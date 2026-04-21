MC có xuất thân là võ sĩ, cưới vợ tiếp viên hàng không, sống trong penthouse rộng 260m2 ở Hà Nội

Đó chính là MC Thành Trung (SN 1983, ở Hà Nội).

Ít ai biết, trước khi gắn với hình ảnh hoạt ngôn trên sân khấu, Thành Trung từng có gần 10 năm theo đuổi võ thuật chuyên nghiệp. Anh thi đấu trong lực lượng Công an nhân dân, sở hữu không ít huy chương ở các giải đấu.

Thế nhưng, đến lúc tham gia các hội diễn, mọi người thấy khả năng diễn xuất của Thành Trung rất tốt nên đã khuyên anh thi vào trường sân khấu. Sao nam từng tốt nghiệp khoa diễn viên trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Từ những tiểu phẩm nhỏ, những lần đứng trên sân khấu hội diễn, Thành Trung dần được biết đến qua các chương trình như Gặp nhau cuối tuần, rồi xuất hiện cùng các nghệ sĩ như Xuân Bắc hay Tự Long.

Sau đó, Thành Trung chuyển sang làm MC. Anh từng đoạt giải "Dẫn chương trình ấn tượng" tại Ấn tượng VTV, nổi bật với phong cách dẫn dắt hoạt ngôn, duyên dáng trong nhiều chương trình lớn như Quý ông đại chiến , The Voice Kids , Cơ hội cho ai? và gần đây tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai .

Phải nói rằng, Thành Trung có gia tài hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, từ năm 2003 đến nay.

Cùng với đó, câu chuyện đời tư của Thành Trung cũng nhận được nhiều quan tâm hơn. Sau khi ly hôn người vợ đầu vào năm 2012, Thành Trung tái hôn với cựu tiếp viên hàng không - Ngọc Hương, vào năm 2017.

Cả hai gặp nhau trên một chuyến bay. Khi đó, Thành Trung là hành khách, còn Ngọc Hương là tiếp viên. Ấn tượng ban đầu đủ để anh chủ động xin liên lạc, nhưng không phải là một cái gật đầu dễ dàng. Ngọc Hương khi ấy không quá mặn mà, thậm chí còn khá thờ ơ. Chỉ đến khi nam MC chủ động “rút lui”, câu chuyện mới rẽ sang hướng khác khi chính cô là người liên lạc lại.

Từ một cuộc gặp gỡ thoáng qua, họ bắt đầu tìm hiểu và chính thức hẹn hò sau khoảng nửa năm. Bốn năm sau, vào tháng 3/2017, cả hai tổ chức đám cưới.

Sau khi kết hôn, Ngọc Hương quyết định rời công việc tiếp viên hàng không. chuyển sang kinh doanh và dành thời gian chăm sóc gia đình. Khi hai con trai sinh đôi ra đời vào năm 2019, ưu tiên của gia đình càng rõ ràng hơn: xây dựng một tổ ấm ổn định.

Dịp kỷ niệm 9 năm ngày cưới vào tháng 3/2026, Ngọc Hương đăng tải dòng trạng thái giản dị, nhắc lại hành trình đã qua và gửi lời cảm ơn chồng vì luôn là chỗ dựa tinh thần. Không cần những lời lẽ hoa mỹ, cách họ nói về nhau đủ để thấy một mối quan hệ đã đi qua giai đoạn “ồn ào” để bước vào sự ổn định.

Hiện tại, gia đình 4 người đang sống trong một căn penthouse rộng khoảng 260m2 tại Hà Nội.

Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, tông màu trầm, tối giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng. Không gian rộng rãi đến mức, theo chia sẻ của Ngọc Hương, những ngày đầu chuyển về cô còn chưa quen vì “nhà quá rộng”. Cả hai vợ chồng cùng tham gia vào quá trình thiết kế, lựa chọn nội thất, biến căn hộ thành một nơi mang dấu ấn cá nhân.

Toàn bộ căn penthouse được tích hợp hệ thống “nhà thông minh”, cho phép điều khiển nhiều thiết bị qua ứng dụng. Tuy nhiên, điều khiến không gian này trở nên khác biệt lại là những chi tiết rất đời: một bàn ăn đủ lớn cho những buổi tụ họp, góc trưng bày kỷ niệm nghề nghiệp, hay việc ưu tiên không gian cho con cái vui chơi. Đó không chỉ là nơi để ở, mà là nơi để sống, đúng nghĩa.

Trong các dịp đặc biệt, Ngọc Hương cũng chia sẻ hình ảnh bên trong căn nhà lên MXH. Cô chỉn chu trong việc chăm sóc tổ ấm nhỏ, trong nhà luôn có hoa tươi, trưng nhiều cây xanh.

