"Các ông xử lý thế nào nếu bạn gái bị thế này trên xe?": Câu trả lời triệu view của người đàn ông đã tử tế còn EQ cao!

Mạng xã hội vừa lan truyền hình ảnh một chiếc ghế da xe hơi bị vấy bẩn bởi "tai nạn" của phụ nữ, kèm theo đó là câu hỏi: "Ông sẽ xử lý thế nào nếu bạn gái gặp tình huống trớ trêu này?". Giữa những luồng ý kiến trái chiều, câu trả lời của một người đàn ông lớn tuổi đã như một "gáo nước lạnh" làm tỉnh người những cái đầu đang nóng, đồng thời sưởi ấm trái tim của bao phụ nữ:

"Như tôi đã luôn nói rồi đó, nếu mấy bạn thấy vấn đề với kinh nguyệt thì tốt nhất là đi hẹn hò với đàn ông đi. Phụ nữ thì phải có kinh nguyệt, chuyện đó chẳng có gì lạ cả. Và đôi khi, tai nạn vẫn có thể xảy ra.

Nếu ông nghĩ chút đó làm bẩn xe mình, thì cứ đợi đến lúc cô ấy phải rặn đẻ ngay trên xe trong khi ông đang kẹt cứng giữa dòng người lúc vội vã đến bệnh viện đi, lúc đó ông mới biết thế nào là chảy thật sự.

Chừng nào các ông còn là trai thẳng và còn yêu phụ nữ, thì cứ xác định là điều khoản và điều kiện đi kèm nó là như thế. Phụ nữ là những người hùng".

Phép thử từ một "điều khoản đi kèm" của tạo hóa

Người đàn ông ấy nói rất đúng: "Nếu thấy vấn đề với kinh nguyệt, tốt nhất hãy đi hẹn hò với đàn ông". Câu nói nghe có vẻ mỉa mai nhưng lại chứa đựng một sự thật trần trụi về nhân sinh.

Phụ nữ là những người hùng mang trên mình thiên chức duy trì nòi giống, và kinh nguyệt hay những nỗi đau khi chuyển dạ chính là "điều khoản và điều kiện" đi kèm với thiên chức đó. Một vết bẩn trên ghế da có thể giặt sạch bằng nước tẩy rửa, nhưng một tổn thương trong tâm hồn vì bị xua đuổi, bị coi là "vô duyên, bẩn thỉu" ngay lúc yếu đuối nhất thì không có loại hóa chất nào xóa nhòa được.

Người đàn ông thực sự trưởng thành sẽ nhìn thấy ở đó là sự vất vả của người phụ nữ, thay vì chỉ nhìn thấy sự hư hại của món đồ vật vô tri.

Nghịch lý: Đàn ông bao dung, phụ nữ lại khắt khe với nhau?

Điều thú vị và cũng đầy suy ngẫm trong topic này chính là sự phản ứng ngược chiều giữa hai giới.

Cánh mày râu: Rất nhiều người bày tỏ sự cảm thông, coi đó là chuyện thường tình, thậm chí còn sẵn sàng đi mua băng vệ sinh hay nhắc nhở vợ khi đến kỳ.

Phe chị em: Lại xuất hiện không ít lời chỉ trích, cho rằng "không biết giữ ý", "vô duyên để ảnh hưởng người khác".

Phải chăng chính phụ nữ đang tự làm khổ nhau bằng những tiêu chuẩn hoàn hảo quá mức? Khi chúng ta khắt khe với đồng giới về một "tai nạn" sinh lý không thể kiểm soát hoàn toàn, chúng ta đang vô tình thừa nhận rằng mình không xứng đáng được bao dung. Tại sao phải nặng lời khi thứ chúng ta cần trao nhau nhất lúc ấy là một chiếc áo khoác để che chắn và một quy trình tẩy vết bẩn hiệu quả?

Khi yêu thương thắng thế vật chất

Hãy nhìn vào những bình luận hướng dẫn cách giặt vết máu bằng nước giặt và bông tẩy trang một cách tỉ mỉ. Đó không chỉ là kiến thức vệ sinh, đó là văn hóa ứng xử.

Giá trị của một người đàn ông không nằm ở chiếc xe anh ta đi, mà nằm ở cách anh ta xử lý khi chiếc xe ấy bị lấm bẩn bởi người phụ nữ anh ta yêu.

Nếu bạn có thể chấp nhận việc cô ấy rặn đẻ ngay trên xe trong cơn nguy cấp, thì một vết máu nhỏ thực sự chẳng là gì. Bản lĩnh của đàn ông thể hiện rõ nhất ở những tình huống trớ trêu: Anh chọn bảo vệ lòng tự trọng của người yêu, hay chọn xót xa cho khối tài sản của mình?

Vết bẩn trên ghế da chỉ là một thử thách nhỏ để đo lường độ rộng của lòng người. Đừng biến một sự cố sinh lý thành một cuộc khủng hoảng nhân cách. Thay vì trách móc "sao không chuẩn bị", hãy học cách nhắc nhở bằng sự quan tâm, xử lý bằng sự bình tĩnh và yêu thương bằng tất cả sự thấu hiểu.

Bởi vì suy cho cùng, nội thất xe có thể bọc lại, nhưng niềm tin và sự trân trọng một khi đã rách toạc thì khó lòng vá víu.