chồng cô kinh doanh bất động sản nên thông tin này càng nhận về nhiều sự quan tâm hơn nữa.
Theo chia sẻ của cặp đôi trên mạng xã hội thì khi kết hôn, cả hai sống trong một căn nhà - được ví như biệt thự ở TP.HCM, được Út Vũ xây dựng - hoàn thiện vào năm 2023, là món quà dành tặng ba mẹ và vợ.
Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Gon Pink thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên trong căn nhà. Có lần Misthy còn làm hẳn clip "đột nhập biệt thự của Gonpink. Liên tục ngỡ ngàng vì độ chịu chơi của chủ nhà?". Nữ streamer còn dí dỏm tiết lộ: "Nghe đồn một tuần em về nhà có hai ngày" . Nữ TikToker cũng tiết lộ lý do bởi bận công việc, đi làm.
Điểm đặc biệt nhất phải kể tới phòng ngủ của hai vợ chồng, siêu rộng với đầy đủ tiện nghi từ phòng tắm, bàn làm việc, tủ đựng đồ. Đến mức Misthy phải thốt lên: "Cái phòng em hay cái nhà khác vậy". Và chính Gon Pink cũng phải thừa nhận: "Chồng em hay nói đây là cái chung cư riêng của hai đứa".
Ngoài ra, cặp đôi còn sở hữu 1 căn villa ven Đà Lạt, nằm tại khu vực Nam Ban, ven Đà Lạt - nơi nổi tiếng với không khí yên tĩnh và thiên nhiên xanh mát. Đây là không gian nghỉ dưỡng riêng của vợ chồng Gon Pink mỗi khi rời TP.HCM.
Theo thông tin được cặp đôi đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội vào tháng 8/2025, toàn bộ căn villa được chính Út Vũ (Phan Tuấn Vũ) lên ý tưởng thiết kế và thi công. Thời điểm xuất hiện trong video housetour vào tháng 8/2025, công trình đã hoàn thiện khoảng 85-90%.
Tổng thể căn nhà gồm 2 tầng, 1 sân thượng lớn, được bố trí khoa học theo hướng tối ưu trải nghiệm nghỉ dưỡng. Tầng trệt là không gian sinh hoạt chính với phòng khách rộng, bếp và 2 phòng ngủ. Tầng trên có một phòng ngủ.
