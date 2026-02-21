Đầu năm khui “cặp đôi thế kỷ”: Người thất tình nhiều năm yêu người chưa có mối tình đầu, thiệt không ta?

Thời gian gần đây, MXH dành nhiều sự quan tâm đến cặp đôi TikToker Lê Thụy và Phan Sanh. Cả hai đều là những nhà sáng tạo nội dung sở hữu hàng triệu người theo dõi trên MXH, dù khác lĩnh vực nhưng đều nhận được sự yêu thích nhờ năng lượng vui vẻ, tích cực.

Phan Sanh và Lê Thụy

Song từ khoảng đầu tháng 2, Lê Thụy và Phan Sanh đã đăng tải nhiều video đi chơi chung. Nhiều người cho rằng cả hai đang thể hiện “trên mức tình bạn” bởi có nhiều khoảnh khắc tình tứ. Cả hai cùng nhau ăn uống, dạo phố, thậm chí quay video "đu trend" hài hước. Được biết, cả Lê Thụy và Phan Sanh đều đang sống tại Nhật Bản nên cả hai có nhiều cơ hội để gặp gỡ, trò chuyện và tìm hiểu nhau.

Mới đây nhất, Phan Sanh còn đăng tải hình ảnh ngọt ngào bên Lê Thụy. Trong ảnh, cả hai diện đồ tông-xoẹt-tông, Lê Thụy còn không ngần ngại khoác tay bạn trai khiến cả cõi mạng “bùng nổ” về lượt tương tác. Không ít người dành lời chúc phúc đến cho cặp đôi nhưng cũng nhiều ý kiến còn hoài nghi, không biết cả hai đang thực sự tìm hiểu nhau hay chỉ là “còn-ten”.

Cả hai nhiều lần cùng nhau đi ăn, dạo phố, quay trend TikTok

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đôi này có thật không trời, sao cứ thấy sai sai ở đâu ta”.

- “Đã Lê Thụy lại còn Phan Sanh, màn kết hợp thế kỷ hả, chấn động chuyến này”.

- “Khi người thất tình nhiều năm var với người chưa có mối tình đầu, đôi này lạ à nha”.

- “OTP mới nổi của giới trẻ: Cô-cô-nớt và trứng cá tuyết”

- “Hẹn hò thật hay đang content thôi mọi người nhỉ, trông cũng hợp nhau nhưng chưa dám lên thuyền”.

- “Nếu mà thật thì mong cả hai hạnh phúc nha, trông cũng hợp cạ lắm đó”.

Đến hiện tại, cả Lê Thụy và Phan Sanh đều không lên tiếng xác nhận về mối quan hệ. Cả hai chỉ đăng tải những hình ảnh chung, để caption ngắn gọn và không trả lời nhiều bình luận thắc mắc từ cư dân mạng.

Lê Thụy (SN 2000) là nữ TikToker được biết đến với những nội dung liên quan đến cuộc sống hay tình huống hài hước. Cô chia sẻ về cuộc sống của bản thân tại Nhật Bản và được biết đến với video "uống nước dừa quên đi muộn phiền" vào năm 2021. Ngoài ra, cô nàng còn gây chú ý khi từng chia sẻ về "25 năm chưa có mối tình nào", thậm chí từng xuất hiện trên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò để tìm kiếm nửa kia.

Còn Phan Sanh (SN 1996) đã sang Nhật Bản để làm việc, sinh sống từ sớm. Theo chia sẻ, Phan Sanh đã rời quê hương đi xa xứ kiếm tiền từ lúc 19 tuổi, vượt qua nhiều khó khăn và làm nhiều công việc toàn thời gian lẫn thời vụ. Cũng chia sẻ về cuộc sống thường nhật, anh chàng lại nổi lên qua một video chia sẻ "kỷ niệm" bị dị ứng vì ăn cá tuyết. Kể từ đó, nhiều cư dân mạng gọi anh là "Phan Sanh Cá Tuyết", được yêu thích bởi hành trình thăng hạng nhan sắc và chất lượng sống truyền cảm hứng.

Lê Thụy hiện đang là du học sinh Nhật Bản, cô chưa từng có mối tình đầu khiến nhiều người bất ngờ