Hình ảnh mới nhất của Lê Thụy tại một sự kiện đang nhận về nhiều sự quan tâm, bàn tán.

Mới đây, TikToker Lê Thụy hay còn gọi là Lê Thuỵ "cô cô nớt" (Tên đầy đủ là Lê Đặng Vỹ Thủy, SN 2000) xuất hiện tại một sự kiện quy tụ nhiều người nổi tiếng ở TP.HCM.

Lê Thụy gây chú ý khi xuất hiện ở một sự kiện. Nguồn: Người qua đường quay sao.

Cô nàng có nhiều sự thay đổi về vẻ ngoài, phong cách thời trang, nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Bên dưới bài đăng có tiêu đề “Không còn hình ảnh quen thuộc, Lê Thụy chính thức lột xác nổi bật…” , nhiều bình luận đồng tình, cho rằng so với thời điểm trước, cô nàng có sự thay đổi rõ rệt về vẻ ngoài, phong cách, theo chiều hướng tích cực.

Song, cũng có không ít bình luận cho rằng quá khó để khen Lê Thụy “lột xác”.

“Quá khó để khen Lê Thuỵ cô cô nớt ở hiện tại”, “Thay đổi xinh hơn á nhưng nếu mà nói lột xác thì có hơi bị quá không”, “Cứ vẫn thấy sai sai ở đâu ha, dù trông tổng thể cũng ổn”, “Xinh hơn mà”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Nhiều cư dân mạng có cùng ý kiến cho rằng họ đồng tình với việc nhan sắc nữ TikToker này có nhiều sự thay đổi, ưa nhìn hơn trước rất nhiều. Làn da ít khuyết điểm, lên đồ và makeup chỉn chu. Tuy nhiên, nếu để khen xinh xuất sắc hay lột xác hoàn toàn thì… hơi khó.

Lê Thụy có sự thay đổi về vẻ ngoài, song netizen vẫn cho rằng "quá khó" để khen.

Tuy nhiên, hành trình “lột xác” của cô vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Bởi thế, sự thay đổi là có, nhưng để đạt đến mức bứt phá rõ rệt thì vẫn cần thêm thời gian. “Cần phải hoàn thiện hơn nha”, một cư dân mạng bình luận.

Một số góp ý tập trung vào việc lựa chọn trang phục, cách phối đồ hay kiểu tóc, trang điểm, những yếu tố được cho là có thể giúp tổng thể hình ảnh hài hòa và phù hợp hơn. Chưa dừng lại ở đó, vì cũng ít khi đi những sự kiện như thế này nên Lê Thụy vẫn còn kém tự nhiên, hạn chế trong cách pose dáng.

Nhiều ý kiến trái chiều về cách phối đồ của cô nàng ở sự kiện lần này, đặc biệt là đôi giày trông "lạc quẻ".

Vào đầu tháng 4 vừa qua, Lê Thụy cũng gây chú ý khi đăng status tuyển stylist ở TP.HCM cho một sự kiện với các tiêu chí như “Phối đồ mang tính ứng dụng cao nhưng vẫn phải nổi bật, phù hợp với tinh thần năng động của KOL”.

Không rõ có phải là sự kiện nêu trên hay không, song nhiều netizen cũng cho rằng đây là động thái cho thấy sự nghiêm túc. Và cô nàng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Trước đó, Lê Thụy cũng gây chú ý với hình ảnh diện một chiếc váy xanh , đụng hàng với mẫu váy mà nàng hậu Tiểu Vy từng diện trước đó. Vô tình khiến cả hai bị đặt lên bàn cân so sánh. Song, bên cạnh ý kiến trái chiều, nhiều netizen cho rằng nếu nhìn vào hành trình nâng cấp bản thân, nỗ lực hoàn thiện về cả vẻ ngoài lẫn học vấn, công việc của Lê Thụy thì phải “vỗ tay” cho cô nàng vì thay đổi quá tích cực. Việc đi so sánh nhan sắc hay vóc dáng với một Hoa hậu phải chăng đang khập khiễng?

Lê Thụy diện thiết kế mà Tiểu Vy từng diện trước đó, bất ngờ trở thành đề tài so sánh của netizen. Nguồn: MXH

Lê Thụy hiện tại vẫn đang du học ở Nhật.

Trong suốt thời gian du học, cô đều đặn làm nội dung về cuộc sống ở Nhật, ghi lại những trải nghiệm và khó khăn khi đến một đất nước mới. Song song, cô vẫn hoạt động với vai trò nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Khoảng 1 năm trở lại đây, Lê Thụy thường xuyên đi lại giữa hai nước Việt - Nhật trong các kỳ nghỉ, hay về tham gia chương trình, sự kiện.

Lê Thụy dạo này.

Cô nàng này sở hữu hơn 2,6 triệu follower trên TikTok - nổi lên như một hiện tượng mạng từ năm 2021 nhờ các video hài hước trên TikTok, với câu nói nổi tiếng "Uống coconut không?".

Với lối nói chuyện hài hước, tẻn tẻn; chia sẻ không ít chủ đề gần gũi, dí dỏm và độc lạ như "wax lông cánh", "bán quần xà lỏn"… Lê Thủy nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội, có thời gian chuyển hướng qua kinh doanh online.

