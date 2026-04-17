Phó Giám đốc VTV Digital kết hôn với cô đồng nghiệp, gia đình 5 người sống trong căn hộ 150m2 ở Hà Nội

MC/BTV VTV luôn là những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả - không chỉ trên sóng mà cả trong đời sống phía sau hậu trường. Trong số đó, Nguyễn Quốc Khánh - một trong những gương mặt kỳ cựu của Đài Truyền hình Việt Nam, hiện vẫn đang đều đặn xuất hiện trên sóng và tham gia dẫn dắt Ai Là Triệu Phú, tiếp tục nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng.

Anh sinh năm 1979 tại Hà Nội, không xuất thân từ môi trường truyền hình chuyên nghiệp mà tốt nghiệp khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ. Tuy nhiên, chính nền tảng ngoại ngữ cùng niềm đam mê thể thao đã mở ra cơ hội để anh gia nhập Đài Truyền hình Việt Nam từ đầu những năm 2000.

Bắt đầu với vai trò cộng tác viên, biên dịch, rồi biên tập viên mảng thể thao, Quốc Khánh dần trở thành gương mặt quen thuộc qua hàng loạt chương trình như Thể Thao 24/7 , Ấn Tượng Thể Thao 7 ngày , Giờ Vàng Thể Thao hay Cuộc Hẹn Cuối Tuần . Điểm mạnh của anh nằm ở lối dẫn mạch lạc, kiến thức chắc chắn và phong thái điềm tĩnh, những yếu tố giúp anh giữ được sự tin tưởng từ khán giả suốt nhiều năm.

Không chỉ dừng lại ở vai trò MC, Quốc Khánh còn từng đảm nhiệm vị trí bình luận viên tại nhiều giải đấu lớn. Tuy nhiên, sau kỳ FIFA World Cup 2018, anh chủ động rút khỏi công việc bình luận trực tiếp, chuyển hướng sang làm nội dung và quản lý phía sau.

Hiện tại, anh đang giữ chức Phó Giám đốc VTV Digital - đơn vị phụ trách sản xuất và phát triển nội dung số của VTV. Trước đó, anh từng là Phó trưởng Ban Thể thao. Việc vừa làm chuyên môn, vừa tham gia quản lý giúp Quốc Khánh có góc nhìn rõ ràng về xu hướng khán giả trong thời đại số, một yếu tố quan trọng khi “cầm trịch” một gameshow lâu đời.

Không chia sẻ quá nhiều về gia đình trên truyền thông, song nếu follow mạng xã hội của Quốc Khánh, thì chắc hẳn bạn sẽ thấy không ít những bài viết về gia đình, chia sẻ về nửa kia, các con.

Anh kết hôn với Anh Thư, một đồng nghiệp cùng công tác tại VTV. Cặp đôi hiện có 3 người con (2 gái, 1 trai), hiện sinh sống và làm việc ở Hà Nội.

Vợ chồng anh thoải mái chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội. Qua đó, công chúng phần nào thấy được một Quốc Khánh khác: không phải BTV điềm tĩnh trên sóng, mà là người chồng, người cha gần gũi, dành nhiều thời gian cho gia đình.

Bà xã của anh - Anh Thư, thì ngoài công việc tại nhà đài còn thử sức với lĩnh vực kinh doanh ẩm thực.

Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường, từ bữa cơm gia đình đến các dịp sum họp, cho đến những chuyến đi du lịch. Làm mẹ 3 con, Anh Thư nhận về nhiều lời khen ngợi với vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp.

Tổ ấm của gia đình 5 người này cũng không ít lần được Anh Thư chia sẻ lên mạng xã hội.

Không gian sống của cặp đôi là một căn hộ có diện tích khoảng 150m2, gồm 3 phòng ngủ, là nơi sinh hoạt của 5 thành viên. Toàn bộ không gian được thiết kế theo ý tưởng của vợ anh, ưu tiên sự tiện nghi và tính thực tế trong sinh hoạt.

Phòng khách rộng, trồng nhiều cây xanh.

Góc phòng ngủ kết hợp bàn làm việc.

Phòng bếp được đầu tư và chiếm diện tích lớn, vợ Quốc Khánh là người mê bếp, thích nấu ăn.

Gam màu chủ đạo trắng - be mang lại cảm giác hiện đại, sáng sủa.

Được chia sẻ nhiều nhất là hình ảnh không gian phòng khách và bếp được thiết kế liên thông, tạo độ mở và tăng tính kết nối giữa các thành viên.

Điểm nhấn của căn nhà là hệ thống cây xanh được bố trí hợp lý, vừa tạo cảm giác dễ chịu vừa giúp không gian sinh động hơn.

Một số góc khác trong căn nhà.

Thỉnh thoảng, gia đình cũng chia sẻ những bức ảnh chụp bữa cơm, trang trí nhà cửa dịp Tết lên mạng xã hội.

